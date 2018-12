《冠軍心理學》：做為一位選手，試著用「禪學」清空心中雜念

文:吉姆.阿弗雷莫

清空雜念的禪學

我想為你提供些什麼 來幫助你 但在禪宗裡 我們一無所有! ──一休宗純(Ikkyu Sojun),日本禪宗僧侶及詩人

幾年前,我有幸結識了知名的武術家羅伯塔.特里亞斯-凱里博士(Dr. Roberta Trias-Kelley),她告訴我與她教學相關的有趣故事,以及她向學生灌輸的生命課題。她說在她的空手道道場裡,碗和鞭子是效果很好的道具:「當我發現學生過度思考技巧時,我會要他們將頭傾斜於碗的上方,提醒他們要清空雜念。我發現學生過度自我批判時,我會將鞭子遞給他們並說:『如果你們要對自己苛刻,就拿鞭子好好打自己幾下!』」

前職業棒球大聯盟全明星球員肖恩.格林(Shawn Green)揮棒沉穩,也是最精準的外野手之一。他在15年的大聯盟生涯中打破及追平了多項紀錄。2002年5月23日,格林創下堪稱棒球歷史上最偉大的單場打擊紀錄。他上場6次都擊出安打,包括4支全壘打、1支二壘安打、1支一壘安打,創下大聯盟最高紀錄的單場19個壘打數,讓洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)擊敗密爾瓦基釀酒人隊。

格林寫了《棒球之道:在球速九十五英哩中發現平靜》(The Way of Baseball: Finding Stillness at 95 mph)一書,將其成功大半歸因於他學習並使用禪宗的原理和做法。他寫道:

我們以為自己只是念頭和自我的組合,僅此而已。但我一直認為,我的真實本質不只是連續且重複的念頭,也不只是自我永無止境的欲望。我一直透過禪學和冥想找尋更大部分的自我,但一直到冥想的功效深入了我的棒球技巧,我才真正開始切斷與念頭的連結,與自己更深層的存在建立聯繫。

「禪」是當下的全然覺醒而無虛妄。「禪」源於梵語的dhyana,意思是冥想或沉思。禪法可以刺激想像力,因此是獲得智慧的有效方式。禪宗故事提供了一條有效的道路,迴避過度分析的大腦,讓重要的資訊直達潛意識。這些故事有助於活化人的內涵並解決問題,作出正面的改變。

這一章將介紹22個經典的禪宗教學故事和道家故事,進一步加深和拓廣你的冠軍水準之思維。這些故事的基礎是我們已經探討過的許多心理技巧及策略。每個故事都可以傳授一般生活的智慧,也可以增進運動表現。每則故事都附有適用於運動的教訓,以凸顯關聯性;還有一個自我省思的問題,作為進一步探究的重點。你可以利用這些原則來找尋自己專屬的方法,並將所學應用在運動生涯的不同時期。

倒去杯中水

一位大學教授去拜訪著名的禪師。禪師安靜奉茶時,教授談論著禪學。禪師為教授倒茶,杯子已滿,但禪師仍不停止。教授看著茶水溢出杯子,直到他再也忍不住。「太滿了!別再倒了!」教授脫口而出。「你就像這只杯子,」禪師回答:「除非你先倒光杯中的茶水,否則我如何能讓你瞭解禪呢?」

適用於運動的教訓:保持受教的心態。古人提醒我們,「月盈則虧,水滿則溢。」想要成長,就必須願意拋棄自己既有的知識,才能以開放的態度向有專長的人學習,尤其是教練和隊友。即使是特定運動中最頂尖的選手,也會不斷努力學習新技術,使技巧更加純熟。要用心聆聽、接受指正並付諸行動。

自我省思:對於運動,我是否努力求取新知並願意學習?

僧侶和鏡子

從前有位僧侶總是隨身攜帶一面鏡子。有一天,一位道士發覺此事,心想:「這名僧侶一定是執著於自己的外表,才總是隨身帶著鏡子吧。他不該在意外表的,內在才是重點。」因此道士走向僧侶,問道:「你為什麼總是帶著鏡子?」他認為這一問必能證明僧侶的行為失當。僧侶從袋中取出鏡子對著道士說:「遇到麻煩時我就會用這面鏡子攬鏡自照,鏡中所示就是我一切問題的根源,但也是我一切問題的解答。」

適用於運動的教訓:對於自己各方面的準備和表現都該負責。你有責任保持良好的態度,在練習和比賽時盡力而為,出了運動場也要展現堅強的個性。「我們生為什麼樣的人」可能會受到背景和環境的影響,但「我們成為什麼樣的人」是自己應該負責的。

令人遺憾的是,許多選手沒有專注於自己的表現,反而對裁判或對手動怒。要有冠軍水準的表現,就不要責怪別人,而應該專注於自己能做得更好的事情。

自我省思:我為自己的成敗負完全的責任嗎?

負擔

有一天晚上,兩位僧侶正要回寺院。剛下了雨,路上還有水窪。有一名美麗的年輕女子因為無法走過水窪而在路旁駐足。年長的僧侶走向她,然後將她背過水窪,走到對面的路上才將她放下,接著繼續走回寺院。晚上,年輕的僧侶來到年長的僧侶身邊說道:「師兄,我們是僧侶,不應觸碰女子。」年長的僧侶回答:「是的,師弟。」年輕的僧侶又問:「師兄,那麼你為何去背路旁的那位女子呢?」年長的僧侶微笑著對他說:「我已經把她留在路的彼端,但你現在還背著她呢!」

適用於運動的教訓:運動時要將注意力集中於現在,專注於當下的好表現,不要想著最後的結果。比賽結束後,要盡快將挫敗和失望拋諸腦後。該怎麼做?要記得,勝敗乃兵家常事,冠軍不會對於挫敗耿耿於懷。自我肯定並為自己表現不錯的部分高興,記得所有該改進的地方,淡忘其他的一切。這樣你的心理負擔會輕一點。

在關鍵比賽之前,明星選手受訪時總是把焦點放在當前的比賽,拒絕談論以前或以後的比賽。他們將注意力集中在當下,不會掛念其他場比賽。這點會讓球迷們很難受,因為他們想知道選手對於季後賽等其他比賽的看法。也許這就是明星運動員能如此出類拔萃的原因之一。

尤其是棒球和高爾夫球的頂尖選手,據說他們的記憶都很短暫。如果一位棒球選手打數不佳、被三振出局,又對此耿耿於懷了一段時間,那麼他在守備時很可能會失誤,下次打擊時也可能不順利。同樣地,若高爾夫球選手因為球彈得不好,或推桿未進洞而慍怒,他下次揮桿時就可能會受心情影響而表現不佳。

自我省思:我還背負著哪些應釋懷的運動經驗?

書籍介紹

《冠軍心理學:天賦不是一切,比賽是一種心理遊戲,影響奪冠的關鍵因素是心理狀態》

作者:吉姆.阿弗雷莫

譯者:王傳明

競技場上高手雲集,某些運動員最終能表現出眾,在勝負的關鍵時刻脫穎而出,奪得冠軍;這些奪冠者,證明了天生的運動能力不一定能造就競技場上高超的表現,因為一起參賽的運動員都具備相當的體能和技能,能夠奪勝贏得金牌最關鍵的是心理素質。

當今不論是業餘性質、學校級別或職業比賽的各種運動,參與度都創下前所未有的高峰。每個級別的運動員能力或有不同,但都有一個共同點:渴望奪勝。本書作者是一個知名運動心理學家,曾為奧運選手、大學選手和職業運動員提供實際的協助和建言,為選手增加奪冠的機會。

