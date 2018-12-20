重探《西遊記》：唐三藏的馬，也是孫悟空的同門師弟

文：高全之

一

《西遊記》小說裡，三藏取經的悠長路程由凡人凡馬啟步。旅途初期所謂「一行三人，連馬四口」，指三藏，唐太宗選派的兩名長於遠行的侍從，以及一匹白色快馬。搬運的細節從那時刻開始。兩名侍從負責行止之間的勤務：「收拾行囊、馬匹俱備」，「整頓了鞍馬」，「飽餵馬匹」。那些操作貌似瑣細，其實當頭一棒，確定敘事基調：在神魔故事裡訴諸塵世經驗，認為行裝雖然用來解決取經路上生活所需，沿途搬運無疑會增加前進的困難，馬匹固然可以乘騎代步，卻需要駕馭和呵護。這個議題有趣，因為長途跋涉的從人與坐騎，不久都會換成非凡人與非凡馬，原有涉及從人和坐騎的勤務關切都可能不再適用。

一出大唐邊界（河州衛），兩名侍從就都慘遭妖怪（寅將軍、熊山君、特處士）吃食。三藏沒有從人可使，只好自己「將包袱捎在馬上，牽著韁繩」前行。此非三藏獨行的僅例。三藏首次氣走孫行者之後：「那長老只得收拾行李，捎在馬上，也不騎馬，一隻手拄著錫杖，一隻手揪著韁繩，淒淒涼涼，往西前進。」兩次落單的描述都顧及馬匹與行當。

侍從由凡人改為魔法高強的妖仙，依次為孫行者、八戒、沙僧。白龍馬取代凡馬的事件發生於行者與八戒參團之間。作者堅持續用俗世視角去講旅行勤務操作。墨守成規即故意「錯把馮京當馬涼」。那個誤差是否暗含了特殊的文學意義？

我們依照四徒報到的順序討論。先說行者與龍馬。稍後再談八戒和沙僧。

二

第十四回，孫行者皈依，成為第一個隨從，順理成章擔當起後勤職責。此時作者首度直寫個人載運行李，相當生動：行者「背著行李，赤條條，拐步而行。」由於遲自次回才開始出現「牽馬挑擔」、「挑著行囊」的字眼，所以不知此刻「背著行李」是否用了木擔。行者個小，身高「不滿四尺」（第二、廿一回），行李大小想必龐巨。行者被五行山壓了五百餘年，剛釋放出來，「赤條條」，光著身子，兩腳需要重拾步履，「拐步而行」，引起不勝其重的印象。

白龍馬取代凡馬的案例挺有趣。作者維持凡人養馬的思維，堅持牽馬勤務的必要。其實龍馬兩度口吐人言，顯示神奇魔力。第卅回，龍馬見師父有難，無須外來指令，自己顯化為龍，先變成宮娥欺敵，然後再現出本相戰鬥妖魔。龍馬一直知道取經團隊的安危，沉著聰明，說服八戒去請孫行者歸隊除害。第六十九回，龍馬身分尊貴，不願在塵俗之處小便，但服從行者要求而奮力擠排尿水，以便製造拯救朱紫國王的藥丸。龍馬如此機靈，怎會需要牽導？

那還不是白龍馬最引人深思的部分。八戒既已知曉龍馬的出身和本事，奉行者命令去取龍馬尿水，居然「一頓腳踢起」，驚醒斜伏地下睡覺的龍馬。動作如此粗暴，龍馬卻逆來順受。值得注意兩點。

其一，《西遊記》小說雖然不像《水滸傳》那樣暴力，卻支持「有過嚴罰」的觀念。八戒與沙僧被天庭貶下塵世，八戒數次挨行者打罵，都是例證。但是此時龍馬並未犯錯，八戒的行為只能視為粗魯的暴力。也許有些受暴者會不知不覺合理化那種非理性的對其他弱勢的施暴行為。這個觀察與我們所瞭解的八戒符合一致。八戒的悲劇在於自我失控：浪子於成家之想望、男性於異性的慾望等等。他施暴於龍馬也是自我無從控制的。

其二，吳承恩的養馬敘述與近代知識沒有嚴重衝突。馬睡覺可站或躺，睡眠有深淺之別。深睡必須躺下。躺睡的健康的馬自己會站起來，只有衰老病弱的馬才有站不起來的危險。龍馬斜伏地下睡覺，只是平常健馬的習慣，絕非炫耀神奇魔法。第四回，猴王弼馬溫的工作情形如下：「弼馬晝夜不睡，滋養馬匹。日間舞弄猶可，夜間看管慇懃：但是馬睡的，趕起來吃草；走的，捉將來靠槽。」這裡「馬睡的，趕起來吃草」，大概指喚醒那些躺睡的。就現代西方養馬觀點而言，無論站或躺睡，都沒有必要喚醒，但偶爾干擾睡眠也不致傷害馬的健康。原因是馬的睡眠原本非常零碎短暫，而且隨時可以補睡，積少成多就好。馬每天需要的總共睡眠時間很短。然而長期不能躺下深睡會導致死亡。

第十四回，行者甫自五行山下脫身，三藏的坐騎仍為凡馬，見到行者害怕。作者立即解釋：「蓋因那猴原是弼馬溫，在天上看養龍馬的，有些法則，故此凡馬見他害怕。」作者從來沒說天界的馬由龍變成。所以這裡「龍馬」具有孤立的離群詞意，指天界大馬。《西遊記》小說所有其他「龍馬」都專指西海龍王敖閏之子，龍馬三太子，原本是龍，願變成馬，馱三藏往西天拜佛。

第五十六回，坐騎已為龍馬取代，行者晃棒叱呵，馬嚇得疾行。吳承恩重施故技，振振有詞：「行者五百年前，曾受玉帝封在大羅天御馬監養馬。官名『弼馬溫』，故此傳留至今，是馬皆懼猴子。」似乎言之成理。但龍馬疾行可以另外有個理由：我們可以說龍馬敏慧靈巧，害怕眼前這位霸氣十足的大師兄孫行者，與行者從前在天界的工作無關。第一百回的回目講「五聖成真」。五聖包括龍馬。既為「聖」者，就不能以凡馬視之。所以龍馬驚恐的原因有個作者沒有點明的彈性空間。兩種說詞，明示的和暗示的，都為故事所允許，沒有絕對的對錯可言。我們掌握那種事實真相的模糊性質，即知作者偏好悖論。意義多元意味著作者懷疑單一絕對性質的人類知識。這點我們稍後再談。

作者兼顧龍馬的雙重屬性。第七十七回，在獅駝山獅駝洞，三個毒魔（獅王、象王、大鵬）用鐵籠蒸煮三藏、八戒和沙僧。行者偷偷釋放他們，然後解韁繩牽龍馬。龍馬安靜合作。此時作者明言行者與龍馬之間同時存在兩種關係：

那馬原是龍馬，若是生人，飛踢兩腳，便嘶幾聲。行者曾養過馬，授弼馬溫之官，又是自家一夥，所以不跳不叫。悄悄的牽來，束緊了肚帶，扣備停當，請師父上馬。

作者先提弼馬溫治馬的權威，「又是」話鋒一轉，續說龍馬知道「自家一夥，所以不跳不叫」。這個「自家一夥」的提法與前引第卅回一致，當時龍馬口吐人言，稱八戒為「師兄」，指三藏為「師父」，講「大師兄孫行者」。此皆從龍馬的觀點陳述其行為的理由。所以行者與龍馬既是弼馬溫對應於馬，也是同門師兄弟。注意此時行者並不踢馬，沒有必要動粗。

三

作者不厭其煩描摹行李搬運與坐騎照應，在繁瑣中講求彈性與務實，予人直寫人間俗事之印象。製造那個印象的目的似在傾述取經行旅的艱難。但那俗寫的背後暗藏著誇張，似是而非，演示特殊寄意。

取經團隊共同擁有一個行裝。不計乾糧補充以及隨身武器，行李內容包括洪福寺僧徒為玄奘準備的冬夏衣服（第十二回），鋪蓋（第廿一回），觀音菩薩賜的錦襴袈裟，以及唐太宗送的通關文牒、紫金鉢盂，等等。第六十五回，行者道：「包袱中有通關文牒、錦襴袈裟、紫金缽盂，俱是佛門至寶。」為何團隊共有的行裝不計三徒的兵器？行者的如意金箍棒可長可短，自己隨身攜帶。八戒的九齒釘鈀和沙僧的降妖杖都是玉帝欽賜，前者「隨身變化可心懷，任意翻騰依口訣」，後者「或長或短任吾心，要細要粗憑意態」，自行攜帶都很方便。

第廿三回，八戒述說搬運裝備的外觀：「四片黃藤蔑，長短八條繩。又要防陰雨，氈包三四層。匾擔還愁滑，兩頭釘上釘。銅鑲鐵打九環杖，篾絲藤纏大斗篷。」九環杖即觀音菩薩賜的錫杖。三藏騎馬時候大多手不持杖，錫杖也由挑擔者攜帶。外在裝備加上行李內容大致決定了挑擔者的負荷。

重要的概念是勤務分工彈性而且合理。第十六回，觀音禪院大火之後，三藏牽馬，行者挑擔。可見有時三藏仍需動手幫忙。第十八回，師徒「一個騎馬，一個挑擔」，可見三藏騎馬時候，行者不必一直牽著馬。稍後八戒入夥，立刻負責挑擔。第十九回，沒明說誰「背了白馬」，「背馬」指「備馬」，大概是行者，因為前句才講八戒擔著行李。第廿回較清楚：「行者去背馬，八戒去整擔」；後來說八戒「挑著擔子」，三藏下馬，行者就接韁繩；回末有句「豬悟能磨擔徐行」。烏巢禪師講「野豬挑擔子」，大致據實反映了八戒在三藏獲得《心經》之前的職務。第七十六回，類句「野豬挑擔幹營生」乃獅駝城令行者悚懼的惡氣之一，與取經團隊勤務無關。

多虧大師兄行者指令系統的強制執行，勤務運作靈活。行者沒有硬性規定誰挑擔誰牽馬。第廿三回，行者告訴八戒：「老孫只管師父好歹，你與沙僧專管行李、馬匹。但若怠慢了些兒，孤拐上先是一頓粗棍。」值得注意話裡師兄弟名字和差事的次第，「八戒沙僧」對應「行李馬匹」，並不代表職務的嚴格分派。同回就有與上述說詞順序相反的句子：「沙僧歇了擔子，八戒牽了馬匹」，以及「八戒、沙僧牽馬挑擔」。

八戒與沙僧實現了那個彈性的分工規定。《西遊記》小說裡不計複主詞複動詞的句子（如「他兄弟們牽馬挑擔而入」），粗略計算那些單主詞單動詞的句子（如「八戒挑著擔」、「沙僧歇了擔」），八戒或沙僧挑擔，各得十八次左右。可謂大致公允。

八戒與沙僧平時相互支援。第四十三回，三藏思鄉，沙僧對八戒說：「二哥，你和我一般，拙口鈍腮，不要惹大哥熱擦。且只捱肩磨擔，終須有日成功也。」這裡你我「捱肩磨擔」，語氣懇切。兩人也因應特殊情況順利輪調差事。第八十回，師徒走山路，沙僧要八戒接手挑擔，八戒欣然從命：「沙僧教：『二哥，你把擔子挑一肩兒。』真個八戒接了擔子挑上，沙僧攏著韁繩，老師父穩坐雕鞍，隨行者都奔山崖上大路。」

兩份勤務在戰時則隨機應變，與平時的分工合作不同。第廿一回，黃風怪攝去師父，行者忙於打鬥，八戒就牽馬挑擔全包。第八十五、八十六回，三徒中計分離，師父被抓，行者趕回，只見白馬和行囊，慌得牽馬挑擔，滿山頭尋叫師父。足見第廿三回行者說自從有了八戒與沙僧，自己不曾挑擔，只指平時。

相關書摘 ▶重探《西遊記》：被五指山壓了五百年的孫悟空到底幾歲？

書籍介紹

本文摘錄自《重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：高全之

唐僧肉有什麼神奇效果？美猴王的悟性有多高？

豬八戒是無可救藥的情痴？沙和尚是個超級好同事？

牛魔王的原型竟然是吳承恩的父親？徒兒仨的長相一路上嚇壞多少人？

《重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現》，作者高全之從九大方向，周密探索埋藏在《西遊記》小說中的諸多細節：

不論是如來佛祖的五行山、孫悟空的七十二變，或是八戒之好色、沙僧之影薄，《西遊記》故事已深入我們的日常生活，甚至超越國界藩籬，成為世界共通的文化風景。吳承恩架構的西遊宇宙，絢麗繽紛且充滿巧思及寓意，使這本小說絕非膚淺的娛樂而已。因此，高全之認為，《西遊記》小說與現代讀者的關係，或許像詩般美好，值得追求。

《重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現》另有六篇兼談《水滸傳》，與西遊研究相互呼應，深入剖析小說中的殘虐故事是否反映民族性缺陷等問題。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航