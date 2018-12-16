觀察亞洲各國奇妙的「婚活」，還是台灣人最幸福

作為專業國際媒人，我常常往返世界各大城市，也常與身在各國的客戶聊不同的「婚活」。其實，結婚這件事，在許多文化當中都是一件重要的大事，也因為如此，有時候會產生我們難以想像的情況。今天就要帶大家的來看看亞洲各國的婚活，看完後，或許你會覺得，身為台灣人其實滿幸福的呢！

婚活是什麼？

婚活（Konkatsu） 源自日文，是「結婚活動」的縮寫，指的是：為了結婚所進行的活動，由社會學家山田昌弘提出。婚活的邏輯和「就活」很接近，日文「就活」的意思是：為了就職（找工作）進行的活動 。由此可見，日本人找對象的認真程度，絲毫不輸給找工作。

我確實覺得「找工作」跟「找對象」有相似之處。一個好工作，絕對不是每天坐在家裡幻想就會掉下來砸在身上，你需要學習面試（約會）技巧，也需要透過一次次面談（相處），了解自己是不是真的適合這份工作（這個人）。

日本「代理婚活」正夯

最近十年日本也流行起「代理婚活」，其實就是父母「代理」孩子進行相親。父母們會出現在廣闊的宴會場地，主辦方會將孩子們的過往學經歷、條件以匿名方式編上號碼公布，而父母們，可以找尋合適編號人選的父母進行「代理相親」，如果雙方父母相談甚歡，即有可能進一步安排自己的兒女見面。

有趣的是，很多人或許認為「爸爸媽媽代理相親，又沒有看到對方本人，完全沒有任何意義吧。」不過，如果雙方爸媽覺得合拍，或許大家出來見個面也不是壞事。畢竟爸媽都是保護自己的孩子，通常會第一時間排除可能會危及到自己孩子幸福的對象。

有些人會說：「對象不是自己選的，真的好嗎？」我認為，父母為你介紹對象是多一個機會，你最終還是得為自己做決定，要不要和這個人在一起；就像是一份很好的工作，你真的會因為這是父母介紹的就直接拒絕嗎？

日本婚活如此活躍，其實可從數據上看出端倪。根據2015年日本厚生勞動省公布的報告，18－34歲的未婚男女，有接近9成的人認為未來自己會結婚，也就是說幾乎每個人都想結婚。

然而，如果再問這些人有沒有固定交往的對象？七成的男生與六成的女生回答沒有。難怪婚活在日本被視為龐大的商機，還有許多怕會滅村的偏遠鄉鎮，甚至由政府出面舉行婚活呢！

看起來保守的日本，居然有非常肉慾的「肉會」

幾年前曾有新聞討論日本的聯誼活動「肉會」，雖然活動主打「撮合喜歡吃肉的男女一起去烤肉店聯誼」，可是「肉會」在字面上的意思完全與「草食」相反。而且參加的人認為回家後的「續攤」才是重點，雖然表面上看起來是在烤肉店的聚餐，不過實際上是否如此，要讓人不想歪真的很難。

印度：由父母操控的Blind Date

不只是日本，印度的父母，為了讓自己的孩子有機會結婚，更不擇手段。

我的印度女生朋友曾經與我分享：「我爸媽會使用我的交友app帳號，幫我過濾認識的對象，而這些對象的帳號，多半也是由對方的父母操控。」當雙方父母在app上聊得很開心，他們就有可能「遙控」自己遠在國外的子女，在指定的時間至某個咖啡廳見面。

我的這個朋友因此參與了好幾場Blind Date ，雖然有時候她會抱怨見到的人很瞎，可是她對這樣認識人的方式並不反抗。印度人結婚要考慮的事情非常多，從雙方家庭的種姓階級、宗教、飲食習慣等等。對她來說，結婚對象未來是需要融入整個家族中，父母如果已經篩選過，並且熟悉對方父母，確實可以免除未來遇到的問題。

像求職廣告的徵婚廣告

印度的報紙，有時會有一整版的徵婚廣告，將每位候選人的人生濃縮成一個一個小方框，像是台灣的求職廣告一樣，每一格都清楚寫滿了條件，包含所屬的種姓階級、身高、學歷、生日甚至會寫到幾分幾秒，方便眾父母實際聯繫前，即可先對一下八字合不合。

中國：在公園拿紙片相親

說到徵婚廣告，一定要講上海人民公園的相親角。這裡是報紙徵婚廣告的實體版本，父母們會把子女的條件寫在紙片帶來，貼在傘上也好、放在地上也罷，這副景觀已成為世界奇景，不只國際媒體爭相報導，甚至旅遊網站上也有國外旅客遊完相親角後說：真是不可置信。

這幾年在相親角的資料中，也出現越來越多離婚者的資料。我自己離過婚，過去也寫過離婚勝利組的文章。有個有趣的小細節不知道大家有沒有發現，那就是「離過婚，有女兒」的資料，比「離過婚，有兒子」的數量多出很多。照常理想，中國重男輕女，應該是有兒子的紙片會比較多吧，當我詢問上海的朋友，他一語道破：「因為兒子可以分財產，可是女兒不行！」

韓國：雖然韓劇很浪漫，可是韓國的單身率很高

說到韓國，大家一定立刻想到浪漫的韓劇場景，以及帥氣的歐爸們，可是，韓國的數據其實讓我最驚訝。

雖然韓劇中帥哥美女多，可是其實韓國的單身率並沒有比較低。根據一份日本的國際比較報告顯示，在日、韓、法、美、瑞典五國當中，韓國在20－40歲的適婚人口中，單身率最高，20歲世代的單身人口甚至高達8成，不到30歲就結婚的韓國人，根本就是保育類動物。

或許因為大家看太多韓劇，覺得男生一定要又高又帥又是財閥才能嫁；也或許因為單身率越來越高，韓國的婚友服務價差價差也非常大，入會費從台幣3萬到300萬都有。據說繳的入會費越多，則可以認識條件越好的對象。

國際媒人觀察：生在台灣真好

網路帶動了交友網站、交友app的風潮，讓各種主題的婚活都蓬勃發展，像是日本的「肉會」。不過觀察亞洲各地的婚活，家庭觀念還是較歐美為重，父母普遍扮演滿重要的角色。我自己也遇過許多積極的華人父母，在小孩成為客人之前，就先來諮詢了好幾次。

如果將印度、日、韓與台灣比較，我倒是覺得生在台灣挺幸福的，比較起來，台灣的家庭與婚姻觀念現代化的比較快，現在的父母也越來越能夠尊重孩子自己的人生選擇。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航