《冠軍心理學》：靠自己的本事，不要找藉口當「心理拐杖」

文：吉姆．阿弗雷莫

向前進攻，別找藉口

冠軍會堅持「不找藉口」的原則。有些選手為了讓自己輕鬆點而在訓練前找藉口，或因為怕表現不好而在比賽前找藉口；而他們找的藉口會成為自我應驗的預言，帶來他們想避免的不良結果。

最好還是靠自己的本事，不要找藉口當自己的「心理拐杖」。即使不覺得自己在最佳狀態，或是情況並不理想，你依然可能成功；只要告訴自己：「我仍然可以專注於我該做的事，並且有好的表現。」

比賽輸了，有些選手會找藉口，例如歸咎別人來規避自己的責任，試圖挽回顏面。別這麼做，你應該想著：「比賽時我沒有表現出最佳狀態，我會努力做出必要的改善。」換句話說，不論結果輸贏，你都要為比賽負全責。

麥凱拉．馬洛尼（McKayla Maroney）是2012年美國女子奧運體操隊的金牌選手。她是當屆的世界跳馬冠軍，一般預料她會在奧運個人項目中奪得金牌；她在第一次試跳後領先，但第二次試跳著地時沒有站穩，積分落到第二名。她說：「我跌坐在地，不配贏得金牌。」馬洛尼說的話聽起來像在苛責自己，但是她沒有找藉口，為比賽結果負全責。

維持冠軍的態度，需要避免這3種常見的藉口：

藉口1：「裁判對我們誤判！」

冠軍的態度是：「我們需要學習如何打敗對手，並避免遭到誤判。」

藉口2：「我的球隊／教練爛透了！」

冠軍的態度是：「我完全支持全體隊友和教練，並為他們加油。」

藉口3：「對手真走運！」

冠軍的態度是：「也許對手很幸運，然而好運現在要發生在我們身上了！」或「今天對手略勝一籌，我們要想辦法打敗他們！」

臨機應變、適應狀況、克服阻撓

最好的計畫也不會一帆風順。要有冠軍水準的表現，需預先設想可能發生的狀況，並且要想出有效的應急計畫。可以用有助於解決問題的短句，例如「如果X狀況發生，我會做Y來處理。」當不好或意外的事情發生時，你就不會驚恐不安，而能用一些心理工具和彈性處理這些意外。

具備冠軍的心態──避免怪罪別人、全神貫注於解決問題並表現出幽默感──可以減輕恐懼，因為你知道自己有能力應付任何突發的困難或不便。大多數意外發生時，你只需要做些微的調整，並且忽略與你的運動表現無關之事。只要專注於你預設的目標，令你分心的事物就會隱退。

若發生延誤和中斷，頂多只會造成小麻煩，不至於令人膽戰心驚。舉例來說，請想像你會如何面對進展緩慢的高爾夫球賽、比賽遲到，或因雨延賽很久。遇上這些情況很倒楣，但不是世界末日。這讓人想起許多美國軍事單位廣為流傳的口號：「臨機應變、適應狀況、克服阻撓（Improvise, adapt, and overcome）。」

這是面對各種阻礙時該有的作為，別讓任何阻礙影響生活或是破壞你的運動表現，要保持積極和耐心。積極的自我對話可能是：「即使我不喜歡，還是應付得了。」喘口氣使自己冷靜，然後自信地向前邁進。如果你覺得有幫助，也可以哼個曲子或唱首歌，維持自己的節奏。

要有冠軍水準的表現，意外發生時就要解決問題而不是愁悶煩憂。這種心理的靈活性非常重要，無論面對奧運或其他的比賽都是如此。舉例來說，米斯蒂．梅．特雷納和克麗．沃爾什．詹寧斯參加了2008年北京奧運，當時她們克服了好幾個意外事件，才成功連續贏得沙灘排球金牌。無論發生了什麼事，她們總是保持積極。

米斯蒂．梅．特雷納寫下了《米斯蒂：我的排球和生命之旅》（Misty: My Journey Through Volleyball and Life）這本動人的回憶錄。在書中她描述了始料未及的挑戰：量身訂做的泳衣沒有準時送到，她們只好穿另一個品牌的泳衣；梅．特雷納感冒發燒，沃爾什．詹寧斯在與日本隊比賽時遺失了結婚戒指；她們必須與剛組成的巴西隊比賽；最後，還要在大雨滂沱中爭奪金牌，對手是擁有壓倒性主場優勢的中國頂尖雙人沙灘排球選手。

那就是我的本事

比賽或表現卓越時，你會立刻對自己說什麼？肯定的自我對話可能是：「那就是我的本事。我會再接再厲，依現在的方式繼續比賽。」

例如，一名四分衛在比賽中連二次不偏不倚將球傳到隊友手上，他很有自信，心想：「我已經成功傳了兩球，還要完成下一次傳球。」

心裡要想著會持續成功，相信命中註定會有好事發生。但比賽或表現差強人意時，你會立即對自己說什麼？絕不要說負面的話；肯定的自我對話可能是：「那不像我的表現。那只是過眼雲煙。現在我要稍做調整並扭轉局面。」

例如，一名四分衛在第二次傳球時失誤將球傳得太遠。他仍然充滿自信，心想：「我傳了兩球，有一次成功了。我下一次傳球一定會正中目標。」

心裡想著失敗是暫時的，成功很快就會隨之而來。要堅信失望會被下一次的成功取代。

相關書摘 ►《冠軍心理學》：做為一位選手，請試著用「禪學」清空心中的雜念

書籍介紹

《冠軍心理學：天賦不是一切，比賽是一種心理遊戲，影響奪冠的關鍵因素是心理狀態》，久石文化出版

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作者：吉姆．阿弗雷莫

譯者：王傳明

競技場上高手雲集，某些運動員最終能表現出眾，在勝負的關鍵時刻脫穎而出，奪得冠軍；這些奪冠者，證明了天生的運動能力不一定能造就競技場上高超的表現，因為一起參賽的運動員都具備相當的體能和技能，能夠奪勝贏得金牌最關鍵的是心理素質。

當今不論是業餘性質、學校級別或職業比賽的各種運動，參與度都創下前所未有的高峰。每個級別的運動員能力或有不同，但都有一個共同點：渴望奪勝。本書作者是一個知名運動心理學家，曾為奧運選手、大學選手和職業運動員提供實際的協助和建言，為選手增加奪冠的機會。

Photo Credit：久石文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航