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主臥室、客房、陽台、閣樓的英文，你知道該怎麼說嗎？
我們想讓你知道的是
說到住處，除了臥室、客廳、浴室等基本配置，主臥室、客房、陽台、閣樓的英文，你知道該怎麼說嗎？美劇中常見的「男人窩」英文又是什麼？一起認識一下吧！
說到住處，除了臥室、客廳、浴室等基本配置，主臥室、客房、陽台、閣樓的英文，你知道該怎麼說嗎？美劇中常見的「男人窩」英文又是什麼？一起認識一下吧！
屋內常見空間
- foyer / hallway 門廳、玄關
前門進去後通往客廳或其他房間的小空間，許多家庭會此處換鞋、掛置衣帽等。
Let’s go buy a shoe rack. I hate to see our hallway cluttered with shoes here and there.（我們去買個鞋架吧。我討厭看到玄關鞋子東一隻西一隻，亂糟糟的。）
- living room 客廳
- dining room 飯廳、家中吃飯的地方
- kitchen 廚房
My family usually eats in the living room instead of the dining room.（我們家通常在客廳而不是飯廳吃飯。）
- bathroom 浴室
- bedroom 臥室
家中最大的臥室又稱master bedroom（主臥室），客人睡的房間又稱guest room（客房）。如果還有多餘房間，則可以叫spare room（空房），常作為客房或堆放雜物之用。
A: Could I stay at your house for a night?（我能在你家借宿一晚嗎？）
B: Sure. We have a guest room on the second floor.（當然。我們二樓有間客房。）
- home office 家中辦公室、家中工作空間
- playroom 兒童遊戲室
- man cave 男人窩
美劇中經常可以看到男士佔據家中某塊地方，在裡頭喝啤酒、打遊戲、射飛鏢、打撞球等，這個專屬空間就叫man cave。
A: Where’s Ted? I haven’t seen him in a while.（Ted 在哪裡呢？我有一陣子沒看到他了。）
B: He’s playing pool in his man cave. I’ll go get him.（他正在他的男人窩打撞球。我去叫他。）
- dressing room 更衣間
- walk-in closet 大型衣櫃間
字面意思是「可以走進去的衣櫥」，其實就是經常在電影中看到、有錢人家中擺滿各式各樣衣物鞋包的大型衣櫃間，可以在裡頭直接更衣。
A: I wish I had a walk-in closet like those rich ladies in movies.（我希望我能像電影中的貴婦一樣有個大型衣櫃間。）
B: Yeah! I dream about that too!（真的！我也有那個夢想！）
- basement 地下室
- attic 閣樓
屋頂下的小空間，常用來堆放雜物。
A: I can’t find my board games anywhere.（我到處都找不到我的桌遊。）
B: Check the attic and the basement. You might have left them there.（去閣樓或地下室看看。你可能把它們落在那裡了。）
其他空間
- balcony 陽台
- yard 院子（又可細分為 front yard〔前院〕、backyard〔後院〕）。
- garage 車庫
- shed 小棚
A: The hammer is not in the tool shed. Did you put it in the garage?（鐵鎚不在工具棚。你把它放到車庫了嗎？）
B: Oh, right. I brought it there the other day.（喔，對。我前幾天把它拿過去了。）
認識這些詞彙，下次上外國網站租房找房時，相信就會順風順水多囉。
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈居家空間面面觀，「主臥室、男人窩」英文怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航