窮人思維：「匱乏」如何改變我們的心理？

我們討論一個人為什麼貧窮時，通常有兩種說法：

因為自身的不努力，沒有可以在社會立足的一技之長。或是無法抗拒誘惑，或是揮霍成性，總之就是自身努力不足，或是沒有自制力的問題。 因為外在環境的關係。譬如在貧民窟的小孩有很高的機率成長之後也是窮人，他們缺乏社會的資源，缺乏上升的管道，沒有可以依靠的社會連結等。總而言之就是家庭背景與環境的問題。

現在，行為經濟學為我們提供第三種視角：

窮人是因為金錢方面的匱乏，造成心理與想法上的某些變化，而使得他們更加脫離不了貧窮。

匱乏，改變了心理

為了理解食物對人體的影響，一個實驗招募了一批男性受試者，將提供給他們的食物持續減量，到了僅僅能夠維持生命的程度，並持續了幾個月的時間。結束之後，正如預料的一樣，實驗者的體型有了明顯的變化；但出乎意料的，即便實驗結束了，這些人也出現了心理上顯著的變化。

有人開始迷上了食譜跟餐廳的菜單；有人用了好幾個小時的時間，對報紙上的食物的價格進行比對；有人開始夢想著去開餐廳；最誇張的是，在看電影時，這些人劇情啊、男歡女愛啊都失去了興趣，但是等男女主角開始吃飯，馬上就吸引了全部的目光。這些受試者的生活，彷彿剩下一件事情值得他們關心──食物。

另一個實驗，是讓兒童憑著記憶，去估計不同硬幣的大小。實驗結果發現，對於窮人家的小孩，硬幣「看上去」比實際大小大很多──他們明顯高估了硬幣的尺寸。後來研究人員直接把硬幣拿到小孩的面前，請他們直接估計，結果窮人家的小孩估計的大小誤差比之前更大。

許許多多的實驗，都表明了一件事情：人在某個事物匱乏的環境之下，會不知不覺的把所有的注意力都集中到這個事物身上，並放大這個事物的價值，完全無法控制。所以曾經極度饑餓過的人，他們的眼裡只剩下食物；而極為忙碌的人，他們只擔心還剩多少時間；而貧窮的人，錢在它們眼中越變越大；而對於極為孤獨的人來說，他們比一般人更容易去煩惱人際關係的問題。

專注的代價

老實說，上述的研究成果應該沒有人會感到訝異，而這也十分符合演化的規則。當生活中某個物質極度缺乏時，演化必定驅使我們把整個身心都放到上面，極度的專注在這個事物上，畢竟這樣才更可能生存與繁衍。所以當我們專注時，我們會得到所謂的「專注紅利」：我們能夠更有效率的安排資源、解決遇到的難題。

舉一個每個人幾乎都發生過，在時間上匱乏的例子：在工作截止之前，突然能夠一改平常拖拉的習慣，工作效率飆高，完全忽略臉書跟Instagram的訊息，在短時間高效完成累積的課業或任務。這就是因為時間上的匱乏（快到deadline了），所以我們更專注於這個工作。

但每個人的精力有限，專注於眼前的事物同時就意味著忽略其他所有的東西，而這便會產生所謂的「管窺效應」（tunneling）：過於專注於眼前與匱乏相關的事物，卻忽略了周遭所有的其他東西。當我們忽略的事物是十分重要的事情時，可能就會產生災難性的後果。

Photo Credit：遠流出版

《匱乏經濟學》中舉了一個例子：消防隊員在車輛事故中喪生的機率排行第二（20％～25％），僅次於心臟病。而在這些事故中，79％是死於沒有繫安全帶。這樣看來，只要隨手繫上安全帶，就能挽救許多人的生命。而消防隊員們對這些提醒並不陌生，因為他們的安全培訓上總是在反覆強調。但是還是許多消防隊員在值勤時被車子拋出去而喪生，這倒底是怎麼一回事？

這是因為，接到報警之後，消防隊員面對的是時間上的極度匱乏：他們不僅要迅速地跳上消防車，趕赴火災現場，還要在抵達現場之前做好許多準備工作──他們要在路上制定出消防策略、他們需要利用消防車上的電腦來研究起火建築的結構、他們需要制定出進出火災現場的路線、還要計算出所需水龍頭的數量......所有這些，都要在抵達現場之前的短暫時間內完成。

雖然消防隊員非常善於處理這些事情，他們能在幾分鐘之內就趕到較遠的火災現場，取得了巨大的專注紅利，但卻要付出「管窺效應」的代價：專注於某一事物就意味著我們會忽略目標之外的事情，例如「繫上安全帶」這樣重要的事情。

另外，許多研究都表明，在匱乏時我們以下的兩種能力會同時下降不少：

認知能力的下降：認知能力是人腦加工、儲存和提取信息的能力，也包括思考、理解、辨識、想像等能力，在做智商IQ測試時，就會大量的使用到認知能力。 執行控制力的下降：執行控制力就是所謂的自控力或是意志力，是我們控制自己，抵抗誘惑的能力。

所以在匱乏時，我們一方面智商變低、人變笨了（有些研究發現影響甚至超過一整晚都沒有睡覺），另外一方面抵抗誘惑的能力也大幅下降，這些使得我們更容易做出錯誤的決定，更難從匱乏的泥沼中脫身。

窮人思維

從上面的討論我們可以知道，所謂的「窮人思維」，其實是在金錢方面過於匱乏，所產生相應的心理狀態與思考模式，而長期的匱乏更會產生一套放大金錢作用的價值體系，正如窮人家的小孩看著「被放大」的硬幣一般。對於台灣人來說，所謂的窮人思維，主要是以下幾點：

1、忽視時間成本：在金錢的匱乏之下，我們很容易忽略時間成本，一昧的用時間去換取少數的金錢。這從台灣人一聽到周年慶之類的打折活動，就開始大排長龍可以看出來，很明顯的是認為時間沒有價值，遠不如拿來換取少數金錢折扣，但在大部分情況之下，這其實是最沒有效率的交換方式。

2、過度放大金錢的價值：對於台灣人愛排隊的批評，有的人會說，反正排隊用掉的時間，我也不知道要怎麼使用，倒不如用來排隊省點錢。這其實也反應了另外一個窮人思維──在金錢的長期缺乏下，我們的價值觀就像窮人家的小孩，金錢的價值被過度放大，以至對於生命中的其他價值都不再重視與關心。例如排隊的時間，本來可以拿來充實自己，也可以做一些休閒娛樂自己，也可以拿來陪陪家人、找找朋友，但對排隊的人而言，這些生命中美好事物的價值，都遠遠不如那省下的一點點金錢折扣。

3、忽視長遠或更重要的目標：跟前兩項相比，這更是窮人思維的致命缺陷。在管窺效應之下，我們會花費無數時間與精力去比價，去計較一點點得失，想辦法「斤斤計較」、「量入為出」，好不容易省到了一點點便會自己感動自己，為了賺到一點小便宜而開心。人的精力都是有限的，當你為了一點折扣而努力時，更長遠的、更重要的目標通常就被拋諸腦後。

舉個最常見的例子：我們經常會因為某個商品打折，而內心激動不已，認為買了馬上賺到，但是我們常常忘記思考一個更根本的問題：我真的需要這樣東西嗎？而這也會讓我們更容易跌入所謂的「沉沒成本」的陷阱之中，例如買了一雙很貴、但是穿久了不舒服的鞋子，我們會因為已經花出去的錢，而繼續留著這雙鞋，卻忘記了鞋子最重要的功能，不就是讓人穿得舒服嗎？而留著鞋子不僅不舒服，甚至會有讓腳受傷的風險。

避免窮人思維

我們已經知道，匱乏對於人的心理狀態的影響極大，所以最簡單應對「窮人思維」的方式，就是避免讓自己陷入金錢匱乏的情況之中。這當然是說的比做的容易，沒有人會願意自願掉入貧窮的情況。所以作者提出了幾個方法，像是自動把薪水的一部分存入退休帳戶等等，來避免真的陷入這樣的境地。

不過我認為國情完全不同，比起歐美，台灣那些漏夜排隊的人並沒有真的缺那點錢，純粹是一種過度重視金錢的心態，占據整個人生，而且只是貪圖所謂的「蠅頭小利」，並沒有任何長遠的賺錢或是節省開支的計畫。根據個人經驗，提供幾個跳出窮人思維的方法：

1、訂定長遠的目標，並依目標行動：所謂的窮人思維，主要就是因為管窺效應，只重視眼前的蠅頭小利，而看不到更長遠的規劃。要避免如此，就要養成「目標導向」的習慣──生活中的許多細小行動都是有相對應的具體目標，而所有大大小小的行動，包含「節省金錢」，都是為這個目標服務，而所有牴觸這個目標的節省行為都沒有太大意義（有關目標導向的練習，可參考＜刻意練習＞一文）。

清朝的道光皇帝在歷代皇帝中以節儉聞名，他「吝嗇」到甚麼程度呢？皇后過生日，一人一碗麵，吃完還不准加麵。可是他在建造自己的陵寢時，因為給的銀子太少，產生了嚴重的工程質量問題，最後不得不拆開重蓋，最後花費反而是清代所有黃帝陵寢中最多的。

這就是由於蠅頭小利而「因小失大」的例子。建造陵寢時，最重要的目標是「建造堅固的陵寢」，所有的行動都應該為這個目標服務，而不是反過來為了節省而節省。

２、重視時間成本：首先是避免用時間去換取一點點的金錢報償，像是排隊之類的事情。更重要的是，是學習如何做有效的運用時間：把時間花在重要的事情上面。

例如明天就要交一份報告，現在正趕的焦頭爛額。但是我們規定自己一個星期要去兩次健身房，而今天剛好是要去的日子，這時由於管窺效應，腦中充滿的是明天的那份報告，所以我們經常會跳過這次運動健身以省下些許時間。但健身其實是「重要但不緊急」的事情，重要是因為它關係到我們的健康，但是偶爾跳過個一兩次好像也不會真的損失什麼。但是那些重要卻不緊急的事情恰恰是時間管理的重點，也是我們最應該重視的地方。

所有高效率的人，都是極度重視時間成本的人，而有效的運用時間，正是從那些「重要但不緊急」的事情開始。

本文經翰林小書僮授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航