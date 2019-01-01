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「不吃早餐」不如「吃對早餐」：早上吃什麼才不會想睡？
我們想讓你知道的是
有沒有感覺每次只要到10點多，身體就會出現非常疲累恍神的現象，或者在吃完飯後就想睡覺？很多人認為這是血液流到胃部，所以腦袋空空缺血，才會導致精神不佳。但其實這和我們吃的飲食內容有關。
文：林世航營養師
還記得小時候的早餐嗎？媽媽會一大早起床，煮碗地瓜稀飯，炒點青菜，配點醃瓜和麵筋，這是我們小時候共同的記憶。但是隨著長大，國中、高中、大學到出社會，多久沒有吃家裡的早餐了？取而代之的是街角早餐店的漢堡奶茶、永和豆漿店的燒餅油條。也有一群人，用空肚子迎接每天的早晨。
但是你知道嗎？早餐吃不吃，或者早餐吃什麼，其實都是決定我們一天的精神與專注度。每個早晨，你要決定怎麼開始？
吃早餐不容易恍神
現代人工作繁忙，常常會用空腹迎接一天的生活，衛生福利部（時稱衛生署）在2009年的調查發現，青壯年人口有35％的人不吃早餐，青春期族群也有24％，所以在台灣，不吃早餐的問題是相對嚴重的。目前已經有很多研究發現是否吃早餐會影響專注度和反應力：2003年的一篇研究發現，讓學童在早上8點吃早餐和做測驗，結果指出，學童在有吃早餐（穀片牛奶）的情況下，專注度反應測驗的結果，會顯著比不吃早餐好很多（Ref.1）。
吃高升糖指數食物，如：白吐司、白麵包、果汁容易疲累恍神
有沒有感覺每次只要到10點多，身體就會出現非常疲累恍神的現象，或者在吃完飯後就想睡覺？很多人認為這是血液流到胃部，所以腦袋空空缺血，才會導致精神不佳。但其實這和我們吃的飲食內容有關。許多報告都指出高升糖指數（註）的飲食（精緻醣類，如：白吐司、白麵包、果汁等），容易出現疲累現象。現在回想看看，今天早餐是不是吃土司、漢堡或者飯糰等都是精緻醣類的食物呢？
註：升糖指數是指食物影響血糖的程度，高升糖指數是指此食物會造成血糖快速上升、快速下降。通常是越精緻的穀類，如：白米、白麵粉；或者是添加糖，像是砂糖、蜂蜜等，都屬於高升糖指數食物。
研究指出相對於吃低纖維早餐的人來說，吃高纖形式的早餐較不容易感覺到疲累，而高纖的食物內容通常升糖指數也比較低（Ref.2）。
且在2013年的研究中，學童在早上8點喝了果汁當做早餐，結果在10點時反應遲鈍的問題，比起不吃早餐更嚴重（Ref.1），這和我們情況很像吧？在8點吃完早餐後去上班，到10點就出現恍神現象。所以我們要慎選早上的第一餐，避免吃了早餐反而更累更恍神。
吃早餐會有較好的記憶力和反應力
上班族和學生除了不能昏昏沈沈以外，記憶力也是件很重要的事情。研究指出，沒有吃早餐也會影響到實質記憶力。
1998年的一項人體實驗發現，如果有吃早餐的人，在空間記憶力測試與字卡記憶力測驗兩項試驗中，具有較佳的記憶力表現（Ref.3）。而有項研究探討吃早餐與學童的心算能力，結果也發現有吃早餐的學童，出錯機率比較低，而且反應時間比較短（Ref.4）。這兩項研究的數據都顯示，吃早餐可以幫助整體記憶力和反應力。
所以，早餐是一件很重要的事情，除了影響生理的健康外，也會影響精神層面。除了要吃早餐以外，也要慎選早餐形式。可以吃個全麥麵包、雜糧饅頭，在早餐店可以選擇全麥吐司的三明治，或者在便利商店買個沙拉、水果，喝個雜糧飲等，都是不錯的選擇。
資料來源：
- Breakfast reduces declines in attention and memory over the morning in schoolchildren
- High fibre breakfast cereals reduce fatigue
- Breakfast, blood glucose, and cognition
- Eating breakfast enhances the efficiency of neural networks engaged during mental arithmetic in school-aged children
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航