《冠軍心理學》：靠自己的本事，不要找藉口當「心理拐杖」

文:吉姆.阿弗雷莫

向前進攻,別找藉口

冠軍會堅持「不找藉口」的原則。有些選手為了讓自己輕鬆點而在訓練前找藉口,或因為怕表現不好而在比賽前找藉口;而他們找的藉口會成為自我應驗的預言,帶來他們想避免的不良結果。

最好還是靠自己的本事,不要找藉口當自己的「心理拐杖」。即使不覺得自己在最佳狀態,或是情況並不理想,你依然可能成功;只要告訴自己:「我仍然可以專注於我該做的事,並且有好的表現。」

比賽輸了,有些選手會找藉口,例如歸咎別人來規避自己的責任,試圖挽回顏面。別這麼做,你應該想著:「比賽時我沒有表現出最佳狀態,我會努力做出必要的改善。」換句話說,不論結果輸贏,你都要為比賽負全責。

麥凱拉.馬洛尼(McKayla Maroney)是2012年美國女子奧運體操隊的金牌選手。她是當屆的世界跳馬冠軍,一般預料她會在奧運個人項目中奪得金牌;她在第一次試跳後領先,但第二次試跳著地時沒有站穩,積分落到第二名。她說:「我跌坐在地,不配贏得金牌。」馬洛尼說的話聽起來像在苛責自己,但是她沒有找藉口,為比賽結果負全責。

維持冠軍的態度,需要避免這3種常見的藉口:

藉口1:「裁判對我們誤判!」

冠軍的態度是:「我們需要學習如何打敗對手,並避免遭到誤判。」

藉口2:「我的球隊/教練爛透了!」

冠軍的態度是:「我完全支持全體隊友和教練,並為他們加油。」

藉口3:「對手真走運!」

冠軍的態度是:「也許對手很幸運,然而好運現在要發生在我們身上了!」或「今天對手略勝一籌,我們要想辦法打敗他們!」

臨機應變、適應狀況、克服阻撓

最好的計畫也不會一帆風順。要有冠軍水準的表現,需預先設想可能發生的狀況,並且要想出有效的應急計畫。可以用有助於解決問題的短句,例如「如果X狀況發生,我會做Y來處理。」當不好或意外的事情發生時,你就不會驚恐不安,而能用一些心理工具和彈性處理這些意外。

具備冠軍的心態──避免怪罪別人、全神貫注於解決問題並表現出幽默感──可以減輕恐懼,因為你知道自己有能力應付任何突發的困難或不便。大多數意外發生時,你只需要做些微的調整,並且忽略與你的運動表現無關之事。只要專注於你預設的目標,令你分心的事物就會隱退。

若發生延誤和中斷,頂多只會造成小麻煩,不至於令人膽戰心驚。舉例來說,請想像你會如何面對進展緩慢的高爾夫球賽、比賽遲到,或因雨延賽很久。遇上這些情況很倒楣,但不是世界末日。這讓人想起許多美國軍事單位廣為流傳的口號:「臨機應變、適應狀況、克服阻撓(Improvise, adapt, and overcome)。」

這是面對各種阻礙時該有的作為,別讓任何阻礙影響生活或是破壞你的運動表現,要保持積極和耐心。積極的自我對話可能是:「即使我不喜歡,還是應付得了。」喘口氣使自己冷靜,然後自信地向前邁進。如果你覺得有幫助,也可以哼個曲子或唱首歌,維持自己的節奏。

要有冠軍水準的表現,意外發生時就要解決問題而不是愁悶煩憂。這種心理的靈活性非常重要,無論面對奧運或其他的比賽都是如此。舉例來說,米斯蒂.梅.特雷納和克麗.沃爾什.詹寧斯參加了2008年北京奧運,當時她們克服了好幾個意外事件,才成功連續贏得沙灘排球金牌。無論發生了什麼事,她們總是保持積極。

米斯蒂.梅.特雷納寫下了《米斯蒂:我的排球和生命之旅》(Misty: My Journey Through Volleyball and Life)這本動人的回憶錄。在書中她描述了始料未及的挑戰:量身訂做的泳衣沒有準時送到,她們只好穿另一個品牌的泳衣;梅.特雷納感冒發燒,沃爾什.詹寧斯在與日本隊比賽時遺失了結婚戒指;她們必須與剛組成的巴西隊比賽;最後,還要在大雨滂沱中爭奪金牌,對手是擁有壓倒性主場優勢的中國頂尖雙人沙灘排球選手。

那就是我的本事

比賽或表現卓越時,你會立刻對自己說什麼?肯定的自我對話可能是:「那就是我的本事。我會再接再厲,依現在的方式繼續比賽。」

例如,一名四分衛在比賽中連二次不偏不倚將球傳到隊友手上,他很有自信,心想:「我已經成功傳了兩球,還要完成下一次傳球。」

心裡要想著會持續成功,相信命中註定會有好事發生。但比賽或表現差強人意時,你會立即對自己說什麼?絕不要說負面的話;肯定的自我對話可能是:「那不像我的表現。那只是過眼雲煙。現在我要稍做調整並扭轉局面。」

例如,一名四分衛在第二次傳球時失誤將球傳得太遠。他仍然充滿自信,心想:「我傳了兩球,有一次成功了。我下一次傳球一定會正中目標。」

心裡想著失敗是暫時的,成功很快就會隨之而來。要堅信失望會被下一次的成功取代。

相關書摘 ►《冠軍心理學》:做為一位選手,請試著用「禪學」清空心中的雜念

書籍介紹

《冠軍心理學:天賦不是一切,比賽是一種心理遊戲,影響奪冠的關鍵因素是心理狀態》,久石文化出版

.透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:吉姆.阿弗雷莫

譯者:王傳明

競技場上高手雲集,某些運動員最終能表現出眾,在勝負的關鍵時刻脫穎而出,奪得冠軍;這些奪冠者,證明了天生的運動能力不一定能造就競技場上高超的表現,因為一起參賽的運動員都具備相當的體能和技能,能夠奪勝贏得金牌最關鍵的是心理素質。

當今不論是業餘性質、學校級別或職業比賽的各種運動,參與度都創下前所未有的高峰。每個級別的運動員能力或有不同,但都有一個共同點:渴望奪勝。本書作者是一個知名運動心理學家,曾為奧運選手、大學選手和職業運動員提供實際的協助和建言,為選手增加奪冠的機會。

Photo Credit:久石文化

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航