衣服洗了，但穿上後皮膚還是會癢？洗衣迷思除三害，才能真潔淨

TNL Brand Studio

衣服是最靠近皮膚的一層外衣，幾乎24小時包覆我們的身體，所以乾不乾淨是很重要的。對於時常洗衣服的你，心裡是否曾出現過相同的疑問：「為什麼我把襪子和衣服分開洗了，穿起來還是癢癢的、而且有異味？」、「是洗衣精放不夠多沒洗乾淨？」、「好累喔，洗好的衣服先放在洗衣機一晚，隔天再晾應該沒關係吧？」

當你開始反覆思索這些問題時，其實早已深深陷入洗衣迷思的漩渦裡。跟我們一起抓出衣服不潔凈的真正元兇，了解正確的洗衣觀念。

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首先，很多人都會想「是不是襪子和衣物、內衣褲分開洗就不會過敏了呢？」，這是一般民眾最常見的洗衣迷思。其實，會不會過敏跟有沒有分開洗沒有直接關係，實際上真正的問題在於「洗衣機筒槽的乾淨度」才是造成過敏和異味的幕後元兇，一般筒槽污染物包括：洗劑殘留、衣物棉絮、髒污、水質、筒槽潮濕等。

試著想看看，如果髒污一直存留於筒槽中沒有去除掉，每一次的洗衣，這些髒汙不就不斷在洗衣過程中循環附著在衣物上，造成二次汙染？實際衣服放進去洗衣機只是洗去表面污垢，但黑黴跟細菌可能還存在裡面，特別是洗衣筒槽內部潮濕的環境，更容易造成細菌大量繁衍。

除外，不少人對於洗衣劑到底要放多少量感到疑惑，相信大多數都是憑感覺測量吧！有時候為了想掩蓋衣物的異味，甚至會加入過多的洗衣精。若加入過多洗衣精，就容易造成筒槽內的洗劑殘留，還會滋生黴菌，讓衣服反而越洗越髒，同時洗劑也會殘留在衣物上，現在大部份洗劑都是化學合成物，容易刺激皮膚過敏，造成接觸性皮膚炎。

因此每一次洗衣所需要的洗衣精劑量，應取決於該次洗衣的衣物量，若單以目測衣物量決定洗劑劑量其實是很不容易的，依照看心情、憑感覺決定洗劑劑量，反而容易引起家中皮膚過敏不適的煩惱。

最後，「好累喔，先把衣服放在洗衣機內一陣子再晾應該沒關係」更是錯誤的迷思，因為不論氣溫高低，衣物若長時間處於潮濕的狀態，即使沒有飄散出異味，也會滋生許多肉眼看不見的細菌、黴菌；所以不論季節冷暖，都應儘速取出衣物晾乾，並保持洗衣機筒槽乾燥，才能避免衣服出現異味，或是導致皮膚過敏。

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這麼多要注意的小細節，其實很容易一不小心就忽略了，如果透過聰明的洗衣機就可以幫我們免去很多問題，那要如何挑選合適的洗衣機呢？

除了平時定期清潔洗衣機筒槽之外，也可選擇具備每次洗完衣服就會自動清洗內外槽及有抑菌除臭功能的洗衣機；在每次洗完前自動注入清水，透過洗衣槽的高速轉動離心力，帶動水流刷洗洗衣機外槽內側和洗衣槽外側，讓每一次洗衣服的同時，一併清潔洗衣槽。

而且Panasonic洗衣機洗衣的同時，還會釋放 nanoeX 抑制黑黴滋生，降低黴味和臭味。讓主婦更安心！

另外，洗衣者時常煩惱的洗劑量加多少的問題，則可以選擇自動洗劑投入的洗衣機，能根據衣物重量，自動精準計算洗衣精、柔軟精，就能有效解決洗劑使用過量、殘留於衣物與筒槽內的問題，也不用再擔心洗劑使用過多的浪費，省去思考和煩惱的時間。

家庭主婦還可以直接購買洗劑補充包，將洗劑整瓶直接倒入自動投入儲存槽、節省過多洗劑瓶罐包裝，讓地球更加環保，洗衣機附近也更清爽乾淨。

這些讓洗衣程序變簡單的功能，能幫助不善於處理家務的人也能輕鬆搞定洗衣。

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家中如果有容易流汗的男性，或是有嬰幼兒的人來說，洗衣最難搞的問題莫過於污垢、黃漬；事實上，污垢黃漬並非無解，其實只要懂得運用簡單的水溫控管洗衣，就能輕鬆解決多種常見的洗衣問題，來看看幾個重點水溫對於衣物洗淨的功效吧！

首先，水溫高低對於洗衣精的溶解度會有所影響，特別在冬季水溫偏低，洗劑不易溶解的狀況下，很容易影響洗衣的清潔度，這時若將水溫升高到「約 30°C」，就能幫助洗劑順利溶解，讓洗劑完整發揮清潔力，避免洗劑殘留，造成皮膚過敏問題。

接著，針對難以處理的異味，則能將衣物以「約40°C」水溫洗凈，因為這個溫度最能活化洗劑酵素，徹底溶解衣物上的皮脂髒污，並消除異味。

若是希望去除塵蟎等過敏原，則適合使用「約60°C」水溫清洗衣物。基本上只要約60°C水溫洗淨，就能殺死肉眼看不見的塵蟎、並達到抑菌效果，如果家中有過敏者及小朋友，這一點可以好好利用。

看似簡單、稀鬆平常的洗衣一事，其實很多魔鬼都藏在細節裡，千萬不能小看洗衣的過程，稍有忽略，就有可能讓長時間穿在身上的衣物成為一切過敏不適的源頭。適時檢視家中洗衣機的潔淨功能，挑選最適合自己的方案，就能有效杜絕過敏原和異味的侵擾，確保一家大小的著衣舒適度，以及延長衣物的使用期限。