跳脫黑白的藝術饗宴：當代素描沙龍展「Drawing Room」

文：Geraldine Lee

位於地中海邊的南法城市Montpellier是法國第八大城，擁有宜人的氣候、豐富的物產以及許多古老的大學。近年來在市政府的經營之下，Montpellier漸漸成為法國藝文界前衛的新地標，匯聚了許多年輕的藝術家，藝術展覽更是一年豐富過一年。今天我們就來實地走訪每年9月中在Montpellier舉辦的沙龍展──Drawing Room。

與巴黎每年3月舉辦的Drawing Now素描沙龍性質相同，Drawing Room是一場當代素描沙龍展，是Montpellier當代藝術界年度盛事之一。自2009年由Montpellier的9間當代藝廊發起，每年都邀請當地以及國外的藝廊，每間藝廊帶領一位藝術家參與，主要展覽素描、速寫、具有隨想性質的作品。

Drawing Room的主席Christian Laune說，當代素描作品已經跳脫了傳統作為繪畫草稿、臨摹練習的地位，進而成為一種思想的載體，就像我們有時拿枝筆順手記下要做的事情、心裡的想法，藝術家們也把這種輕薄、快速的表達方式應用在思想的呈現上，而媒介則日漸豐富，不拘泥於鉛筆炭筆等等。所以等一下大家若是看到彩色甚至立體的作品，不要太意外呀！

圖片來源：Geraldine提供 Drawing Room的主席Christian Laune | Geraldine提供

有了Christian的這番行前導覽，看起展覽來就容易理解的多。今年（2018年）展覽中有許多作品碰觸了近年來在全球都得到關注的問題：移民、右翼思想、國家主義、假新聞等等。

盧森堡藝術家Filip Markievicz的作品用黑白色調，重繪了19世紀浪漫主義藝術家傑利科描繪海難的名作「梅杜莎之筏」，那場發生在十九世紀初的駭人海難裡，眾人在地中海上飄浮，正如今日敘利亞難民。而藝術家用金字大大寫上WELCOME，無疑是對時事最大的諷刺。

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摩洛哥藝術家Soufiane Ababri用彩色蠟筆以童趣的筆觸繪出霸凌、同志歧視、種族歧視、暴力的插畫，配上無奈又犀利的言辭，戳在今日的社會問題上。

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比利時藝術家Bianca Argimon則是用拼字遊戲的板塊，拼出了許多關鍵字：fakenews、rich、millons、loser、enemy、tweet、Putin……讓人聯想到日趨保守排外的美國政壇。對這些藝術家來說，簡單快速的媒介是他們接觸群眾、傳達想法最好的方式。

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另外也有一群藝術家的作品，探討的是自己生活中所見的美，無論是人、物質或者思想的宇宙。

波蘭藝術家Katarzina Wisiolek用炭筆描繪出栩栩如生、幾乎像是相片的人體背影。因為畫面取的是軀幹的背面中段，所以能夠讓人跳脫現當代藝術中經常被探討的性的問題，而專注在人體肌肉皮膚的美感，削瘦的身體看得到骨頭在肌膚下的節理，而豐腴的身體則是看得到一層層的褶皺，貌似曾負重而歪斜的肩膀，年輕而緊實的皮膚，這實在是另類的眾生百態。

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法國藝術家Julien Garnier著迷於宇宙之中天文物理之美，把星象、波動、能量等等與西方神話、宗教等結合，繪出一幅幅詰問人類、物理世界、宇宙起源的插圖，並且大膽的使用塑膠材料做出立體的掛件和雕塑，推展了「素描」的界限。其中看似教堂玫瑰花窗的塑膠片蘊藏著數學的規律，而看似膜拜的畫面，其實中間被膜拜的是類似Big Bang的宇宙起源。藝術家不斷的思考天地人的問題。

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Drawing Room沙龍展的規模年年增大，從一開始的9間藝廊到如今14間，從Montpellier在地藝廊到如今成為跨區域、跨國展覽。其實除了讓藝廊和藝術家有更多展示的空間、提供優質的展覽給市民大眾之外，這也是一個平台讓藝術愛好者與藏家們能夠收藏喜歡的作品。

沙龍可以是一個藝術品有交易機會的場合，Christian告訴我們，藝術品成為商品是當代不可避免的趨勢，我們購買喜歡的藝術作品就像是我們購買其他需要的商品或服務一樣，而有才華的藝術家其實也需要有長期穩定的藏家支持才能夠不斷的創作、有蛻變與成長的空間。Montpellier現在的藝術市場，並不如巴黎、里昂等發達，但是也漸漸形成氣候，相信未來能夠越來越好。

無論是為個購買或者是為了觀賞，大家若未來有機會到法國旅遊，3月可以去巴黎的Drawing Now沙龍展，9月的話歡迎來Montpellier的Drawing Room，相信可以看到有趣的作品，滿載而歸。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航