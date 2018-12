稱讚別人「天賦異稟、出類拔萃」，英文可以怎麼說？

許多人天賦異稟、才華洋溢,卻因著各種因素選擇隱藏起來、不讓他人看見。這時,適當的鼓勵、稱讚顯得特別重要。不過,你知道要稱讚一個人「天賦過人」、「才華洋溢」、「多才多藝」或「出類拔萃」,英文可以怎麼說嗎?跟著希平方認識一下吧!

天賦過人

talent / talented

Talent是「天賦、天分」,要表示「在...方面的天賦」,可以在後面加上介係詞for。例如:

Mozart showed his remarkable talent for music at an early age.(莫札特自幼展現出超群的音樂天賦。)

形容詞talented則是「有天賦的、技藝高超的」的意思。例如:

Many young, talented designers attended the international forum last Sunday.(許多天資過人的年輕設計師在上週日參與這場國際論壇。)

gift / gifted

Gift除了「禮物」,也有「天賦」的意思,後面加上for,表示「在...方面的天賦」。例如:

This publishing house is looking for editors with an extraordinary gift for languages.(這家出版社正在尋覓有過人語言天賦的編輯。)

形容詞gifted則是「有天賦的、有天分的」的意思。若要表示「具有哪方面的天賦」,還可以在後面加上介係詞with。例如:

Gifted with rare eloquence, Tina was born to be a politician.(Tina 天生一副好口才,生來就是做政治家的料。)

才華洋溢

brilliant

名詞brilliance是「才華、聰慧」,形容詞brilliant則有「才華洋溢的、聰穎的、技藝高超的」的意思。例如:

Hearing such a brilliant musician perform was indeed a feast for the ears.(聽到如此才華洋溢的音樂家演奏,著實是一場聽覺盛宴。)

accomplished

這個詞有「很有才華的、熟練的、有造詣的、精通的」等意思。例如:

Terry is a highly accomplished speaker who is skilled at injecting humor into his speeches.(Terry 是位才華洋溢的演說家,擅長在演講中加入幽默。)

多才多藝

versatile

Versatile形容物品,指「萬用的、多功能的」,形容人,則是指「多才多藝的」。例如:

Jane dreams of becoming a versatile actress in both film and TV.(Jane 夢想成為一名多才多藝的電影及電視劇演員。)

all-round

這個詞有「多才多藝的、全能的」的意思。例如:

Adam is a great all-round baseball player who deserves a big contract.(Adam 是位超級全能的棒球選手,值得一張大合約。)

至於「多才多藝的人、全能的人、通才」,也可以說all-rounder。

出類拔萃

exceptional

名詞exception是「例外的人事物」,形容詞exceptional延伸出「卓越的、出類拔萃的」的意思。例如:

Monet is one of the most exceptional painters of all time.(莫內是有史以來最出類拔萃的畫家之一。)

outstanding

動詞stand out是「出眾、突出」的意思,形容詞outstanding則指「傑出的、卓越的、出眾的」。例如:

The Old Man and the Sea is a short novel written by the outstanding writer Ernest Hemingway in 1951.(《老人與海》是本短篇小說,由傑出作家海明威在1951年所著。)

