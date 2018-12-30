為何同一個潛點的珊瑚越來越少？我從遊客拍照打卡找到了答案

出國度假到了海島，去熱鬧街市吃當地美食，逛逛攤販小店，想買些紀念品帶回家，紀念這次的旅程，桌上佈滿美麗的珊瑚，忍不住停下腳步觀看。似曾相似的景象，你是不是也有熟悉感；曾否想過這些五顏六色的珊瑚與貝殼從那裡來呢？工廠做的？海裡撿的？批貨買的？還是如同電影情節般尋寶船找到的？

在公園景點都會有指標寫著禁止摘採花草，禁止破壞樹木，禁止丟棄垃圾。出去外面登山、步道不能亂採花草樹木相信人人都知道，見到有人亂採花都會覺得是件很沒公德心的事情，正義感強的人可能還會過去勸導。換個場景到了海邊，一樣有寫著請勿碰觸、踐踏或採集珊瑚，禁止私自攜帶珊瑚的指示牌，但是發現有人拿珊瑚擺姿勢拍照，卻沒有什麼太大的感覺。很多人想著貝殼好漂亮，放在家裡當裝飾品一定很好看，隨手一拿放進包內，朋友還說好幸運，找到這麼漂亮的貝殼。同樣有指示牌，是海邊陽光太大刺眼反光看不到還是因為海很大，心胸開闊，包容性就變大，百思不得其解？都是該受尊重保護的大自然，為什麼有這麼奇怪的雙重標準？

還記得幼稚園時，老師帶著我們全部的人去海邊，一人發一個袋子，說可以把海邊漂亮的貝殼帶回家。孩子幼小天真的心靈只知道老師說可以做的事情就是對的，很努力地去找色彩繽紛的貝殼，帶回班上展示給同學還有老師看，爸媽還說好棒棒，錯誤的行為還得到這麼多讚美。長大成人後順理成章地把撿貝殼視為理所當然，小時候老師還讚美我呢！反正海邊那麼多，帶幾個也沒關係，仔細探尋發現貝殼很少找不到，街邊紀念品店倒是俯拾即是，而且經常是在最顯眼的地方，來吸引遊客目光，接著你內心又想著，這麼漂亮的貝殼，撿不到就買一個吧，帶回家來紀念這次的美好旅程。

教育真的很重要，上樑們已經不正，下樑們長大觀念也很難不歪。我們的海洋教育知識太薄弱也太缺乏，若不是我開始潛水依海生活，或許也難以習得正確的海洋觀念。

潛水前幾年時常疑惑著，為什麼同一個潛點的珊瑚總是越來越少，直到手機滑開看到看到有遊客撿了幾十個海星放到沙灘上拍照打卡，拍完順便帶回房間裝進行李箱，回到家還自鳴得意。也有人參加浮潛或潛水活動時，見到漂亮的海星迫不及待地拿起來擺姿勢拍照，剛上岸便迫不及待地上傳打卡，還得到「海星好漂亮，真羨慕你」等的按讚與留言。有次在墾丁大街，看到滿街攤位販售珊瑚，過去總認為那些都是塑膠模型，好奇拿起來看看，發現是真的珊瑚。漸漸地明白為什麼，事出必有因，難怪潛水看不到，原來珊瑚都被拿去當擺飾、拍照道具以及帶到岸上了。只能經常對客人們說這些都是破壞海洋的行為，絕對不能做，喜歡就多潛水，我幫你跟珊瑚多拍幾張美麗合照。

Photo Credit: 顏孝真提供

在馬爾地夫，唯一讓永遠溫和的我大發雷霆的是，有位櫃台服務人員跟每位客人說他們可以帶馬爾地夫的雪白細沙回家紀念，會得知是因為某次客人帶著一大瓶沙子過來找我說：「Vanessa教練，我們要回家了，謝謝你帶我們潛水的美好回憶，我們拍張合照留念吧。」拍照後我說島上的珊瑚貝殼與沙子都不能帶走喔，他一臉疑惑地說，是櫃台人員告訴他的。我忍著已經有可能隨時爆發的怒火，和緩地勸導客人請他將沙子倒回去。幸好客人明事理，後來並幫他們多拍了幾張美麗的照片之後，還特別親自送他們上船（其實是擔心他們趁我不注意又把沙子裝回去）。

馬爾地夫法律明文規定，在機場、碼頭及度假村的各處也都有指示牌寫著，任何人都不得採集珊瑚或任何當地自然資源，發現者予以重罰。難以理解在馬爾地夫工作的人，怎麼還會不清楚這些，甚至如此對待他們最珍貴的自然資源財產，即使我們只是在工作的員工不是當地人；更讓人擔憂的是，每年數十萬的遊客到訪，有多少人家中放了海中的貝殼或者一大瓶沙子，莫怪乎大家一直說馬爾地夫會沉沒，不用海水上升，土地面積已經被分散到全世界遊客的家中，當然會縮小沉沒。

人怕出名豬怕肥，海怕垃圾魚怕人，珊瑚最怕被你撿。你一定看過網路上轉發過那張寄居蟹揹著瓶蓋當家的心碎照片，如果那一幕曾令你難過，請記得不要當幫兇。花再美採下來也會逐漸失色，珊瑚再漂亮帶上岸也會失去光澤。帶著手機帶著相機，拍下美麗倩影，不只能放在家還能上網炫耀吸引人點讚，技術不好拍不出來歡迎來找我，我把你拍成一條美人魚或是海龍王。

同場加映，保護珊瑚除了不採集、踐踏還有不購買之外，從事任何水上活動都請以防曬衣物取代防曬乳，研究已證明防曬乳的成分會殺死珊瑚也會汙染海洋，讓我們一起保護珍貴且美麗的海洋，讓下一代都還看得到我們眼前所享受的自然美景。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航