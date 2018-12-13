玩遊戲，人生工作愈有趣：社會新人的職涯7力

為何玩樂的時候不覺得累，而且還會愈玩愈帶勁？「學習遊戲化」在教育領域從來不是新鮮事，但卻鮮少成功；原來，該被遊戲化的不是教材，而是人的心態。正如英國著名企業維京集團創辦人Richard Branson，將生活與工作都當成在玩遊戲，學習也在遊戲中信手捻來，愈玩，就愈成功。

語言學習不是補習，而是日常練習

聽到「學習」，你第一個想到的情境是什麼？是中規中矩坐在人滿為患的教室裡，還是埋頭對著考卷振筆疾書呢？

人應該不斷學習，但每次講到學習，我們的腦海中往往立刻浮現上述畫面；接著，我們會聽到這樣的批評：「教室侷限了學習」、「考試導向的教學封閉了思考」。但真是如此嗎？

其實教室沒有錯、考試也沒有錯，封閉學習的是我們對教室與考試的狹隘想像。教室可以無所不在，從日常生活出發，無限擴展到世界各地。考試可以跳脫「一視同仁」的框架，用一套不斷修正的機制隨時評量學習進程，甚至導入遊戲化，用「競賽」元素激勵我們在短時間內快速精進。

學習語言也是如此。當小孩開始牙牙學語，語言是他們除了用哭、笑之外，一步步與周遭世界建立關係、打造連結的重要媒介，因此學習語言從來就不是「補習」，而是「日常練習」。

Photo Credit:TutorABC 長期以來在教育上的封閉學習模式，讓我們對教室與考試充滿狹隘的想像。

人類用科技「工作」很久，但用科技「學習」才正要開始

當學習語言的場域從日常練習出發，無限擴大到世界各地，甚至是虛擬網路世界，教室將無所不在；當評量成果的考試機制跳脫一視同仁的框架，導入各種創新元素，就能從源頭引領學習動機。而這段學習演進歷程，科技都幫了我們一把。

在人類與科技互動的歷史上，我們對科技從來就不陌生。從電腦時代，我們用作業系統工作、用資訊系統管理公事；但我們用科技來「學習」，才正要開始。

今年夏天啟動的「百人百堂英語實境賽」，就是TutorABC導入科技學習的新嘗試。百人百堂英語實境賽是為期四個月的競賽活動，針對100名19歲到28歲年輕族群，每人免費提供100堂全額在線英語課程。

何謂百人百堂大挑戰？ 強調以EdTech科技教育（人工智慧與大數據）為每一個人量身訂製個人專屬課程的英語學習競賽，搭配實體活動關卡，參賽者於3個月的時間完成100堂英語課程挑戰，3個月後檢核該期間內英語力的進步幅度，共募集超過100位參賽者，每一位參賽者均擁有專屬於自己程度與進度的課程路徑。

Photo Credit:TutorABC 賽式採積分制，更以實境節目方式記錄，參賽者在三個月內透過AI科技平台學習英語100堂課。

在這3個月裡，參賽者每天要上一堂英語課，平台以AI人工智慧科技，依據不同參賽者的程度、興趣，每天匹配多元化的教材內容，中間也穿插各種日常挑戰任務，讓參賽者用英語與外國人實境交流，分分鐘考驗參賽者如何在日常練習裡實踐英語力。其中，賽事採用積分制，全程更以實境節目方式記錄。

特別的是，積分制實境節目代表「有人關注」，它帶來的效益有多大？著名的心理學實驗「霍桑效應」告訴我們，當員工知道自己成為被觀察者，並感受到被關注、被重視時，員工會更主動、積極地工作，生產力也因此大幅提高。

霍桑效應不只適用於管理領域，更可以結合科技應用在學習領域，打破關係的疆界，創造一個主動、積極的語言學習場域。

百人百堂英語實境賽裡，參與的100位學員在TutorABC總共上了4,554堂課程，訂課出席率高達9成；積極上滿90堂課的學員裡，在TutorABC成績平均上升了2.5個等級，代表經過約100天的學習後，學員不論性別、年齡、職業等，都能透過AI科技教育讓英語能力在短期內立即見效。而連續挑戰100天持續不斷上課的學員中，學員黃琳婷不只奪下了積分第一名，英語等級更在100天內提升了5級。

何謂「霍桑效應」？ Hawthorne effect，是指當實驗中被觀察者知道自己成為被觀察對象而改變行為傾向的反應，是心理學上的一種實驗者效應。該實驗進行於1927年至1932年間，由美國哈佛大學心理學教授埃爾頓·梅奧帶領學生與研究人員，於西方電器公司（Western Electric）伊利諾州霍桑工廠進行的心理學實驗。

Photo Credit:TutorABC 百人百堂競賽中百位學員共完成4,554堂課程，上課出席率高達9成，平均上升2.5個等級。

培養7力，讓社會新鮮人常保新鮮感

當科技打破關係的疆界，讓語言更容易成為與他人建立連結的媒介，社會新鮮人也能從中快速培育「職涯7力」。

職涯7力是：學習力、外語力、自娛力、旅行力、生活力、互助力和行銷力，這些力量反映我們如何與自己相處、如何精進自己、如何與他人相處，甚至是如何幫助他人；而在這些與自己、與他人建立關係的過程中，語言則是連結一切的核心。

擔任TutorABC百人百堂英語實境賽活動大使的林彥君，曾經因為在國外餐廳用餐時受到歧視，當下卻無法用英語表達怒氣；這才發現，掌握語言不只能與他人建立關係，更能表達自己對這段關係的期待或不滿，讓關係可以即時修正、讓雙方的連結更平等。

語言也成為她與各領域接軌的利器，除了演藝事業，林彥君更積極挑戰鐵人三項運動，也培養包含外語力在內的職涯7力，從工作中發現教室處處都在，學習更是無所不在。

何謂職涯7力？ 學習力、外語力、自娛力、旅行力、生活力、互助力和行銷力，是指社會新鮮人或年輕上班族，在國際、職場、社會、生活實際環境中，建議應具備的7個能力。

Photo Credit:TutorABC 藝人林彥君從學習英語出發，不僅培養職場7力，也發現英語就是生活中的練習，而非補習。

語言與職能的深度，決定人生的廣度

語言，讓我們可以自我探索，從中培養工作職能的深度；而語言與職能的深度，更能帶來不一樣的人生體驗，左右我們人生的廣度，讓我們愈玩愈有趣。

身處華人世界裡，當談到工作與生活如何取得平衡時，我們常見到引用西方生活哲學「努力工作，盡情玩樂」（Work Hard, Play Hard）；但這段話並不是將工作與玩樂截然劃分，而是強調「盡情」（Hard）。

該被遊戲化的不是工作、不是教材，而是我們自身的心態。用「玩樂」的眼睛看待一切挑戰，享受沉浸於快樂學習之中， 學習成果自然顯著見效，用「盡情」的態度面對無所不在的學習。

玩遊戲，人生、工作就愈有趣。