從遊船大廚到潛水教練，我的專職潛水之路是如何煉成的？

專職潛水超過五年，當時誤打誤撞地踏進水世界的過程，還是歷歷在目，每個人接觸潛水的動機不盡相同，大部分的人把潛水當糖吃，是生活的開心調味，有些人像我一樣決定把潛水當飯吃，當然理由也千百種，職業倦怠、喜歡自然……，我又是如何踏入潛水這一行呢？

在澳洲打工度假時，工作結束後計畫了一個兩周暢遊昆士蘭東海岸的假期，遊經艾爾利海灘（Airlie Beach）當然得參加當地最知名的遊船行程。三天兩夜的遊船才下船就續攤去狂歡，非常的度假氛圍，滿腦子還是陽光沙灘比基尼還有天天下海游泳的美好回憶。當時就想著，如果可以在船上工作，一定很好玩，心想事成大概就是這樣。睡醒準備去吃飯時剛好看到布告欄上有遊船的工作職缺，職銜是大廚，吃飯不著急，先傳個訊息問問是否還有缺人。一小時候我坐在辦公室跟經理面試，隔天錄取上班，一轉眼就在船上工作幾個月，海洋模式從此開始啟動。

工作結束後，一路玩到凱恩斯（Cairns）準備找下一份工作。因為遊輪工作很好玩，也想繼續在海上生活，求職網站關鍵字打了遊輪、遊船、遊艇……反正所有跟船有關的寧可殺錯不可放過。滿天灑網下終於幸運地接到一封寫著時間地點的面試訊息，到了碼頭看到個全身刺青整頭黑人辮子的瘋狂船長。面試也很酷，簡單三句話，你之前在船上工作過、喜歡在船上工作喔、明天上船來試試。隔天帶著興奮的心情去試工，兩天一夜的船程，職銜還是大廚，準備給20多個人的三餐點心。幸好我也是個偽總鋪師，廚藝可以唬到外國人，下船後船長說，表現很好，明天開始上班，我可以繼續過搖搖晃晃地船上生活啦。

當時我並不會潛水，只是會游泳能夠去在海中央自在浮潛，玩過幾次體驗潛水，這樣其實就很開心，沒多想什麼。過了一周後，船長在我手上拿著菜刀正在切菜時煮晚餐突然問我一句：「你想學潛水嗎？」想也沒想就說YES，簡單一個回答開啟了潛水路。

過了幾天就先去上潛水課，在泳池內作了技巧練習，隔天回船上海洋實習，順利地拿到了第一張潛水證照。之後的三個多月便每天過著一邊潛水一邊煮飯、空閒就抱著潛水課本看的生活。外國教練都習慣讓學生自己學習，教練的角色是提醒，也就是說師父領進門修行在個人，問題經常得到「多加練習」的答案，只能靠自己，後來更常看書，一得閒就在腦中沙盤演練潛水的動作、技巧，課程內容，一下水時時刻刻都是警戒狀態，想著該怎麼呼吸、怎麼踢動。那個時候有人問我喜不喜歡潛水，我說還好，因為每次下水滿腦子有太多事情在跑，還得顧著客人的狀況，並沒有多餘的心思欣賞水下美景。直到後期，潛水技巧進步了，工作也都上手，才逐漸感受到潛水的樂趣，幾個月後順利考取潛水長（助教）的證照便決定未來要以潛水教練為職業。

考潛水教練前回台灣，正好要進入夏天潛季，在澳洲只有船潛經驗，穿著裝備從船上帥氣地跳下水，台灣則較多是岸潛，從岸邊走下水。因為沒有在台灣潛過水也沒岸潛經驗，便跑到綠島潛水，之後再去蘭嶼的潛店打工換宿，希望能學到不一樣的潛水技巧，也見識一下台灣離島的水下美景。待了一個月跟著教練帶客人，當小幫手整理清洗裝備。曬得一身黑亮，膚色像黑人長相卻不像。晚上出門得穿的閃亮，不然車子看不到，每次出門都會引起特別眼光。

而後啟程到新加坡考潛水教練， 新加坡？！每個人聽到都是頭上問號加驚嘆號，新加坡有潛水嗎？新加坡能潛水嗎？怎麼會跑去新加坡啊？初期我也有相同的疑問，那時考慮到未來會在台灣以外的地方工作，想找一個能以英文上課的地方，其他的也沒多想，關鍵點是那裏在課程結束後還提供教練教學實習訓練。對一個菜鳥教練，能得到最實際有用的教學經驗，多方評估後就飛向花園城市感受南洋風。幸運地到了新加坡最具規模的潛水公司，光本地就有數間店，教練群全職加兼職隨便一算就快破百，從上到下都是十分年輕有活力的人，就潛水這行業來看，是相當大的團隊。

Photo Credit: 顏孝真提供

要同時適應新的生活環境、背下課本內數不清的專有名詞還真是蠟燭兩頭燒。住宿就在教室樓上，為了跟上其他同學的進度，下午才開始的課程，我每天早上7點起床坐在課桌前瘋狂念書，經常一天三餐都在課桌上解決，除了上廁所跟倒水，沒有離開過教室桌椅。一天念書17小時，半夜2點算早睡，肝都快爆了。好加在教練課程是2周不是2個月，不然幾個肝都不夠用。

那段期間多虧他們不厭其煩的教導，分享經驗不藏私，遇到不懂的問題、教學的方式亦或文化差異都鉅細靡遺地說明。認真的亞洲人性格在他們身上也展露無疑，他們是幫助我站穩教練第一步的最佳功臣，直到現在都還是受益良多。

辛苦有了代價，順利考取潛水教練證照，才讓我能夠繼續到各地工作遊歷世界，到日本、帛琉、菲律賓、馬來西亞及馬爾地夫得到難得的工作及生活經歷。這是真實人生不是童話故事，故事不會以從此過著幸福快樂的生活來結尾，在國外工作的這幾年遇過好、壞的人事物，也曾懷疑自己萌生退意。但靠著對潛水、旅行的熱愛堅持下來，一路上雖然不平順但也總有辦法把拌腳石搬走。目前專職潛水及水底攝影的教學訓練，並且準備開始冬天在北海道當滑雪教練，夏天潛水冬天滑雪藍白交錯的生活，必定能讓我生活充實且開心，相信未來我還會繼續走著這條我最愛的道路。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航