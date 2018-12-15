20歲才從會計系學生轉進職業足球，他用一場球賽終結3年內戰

文：朱振

傳球足球球星德羅巴（Didier Drogba）上月宣布退休，40歲。如果有人將他的故事拍成電影，不知情者會嘲笑編劇太扯：「最好是一個人能宰制比賽、最好是一個足球員能左右國家命運！」回顧20年足球生涯的高潮迭起，Drogba自己都覺得太過戲劇化：「我懷疑誰寫得出這種劇情？」

出生於象牙海岸，6歲離開父母，隻身跟著在法國當足球員的叔叔到法國。父母希望他在法國受教育，不是「足球教育」。11歲，他開始跟其他小朋友踢球，職司右後衛，球員叔叔很不滿：「你怎麼會踢右後衛？我們家只出前鋒！」後來到新的隊伍，隊上問他踢什麼位置，他便答：「前鋒。」

15歲，父母移居法國與他團聚。父親不喜歡他踢球，他必須用功讀書，以好成績取悅父親交換踢球許可，16歲時曾因成績退步遭父親禁「足」1年，許多父母盼著小孩踢球致富，可他的父親希望他學商，告誡他：「球員不是穩定的職業，你一受傷就一無所有。」

他遲至20歲（1998）才加入法乙勒芒隊（Le Mans），當時，他還在大學讀會計。許多明星球員童年便進入大球會的青訓系統接受正統訓練，他20歲才開始接受每日訓練，密集比賽，身體根本無法負荷，缺乏對抗性、不斷受傷，幾乎要應驗父親的烏鴉嘴，當時的教練形容他打球「軟綿綿」。

他明白要繼續走這條路，結實體魄是必備條件，他短時間內苦練將體魄提升到「魔鬼筋肉人」等級，以前的他一推就倒，後來想推倒他常是蚍蜉撼樹。脫胎換骨後，2003年法甲馬賽（Marseille）看上他，2004年英超切爾西（Chelsea）砸2400萬英鎊要了他，在這裏，他和切爾西一起迎來各自波瀾壯闊的輝煌年代。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

他助藍軍拿下英超冠軍4座、足總盃冠軍4座、聯賽盃冠軍3座，和隊史首座歐冠冠軍。藍軍球迷熱愛這頭令防守者頭疼的「魔獸」，每當他以壯碩身軀，朝對手疾駛而去、輾壓而過、奪下制空權，球迷總慶幸他是自己人。

延長賽裡石破天驚的最後一球

藍軍球迷最最慶幸Drogba是自己人的一場比賽，莫過於2012年歐冠決賽。那是Drogba在切爾西的最後一場比賽，賽後他將轉隊上海申花。（之後2014到2015年重回切爾西）

比賽在對手拜仁慕尼黑主場，全場2/3觀眾穿著拜仁紅衣為地主隊加油。比賽僵持80分鐘雙方都掛零，83分鐘，拜仁前鋒Thomas Muller頭球入網，Muller興奮地高舉雙手跑跑跳跳，直到更興奮的隊友將他壓在地上，搖晃他、拍打他、擁抱他，拜仁勝券在握，藍軍球迷摀著嘴，眼眶含淚，準備鎩羽而歸。

比賽第88分鐘，切爾西角球發出，Drogba奔前甩脫防守，奮力一躍，頭槌擺渡，球從刁鑽的邊角位置破網，這幾乎是他披藍軍戰袍的最後一球，送給切爾西的臨別禮物，一顆續命球，讓藍軍挺進延長賽。

誰知延長時間雙方又無進球，比賽進入互射12碼的恐怖PK。雙方各5球，前9球踢完雙方各進3球平手，Drogba操刀第10球，他將球放下、叉腰、看來冷靜極了。裁判響哨，他左腳往後輕蹬，身體往前，右腳跨步用力踱、踏出左腳平衡，起右腳，往左攻，守門員撲錯邊了。

拜仁球員在主場草地或坐或趴，掩面或發呆。切爾西奪下隊史歐冠盃首冠。這，才是他送給切爾西的臨別禮物。當時英超曼聯總教練佛格森（Alex Ferguson）說：「在我看來，切爾西的歐冠冠軍是Drogba贏的。」並說，好險Drogba要去上海踢球了。

Drogba宣布退休，眾球迷津津樂道的還是那響哨前的續命球以及PK的救命球，「你怎麼能在一場比賽救一支球隊2次」；而拜仁則在推特發文：「你曾讓我們心碎，但我們依舊要恭賀你出色的職業生涯。願你未來一切都好，Didier Drogba。」

一場比賽促成一個國家的和平

2012年的歐冠，是他最為球迷牢記的比賽，但他影響最大的比賽，是2005年帶領象牙海岸國家隊，闖進隔年的世界盃。那是象牙海岸史上首次殺進世界盃，這等國家大事，讓當時內戰3年的交戰雙方都驚呆了。

贏球後，象牙海岸媒體進入球員更衣室採訪，Live直播，Drogba拿起麥克風，未經擬稿，開始一場改變國家命運的演說：「象牙海岸的男人女人啊，北部南部中部西部的人們啊，我們今天證明了所有象牙海岸的人可以為了共同的目標，一起比賽，晉級世界盃，我保證這個喜慶的氣氛能將人們團結起來。」

「今天，我們請求你，拜託，我們跪下了。」他跪下，旁邊的隊員全部跪下，勾肩搭背著、直視鏡頭，他說得很慢，並且重複3次：「去原諒、去原諒、去原諒。一個如此豐饒的非洲國家不允許這樣墮入戰爭。拜託放下武器、組織一個選舉，一切都會沒事的。」

接著全隊站起來，露出笑容，恢復了贏球的歡愉，全體開始hip-hop式晃動身體，重複唱著：「我們想玩樂所以你們別開槍、我們想玩樂所以你們別開槍。」

他的一席話，漣漪般擴散、擴散，這場造成至少4000死，百萬人流離失所的內戰，就在那席話，和晃動身體的歌聲中，露出曙光，在全國歡欣鼓舞中，北部的穆斯林反抗軍，南部的基督教政府軍，開始談了，打了3年的內戰，終於停火。

2006年他獲選非洲足球先生，他的慶祝方式，是造訪反政府軍大本營Bouake，在反抗軍高層前，演說他的和平理念。2007年3月，交戰雙方簽訂和平協議，內戰終結，但剛形成的和平仍脆弱易碎。他奔走，讓非洲國家盃將一場比賽移師Bouake進行，當年6月，交戰雙方的官員、民眾、穆斯林、基督徒，齊聚Bouake看象牙海岸與馬達加斯加比賽，象牙海岸5比0大勝，無論政治立場或宗教，民眾衝入球場，與球員一起慶祝、唱跳、高歌、狂喜、流淚。

「我的一生贏過無數比賽，沒有任何一場勝利，比為我的國家贏得和平更重要。」

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這世界因他而美好

他在宣告退休時說：「如果人告訴你，你的夢想太大，跟他說謝謝，然後更努力、更聰明地讓夢想成真。」他也說：「我是『努力能擊敗天份』的證明，你有天份？那很好，你好好留著，留著你的天份，我不在乎，因為我會努力直到我超越你，我永遠不放棄。」

職業生涯起步得晚，經過鍛鍊，想必是痛苦的鍛鍊，他短時間內從纖弱體型轉為彪形大漢，在球場上的能力，也不輸從小接受正規訓練的球員。球場外，他的影響力，又比多數的足球員都要巨大。以他為名的基金會，多年來在象牙海岸蓋醫院，與聯合國合作對抗AIDS、伊波拉病毒、對抗貧窮。多數球迷視他為偉大球員，在象牙海岸民眾眼中，他簡直是神一般的存在。

當年踢右後衛的小朋友成了強力前鋒，被禁「足」的青少年成為豪門球隊明星，象牙海岸的孩子，曾加入的球隊遍及法、英、中、土、加、美等國。父親曾說職業球員「一受傷就一無所有」，他克服過嚴重傷勢，強勢重返球場。當年不希望他踢球的父親，如今72歲，知道兒子退休，只說：「太好了兒子，太好了。」

這個世界有足球員Drogba，而非學商的會計師Drogba，真是太好了。

本文經作者授權刊登。

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責任編輯：楊之瑜

核稿編輯：丁肇九