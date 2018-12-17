稱讚別人「天賦異稟、出類拔萃」，英文可以怎麼說？

許多人天賦異稟、才華洋溢，卻因著各種因素選擇隱藏起來、不讓他人看見。這時，適當的鼓勵、稱讚顯得特別重要。不過，你知道要稱讚一個人「天賦過人」、「才華洋溢」、「多才多藝」或「出類拔萃」，英文可以怎麼說嗎？跟著希平方認識一下吧！

天賦過人

talent / talented

Talent是「天賦、天分」，要表示「在...方面的天賦」，可以在後面加上介係詞for。例如：

Mozart showed his remarkable talent for music at an early age.（莫札特自幼展現出超群的音樂天賦。）

形容詞talented則是「有天賦的、技藝高超的」的意思。例如：

Many young, talented designers attended the international forum last Sunday.（許多天資過人的年輕設計師在上週日參與這場國際論壇。）

gift / gifted

Gift除了「禮物」，也有「天賦」的意思，後面加上for，表示「在...方面的天賦」。例如：

This publishing house is looking for editors with an extraordinary gift for languages.（這家出版社正在尋覓有過人語言天賦的編輯。）

形容詞gifted則是「有天賦的、有天分的」的意思。若要表示「具有哪方面的天賦」，還可以在後面加上介係詞with。例如：

Gifted with rare eloquence, Tina was born to be a politician.（Tina 天生一副好口才，生來就是做政治家的料。）

才華洋溢

brilliant

名詞brilliance是「才華、聰慧」，形容詞brilliant則有「才華洋溢的、聰穎的、技藝高超的」的意思。例如：

Hearing such a brilliant musician perform was indeed a feast for the ears.（聽到如此才華洋溢的音樂家演奏，著實是一場聽覺盛宴。）

accomplished

這個詞有「很有才華的、熟練的、有造詣的、精通的」等意思。例如：

Terry is a highly accomplished speaker who is skilled at injecting humor into his speeches.（Terry 是位才華洋溢的演說家，擅長在演講中加入幽默。）

多才多藝

versatile

Versatile形容物品，指「萬用的、多功能的」，形容人，則是指「多才多藝的」。例如：

Jane dreams of becoming a versatile actress in both film and TV.（Jane 夢想成為一名多才多藝的電影及電視劇演員。）

all-round

這個詞有「多才多藝的、全能的」的意思。例如：

Adam is a great all-round baseball player who deserves a big contract.（Adam 是位超級全能的棒球選手，值得一張大合約。）

至於「多才多藝的人、全能的人、通才」，也可以說all-rounder。

出類拔萃

exceptional

名詞exception是「例外的人事物」，形容詞exceptional延伸出「卓越的、出類拔萃的」的意思。例如：

Monet is one of the most exceptional painters of all time.（莫內是有史以來最出類拔萃的畫家之一。）

outstanding

動詞stand out是「出眾、突出」的意思，形容詞outstanding則指「傑出的、卓越的、出眾的」。例如：

The Old Man and the Sea is a short novel written by the outstanding writer Ernest Hemingway in 1951.（《老人與海》是本短篇小說，由傑出作家海明威在1951年所著。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈「天賦過人、才華洋溢」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航