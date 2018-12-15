看到美國職棒的例子，人們才想起運動和政治其實密不可分

文：西門思（本業和運動無關，因為在波士頓讀書而體會到運動如何成為一種文化，從林書豪身上發現到運動員背後的故事，大部份時候比球賽本身更有趣，所以努力想寫出不同於一般的運動故事）

上個月，當美國期中選舉結果大致揭曉時，密西西比州（Mississippi）參議員的席次依舊懸而未決，代表共和黨的現任參議員辛蒂・海德－史密斯（Cindy Hyde-Smith）和民主黨的麥克・埃斯皮（Mike Espy）在首輪均未過半，而且只相差一個百分點，因此進入第二輪特別決選。就在此時，海德－史密斯參加造勢活動的爭議言論曝了光。

海德－史密斯說自己和牧場業者有著很好的情誼，如果後者邀請她參加絞刑示眾的行刑場合，「我會坐在第一排。」這句話挑起了軒然大波，因為密西西比州正是當年種族歧視和對非裔美籍動用私刑最嚴重的南方州之一，而絞刑正是黑奴時代的刑罰。

但海德－史密斯的爭議言行並不止這件，2007年她曾經表決支持紀念一位南方邦聯的士兵，2014年時則在社群媒體貼出一張戴著南方邦聯軍帽的照片，並且配上「密西西比最偉大的一段歷史！」

這一次，當海德－史密斯的爭議言論曝光後，她解釋自己的言論受到擴大渲染，但已經難擋批評，包括谷歌（Google）、沃爾瑪（Walmart）和美國電話電報公司（AT&T）等大企業都要求她退還政治獻金，而其中也包括了美國職棒大聯盟。

根據媒體報導，大聯盟對海德－史密斯的政治獻金共有3筆，6月和9月時各捐獻了2500美元（下同），11月時又捐獻了5000元。大聯盟理事長羅布・曼弗雷德（Rob Manfred）說：「這位候選人的言論，與大聯盟棒球一直以來擁抱的價值完全相違」，他說聯盟應該更迅速地反應，要求退還政治獻金，並且說這是大聯盟的政治行動委員會（Political Action Committee）旗下說客的行為，他們在華盛頓特區自為行動，但這類行為未來將會回歸大聯盟總部統一決策。

但也就是在這時，人們才會想起職業運動和政治其實密不可分。

根據《雅虎體育》的報導，在過去17年間，大聯盟向321位國會議員捐助了370萬元政治獻金，從2002年以來，捐給民主黨議員128萬元，共和黨議員110萬元，而今年則是56％的政治獻金給了民主黨。他們捐獻的對象沒有特定政治傾向，有偏自由派的民主黨人，如麻州的艾德・馬基（Ed Markey）和威斯康辛州的塔米・鮑德溫（Tammy Baldwin），也有保守派的共和黨人，如德州的泰德・克魯茲（Ted Cruz）和懷俄明州的約翰・貝拉索（John Barrasso）。

而大聯盟關心的政治議題也很多，從稅法、空拍機、與古巴的關係到賭博產業，但特別引人注意的是今（2018）年3月所通過的《拯救美國娛樂法案》。

大聯盟一直主張棒球員只有在球季中才算是正式工作，這個法案讓職業棒球員免於適用聯盟勞動法規有關最低基本工資和加班費等規定，這對沒有與大聯盟球隊簽約的小聯盟球員影響最大，他們每週40小時的工作僅能賺進1160元，整個球季算下來，大約只有4萬元。

根據估計，沒有和大聯盟球隊簽約的小聯盟球員大約有4500人，如果支付他們每人每月300元的加班費，大聯盟球隊總共需要多支出810萬元，而《拯救美國娛樂法案》讓他們免於這筆支出——儘管相較於他們支付給明星球員的天文數字而言，這或許只是九牛一毛，但據說大聯盟在過去2年，為此付出數百萬元進行遊說工作。巧合的是，這個法案的提案人是來自肯塔基州的共和黨眾議員布雷特・古斯瑞（Brett Guthrie），他在今年收到了大聯盟8500元的政治獻金。

在海德－史密斯的爭議言論導致大聯盟的政治獻金曝光後，理事長曼弗雷德說，聯盟內部曾經對是否要持續捐助政治獻金有所討論。

「在美國，我們的政治進程中一直包括了對候選人的財務捐助。當你是個像我們這樣大的組織，有這麼多議題受到政治進程所影響時，很難完全置身事外。但是，我們也非常了解，在現今的世界裡，這類政治獻金在我們社會各個階層中的確有引起爭議的風險。」曼弗雷德說。

所以簡單地說，大聯盟會更嚴格地管控政治獻金，但不會終止這項政治活動，畢竟以數萬元的政治獻金，換取節省數百萬元的花費支出，還有在相關議題中發揮影響力的權利，實在是太划算的交易。但是當大聯盟將決策權移回總部時，也代表他們將會與政治更緊密糾結，難以分離。

最後，如果你關心的話，海德－史密斯在第二輪選舉以54.4％的得票率勝出，順利連任了參議員的席位，也讓共和黨人在參議院的席次以53：47贏過民主黨人，就連總統川普（Donald Trump）都為這場勝利感到驕傲。

「恭喜辛蒂・海德－史密斯參議員在密西西比州的大勝。我們都為你感到驕傲！」川普在推特上寫道。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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