比北韓還難進入！美國參議院通過《西藏旅行對等法》，可拒發簽證給中國官員

（中央社）美國聯邦參議院通過《西藏旅行對等法》，對於禁止美國外交官員、記者和旅客進入西藏的中國官員，美國政府將能禁止他們取得入美簽證。

法新社報導，聯邦眾議院今年9月通過《西藏旅行對等法》後，法案本週在參議院經由口頭表決一致通過，法案還需要美國總統川普簽署才會生效。

多年來各界相當關注中國西藏地區人權侵犯問題，如今《西藏旅行對等法》獲得2大黨支持通過。

中國當局通常會要求外國人取得特別許可證才能進入西藏。法案要求美國國務院，每年查核中國當局是否允許美國民眾進入西藏及藏族地區，就如同前往中國其他地區一般。假設中國政府仍對想要前往西藏的美國民眾施加限制，國務院必須禁止那些拒絕美國民眾入藏的中國官員取得入美簽證。

參議院外交委員會民主黨領袖梅南德茲（Robert Menendez）指出，這項法案「關乎基本公平」。梅南德茲表示：「中國公民可以普遍進入美國，我認為這很棒。」他還說道：「但對於赴西藏的美國學生、記者或外交官來說，情況並非如此，這是不可接受的，包括我們的藏裔美國民眾在內，他們只是想造訪自己的原籍國。」

法案內文指出，西藏裔美國人造訪他們的家鄉時，通常在中國駐美國大使館和領事館受到歧視性的簽證申請程序，甚至還被拒絕頒發簽證。不只一般的藏人，美國記者、官員進入西藏同樣也面臨困難。根據美國國務院，美國政府官員在2011年5月至2015年7月期間，共提交了39項外交訪問西藏的請求，但只有4項獲得批准，而在提出此類請求時，外交人員受到密切監督，很少有機會會見未經當局批准的當地居民，內文也引用《華盛頓郵報》的報導，指進入西藏比進入北韓更困難。

《西藏旅行對等法》將要求美國國務卿在90天內評估美國公民進入西藏的狀況，並要求逐年比較進出西藏自治區、「四省藏區」（青海、甘肅、四川和雲南4省藏族聚居區）與中國其他地區，描述妨礙自由出入這些地區的種種措施，向國會提交報告，並要求明確指出阻止美國人進入西藏的中國官員。

該法案由麻薩諸塞州共和黨參議員麥高文（James P. Mcgovern）去年4月提出，9月25日在眾議院通過、12月11日於參議院表決通過，接下來就等著總統川普簽字通過。美國國務院負責東亞及太平洋事務的代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）日前也表示，如果法案通過，國務院將全力支持該法案的實施。

中美對西藏針鋒相對，中國官媒拿達賴開刀

國際聲援西藏運動主席梅卡奇（Matteo Mecacci）肯定這項法案，表示這是「美國支持西藏人民及其在區域中戰略安全利益的歷史時刻」，他也重申，該法案目的並非禁止中國官員造訪美國，而是希望中國廢除額外許可制，向世界開放西藏，達到「雙贏」局面。

不過中國官媒《環球時報》日前刊登了一篇中國社會科學院法學研究員支振鋒所撰的社評，指出儘管中美貿易戰目前處於休戰狀態，但美國一些政客的「小動作卻始終未停」，批評美國「通過國內法來處理國際外交事務，制裁這個，制裁那個，是美國的一大『偏好』」，更指美國沒有權力通過國內法對其他國家「指手畫腳」，這是霸權的體現，無論是《台灣旅行法》還是《西藏旅行對等法》，他認為都是「美國政客為取悅民粹主義，以謀取個人政治私利的棋子」。

而《西藏旅行對等法》通過沒多久，根據《路透社》報導，中國官媒《西藏日報》昨（13）日也發表一長篇社論，意外砲火猛烈的攻擊西藏的精神領袖達賴喇嘛，否認達賴尋求自治的「中間道路」的意圖，批評他以宗教之名行分裂祖國、對抗中央之實，更試圖利用西方媒體中的敵對勢力傳播他對中國的謠言和誹謗，以促進西藏獨立，無視西藏人民的自由和尊重。

報導指出，中國解放軍在1950年進入西藏，自此之後以鐵腕統治當地。達賴喇嘛是藏傳佛教中最高的人物，在反抗中國統治的起義失敗後於1959年流亡印度。中國官方經常譴責他是一個危險的分裂分子，儘管達賴喇嘛說他只是想要他的偏遠山區家園真正的自治。

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核稿編輯：楊之瑜