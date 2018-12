說到住處,除了臥室、客廳、浴室等基本配置,主臥室、客房、陽台、閣樓的英文,你知道該怎麼說嗎?美劇中常見的「男人窩」英文又是什麼?一起認識一下吧!

屋內常見空間

foyer / hallway 門廳、玄關

前門進去後通往客廳或其他房間的小空間,許多家庭會此處換鞋、掛置衣帽等。

Let’s go buy a shoe rack. I hate to see our hallway cluttered with shoes here and there.(我們去買個鞋架吧。我討厭看到玄關鞋子東一隻西一隻,亂糟糟的。)

living room 客廳

dining room 飯廳、家中吃飯的地方

kitchen 廚房

My family usually eats in the living room instead of the dining room.(我們家通常在客廳而不是飯廳吃飯。)

bathroom 浴室

bedroom 臥室

家中最大的臥室又稱master bedroom(主臥室),客人睡的房間又稱guest room(客房)。如果還有多餘房間,則可以叫spare room(空房),常作為客房或堆放雜物之用。

A: Could I stay at your house for a night?(我能在你家借宿一晚嗎?)

B: Sure. We have a guest room on the second floor.(當然。我們二樓有間客房。)

home office 家中辦公室、家中工作空間

playroom 兒童遊戲室

man cave 男人窩

美劇中經常可以看到男士佔據家中某塊地方,在裡頭喝啤酒、打遊戲、射飛鏢、打撞球等,這個專屬空間就叫man cave。

A: Where’s Ted? I haven’t seen him in a while.(Ted 在哪裡呢?我有一陣子沒看到他了。)

B: He’s playing pool in his man cave. I’ll go get him.(他正在他的男人窩打撞球。我去叫他。)

dressing room 更衣間

walk-in closet 大型衣櫃間

字面意思是「可以走進去的衣櫥」,其實就是經常在電影中看到、有錢人家中擺滿各式各樣衣物鞋包的大型衣櫃間,可以在裡頭直接更衣。

A: I wish I had a walk-in closet like those rich ladies in movies.(我希望我能像電影中的貴婦一樣有個大型衣櫃間。)

B: Yeah! I dream about that too!(真的!我也有那個夢想!)

basement 地下室

attic 閣樓

屋頂下的小空間,常用來堆放雜物。

A: I can’t find my board games anywhere.(我到處都找不到我的桌遊。)

B: Check the attic and the basement. You might have left them there.(去閣樓或地下室看看。你可能把它們落在那裡了。)

其他空間

balcony 陽台

yard 院子(又可細分為 front yard〔前院〕、backyard〔後院〕)。

garage 車庫

shed 小棚

A: The hammer is not in the tool shed. Did you put it in the garage?(鐵鎚不在工具棚。你把它放到車庫了嗎?)

B: Oh, right. I brought it there the other day.(喔,對。我前幾天把它拿過去了。)

認識這些詞彙,下次上外國網站租房找房時,相信就會順風順水多囉。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈居家空間面面觀,「主臥室、男人窩」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航