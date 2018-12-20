重探《西遊記》：被五指山壓了五百年的孫悟空到底幾歲？

文：高全之

一

追問孫悟空的年紀，是閱讀《西遊記》小說的合理反應之一。理由很簡單：吳承恩執意挑起，並且三番兩次重提那個話題。

網路上有幾個斬釘截鐵但數值不同的答案。《西遊記》是否明白交代了悟空歲數？如是，那個數字為何？如果吳承恩處理悟空歲數的用意不在數據之精確，那麼請君入甕，意圖是什麼？

二

悟空的年齡從石猴誕生開始。在此之前，第七十一回追述：「生身父母是天地，日月精華結聖胎。仙石懷抱無歲數，靈根孕育甚奇哉。」仙石懷抱的時間雖長，卻不計在歲數之內。

悟空知道自己歲數大，但不知實際年齡。第十四回，行者說那一百卅歲的老者是自己「重子重孫」，但「我那生身的年紀，我不記得是幾時；但只在這山腳下，已五百餘年了。」這裡「山」指五行山（也叫做兩界山）。悟空剛從五行山釋出不久。注意「餘」字：在悟空的理解裡，即使從五行山自天而降、壓住齊天大聖那年開始算起，已經沒有清楚的年數。

這個五百餘年的認知貫穿全書，有時候會省掉「餘」字，意思仍指五百餘年。悟空自己提了至少廿七次。神祇（如揭諦、太上老君、西海龍王太子摩昂、土地）、大大小小妖怪、三藏、八戒，甚至敘事者，都異口同聲那麼說。舉兩個敘事者的例子。第五十六回，敘事者解釋馬懼猴子：「行者五百年前曾受玉帝封在大羅天御馬監養馬，官名弼馬溫」。第八十三回，敘事者說托塔李天王看見行者，記得「五百年前敗陣的仇氣」。當然這都意味著五百多年前。

但吳承恩也另用兩個歷史指標來鎖定悟空壓在五行山下的時長。第十四回，劉伯欽說：「王莽篡漢之時，天降此山，下壓著一個神猴。」王莽篡漢於公元九年。劉伯欽不是那種胡扯亂講的角色。第十二回和一百回都講三藏在貞觀十三年九月離開長安。假定三藏同年在五行山釋放齊天大聖。貞觀十三年是公元六百卅九年。所以悟空壓在五行山下歷時約六百卅年。或許吳承恩大而化之，認為「五百餘年」可以擴大到六百卅年。這是「史為我用」的態度。「我」指創作。小說是虛擬藝術，作者可以強調那種文學本位的立場。我們願意跟進故事語境裡的共識，選用較小的數字並允許一些不確定性：五百「餘」年。

行者好勝。明明不知自己歲數，但遇見年邁老人，忍不住要逞強賣老。第十六回，行者避免承認不知，只講「不敢說」，自己年紀：

三藏又問：「老院主高壽幾何？」老僧道：「痴長二百七十歲了。」行者聽見道：「這還是我萬代孫兒哩。」三藏瞅了他一眼道：「謹言，莫要不識高低，衝撞人。」那和尚便問：「老爺，你有多少年紀了？」行者道：「不敢說。」

佛道兩教都見識過悟空的浮誇。第廿一回，悟空告訴護教伽藍裝扮的莊院老農：「神仙還是我的晚輩。」第七十四回，太白金星變成的老者逗弄悟空，猜他有七、八歲，悟空上當，笑道：「有一萬個七八歲。」吳承恩擅長乘法。第七十四回，行者在獅駝洞口看見「萬數小妖」集結。怎麼知道萬數呢？敘事者解釋：「原來這擺列的有些路數：二百五十名作一大隊伍。他只見有四十名雜彩長旗，迎風亂舞，就知有萬名人馬。」所以「有一萬個七八歲」意指著七、八萬歲。妄自尊大。稍後我們會談悟空如何離譜。

吳承恩希望延續讀者的好奇。第九十三回，在布金禪寺，三藏和老院主互道年歲之後，行者問老院主：「你看我有多少年紀？」老院主回道：「師家貌古神清，況月夜眼花，急看不出來。」事後他們沒有機會回到這個關於行者年紀的話題。但吳承恩已趁機再度提醒讀者：行者的年紀仍舊是個疑問。

三

悟空的壽命原先有其終點。幽冥界森羅殿生死簿注明天產石猴該壽三百四十二歲。悟空參加取經團隊以後的歲月也是個「史為我用」的例子。季羨林根據楊廷福的研究，認為：歷史玄奘西行自貞觀元年始，至貞觀十九年止，共十八年。故事語境裡的共識是十四年：三藏貞觀十三年出發，貞觀廿七年返回。容我們採用十四年。

悟空年紀難予確定的原因在前述兩個事件（勾消生死簿與參團西行）之間的情節。我們追蹤它們並注意一些時間長度模糊的特點。

兩個時間單位同時進行：天上一日，下界一年。由於時差，悟空自幽冥界回陽，和屬下過了一段好日子：「不幾日，六個義兄弟，又來拜賀。一聞銷名之故，又箇箇懽喜，每日聚樂不題。」那都是下界的日子。然後再說有「一日」，天上的某日，東海龍王和秦廣王先後到天界上表。相當合理。

然而換算天上事件時刻至地界，或換算地界事件時刻至天上，總有可能產生非零值的餘數。比如第一次招安，弼馬溫到任，「不覺的半月有餘」，然後不辭而別，回到花果山。群猴講猴王「上界去十數年」。猴王答說自己上任，「纔半月有餘」。作者講了兩次「半月有餘」，可見不是十五天整，可以是多一天或好幾天，頭尾也許還有不足一整天的零頭。換算成下界時間應該大於十五個整年，但少於廿年，所以群猴說「十數年」。

事件耗用的光陰或分離或重疊，沒有交代清楚。玉帝「次日設朝」，才知弼馬溫發怒離職。「次日」指天上時間座標。所以猴王返回花果山自由自在，可以長至（但不超過）地界時間的一年之久。

天兵天將第一次前來鎮壓。猴王打敗巨靈神和哪吒。然後第二次接受招安，回天界擔任無所事事的齊天大聖之職。齊天大聖在闖禍之後首次潛回花果山，告訴屬下「纔半年光景」，屬下說有「百十年」，百十年做一百幾十年解。如是天上整整半年，則約地下一百八十二年六個月左右。當然沒說清楚。但那是從第二次招安起，至齊天大聖首次潛回花果山結束的歷時。

第二次鎮壓：玉帝派十萬天兵、佈十八架天羅地網。在兩次鎮壓之間，時長並不能以籠統的「半年光景」為限，因為悟空離開天界之前，先用定身法鎖往七衣仙女，「那七衣仙女，自受了大聖的定身法術，一周天方能解脫。」七衣仙女解脫之後，玉帝聞報，才開始調兵遣將。在那一周天內，齊天大聖兩度潛回花果山。在兩度潛回之間，齊天大聖曾去瑤池宮闕偷了四瓶仙酒，帶回花果山與從屬分享。「一周天」不僅和齊天大聖兩返花果山的時段部分重疊，而且有所延伸，直到第二次鎮壓大軍出發之前。兩次天兵天將出征之間的時段包括「半年光景」以及一周天的部分。

第二次戰鬥，耗時的處理非常細密。玉帝告訴訪客觀音：天兵出征，「這一日不見回報」。惠岸奉命去花果山助陣，見到父親李天王，重複了玉帝那句「一日不見回報」。這「一日」應指天上時間，意指天兵出征的同一天。但戰事已超過地界一日，因為李天王答覆惠岸的話裡，有以下幾句：「昨日到此安營下寨」、「混戰至晚」、「今日還未出戰」。最有意思的是惠岸回到天界向觀音菩薩報告前線戰情，曾引父親李天王的話：「昨日與那猴王戰了一場」。這個「昨日」配合前面那個「昨日」，都是地界時間。但它出現在神祇（惠岸和觀音）的對話裡，用的卻是地界時間座標。觀音何等智慧，一聽就懂。（值得注意二郎神奉命赴戰之後，玉帝舅舅心急，又說一次：「這一日還不見回報」。天上的一日很長，平常生活呆板，難怪他缺乏耐性。）

我們可以合理猜測第二次天兵出征以後，一連串事件所需時間總和大於四十九日，但我們不知逾時的長短：悟空打退眾神（九曜星、四大天王、廿八宿、哪吒、惠岸等）、眾神（二郎神、梅山六聖、太上老君）合作擒得大聖、太上老君用八卦爐燒了四十九日、大聖脫身、大亂天宮、玉帝求救於如來佛祖、佛祖用五行山壓住猴王。

我們確知太上老君耗盡了煉丹火候所需的時間：「真箇光陰迅速，不覺七七四十九日，老君的火候俱全。忽一日開爐取丹。」這裡「忽一日」可以指四十九日之後的任何一日，因此太上老君可能燒了不止四十九日。暫且就用最小的估計，在太上老君煉丹爐事件前後的諸多情節加起來，總共所需時間至少是五十一日，即前後各加一日。

以下諸事與猴王被五行山壓住的時間重疊：眾神開安天大會慶祝、觀音奉如來佛祖命令到長安，途中安排三徒以及白馬，以至三藏從長安出發到達五行山。

吳承恩刻意不留悟空歲數上限的明白線索。故事裡牛魔王首次發言，稱呼悟空為「賢弟」。悟空見到羅剎女，稱牛魔王為「牛大哥」、羅剎女為「嫂嫂」。但悟空七個結拜兄弟並非按照年齡長幼排行。悟空至少講了兩次，自己個子最小所以排名殿後：「老孫生得小巧，故此把牛魔王稱為大哥」，「惟有老孫身小，稱為齊天大聖，排行第七」。我們不知道牛魔王和悟空哪個年長。所以雖然紅孩兒心中暗想裡有句：「我父王平日吃人為生，今活夠有一千餘歲」，我們不能說悟空年紀低於「一千餘歲」。

話雖如此，我們仍能欣賞悟空說大話的誇張程度。我們把四個可以大致確定長度的時段（上限或下限）加起來：原有的壽期三百四十二年（地界時間），五十一日（天界時間，丹爐四十九天的前後各加一日），壓在五行山下五百餘年（地界時間五百至五九九年），取經十四年（地界時間），四個時段總和從一千三百六十六年到一千四百六十五年（地界時間）。加上前文討論的那些長度含糊的中間時段，就小說上下文視之，不大可能上萬。前文提及悟空向太白金星吹牛，說自己有七、八萬歲。差得遠了，純屬瞎吹。

四

難予敲定幾個與悟空年歲相關事件的時段長度，所以悟空歲數可有多於一個的「正確」解答。《西遊記》為何設置這個公案？吳承恩好奇於神祕經驗。他不相信、但頗欣賞，道家丹術（外丹或內丹）的奇幻說詞。他嚮往藥物神奇特效，所以生動描寫悟空在朱紫國為國王診病、製藥的過程。悟空年歲的不確定性與那些神祕氣氛脫不了關係。

但吳承恩直接或間接要人猜測悟空的年紀，卻可能別具用心。前文已經指出他最明顯的目的：展示悟空獨特的個性。我們必須追問：除此之外，還有其他可能的含意嗎？

我們試提兩個解答。其一，吳承恩跨越自己故事情節佈設的周界，遙指前生故事《大唐三藏取經詩話》猴行者壽長的議題。詩話第三章「入大梵天王宮」，三藏法師詢問猴行者年紀，行者答曰：「九度見黃河清。」第十一章「入王母池之處」說吃顆熟蟠桃，享年三千歲，猴行者八百歲那年偷吃過十顆，「至今二萬七千歲」。那是神話故事語境裡的「事實」，並非猴行者自己浮誇。悟空浮誇實乃《西遊記》小說的創意，但「却顧所來徑」，吳承恩順便完成了對《西遊記》故事發展歷史的致意。

其二，前引第九十三回悟空（最後一次）提問年齡，暗示了另種解答。隨著故事發展，悟空壽命已由有限延伸為無限，成佛之後：「躲過輪迴，不生不滅，與天地山川齊壽。」如果我們停滯於幾個有限的數值之間打轉，耗時費神，非常微不足道。歷史玄奘西行，意欲取得解決人生大大小小問題的佛教典籍。那是超越個人生命福澤的搜索。取經故事的精神，在於記錄並肯定那非比尋常的、從小我到大我的追求。布金禪寺已近靈山，老院主以眼花為由，不應悟空請求而揣測他的歲數。布金禪寺是佛祖曾經佈道的場地。在那裡宗教傳承和存續的關懷更為重要，斤斤計較個人年歲顯然失之短視。

悟空就快要修成正果，即將獲頒佛位，卻還在「我我我」。悟空會是位擺脫不掉自我的佛。吳承恩在問：那種宗教覺悟是否不夠澈底？是不是凡人的宗教境界也就只能那樣？

相關書摘 ▶重探《西遊記》：唐三藏的馬，也是孫悟空的同門師弟

書籍介紹

本文摘錄自《重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現》，聯經出版

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作者：高全之

唐僧肉有什麼神奇效果？美猴王的悟性有多高？

豬八戒是無可救藥的情痴？沙和尚是個超級好同事？

牛魔王的原型竟然是吳承恩的父親？徒兒仨的長相一路上嚇壞多少人？

《重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現》，作者高全之從九大方向，周密探索埋藏在《西遊記》小說中的諸多細節：

不論是如來佛祖的五行山、孫悟空的七十二變，或是八戒之好色、沙僧之影薄，《西遊記》故事已深入我們的日常生活，甚至超越國界藩籬，成為世界共通的文化風景。吳承恩架構的西遊宇宙，絢麗繽紛且充滿巧思及寓意，使這本小說絕非膚淺的娛樂而已。因此，高全之認為，《西遊記》小說與現代讀者的關係，或許像詩般美好，值得追求。

《重探《西遊記》：神佛妖魔人間事，三藏師徒取經歷險的重新發現》另有六篇兼談《水滸傳》，與西遊研究相互呼應，深入剖析小說中的殘虐故事是否反映民族性缺陷等問題。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航