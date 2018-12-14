民進黨黨主席之爭：新潮流「中生代」力推卓榮泰，同天新系大老吳乃仁宣布退黨

總統蔡英文為九合一選舉敗選辭去民進黨黨主席，黨內中生代共推行政院秘書長卓榮泰參選，卓榮泰今（14）日下午2點也在中生代陪同下，前往民進黨中央黨部登記參選。不過昨天深夜傳出中生代推舉卓榮泰參選後，新潮流大老、民進黨前秘書長吳乃仁表示非常失望，決定將退出民進黨、退出新潮流。

（中央社）新潮流系的桃園市長鄭文燦和黨內中生代推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，創流大老吳乃仁在LINE群組內表達不滿民進黨不思檢討，並對鄭文燦非常失望，決定將退流退黨。

吳乃仁在群組中寫到，他對人選沒有意見，「可那樣羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」看到鄭文燦挺卓榮泰的說法，他決定退出新潮流，並退出民進黨。

吳乃仁受訪時指出，卓榮泰才罵段宜康不到一個月，鄭文燦就簽下這樣的文字，叫段宜康以後如何領導新潮流；他對鄭文燦很失望，也證明新系的組成是個失敗的實驗。

民進黨在九合一敗選後，段宜康在立法院質詢行政院長賴清德，要求民進黨必須真誠面對改革過程中的錯誤，並對政府「棄守公投案」表示不滿；卓榮泰當時出面反擊，難以接受段宜康的質詢，一點都不檢討自己過去如何強力主導黨團，卻用同樣理由指責別人，「若這是黨認同的結果，請段宜康出來選黨主席」。

總統蔡英文為九合一選舉敗選辭去民進黨黨主席，鄭文燦和台中市長林佳龍 、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、競選高雄市長失利的陳其邁決定共推卓榮泰參選。

吳乃仁是民主進步黨新潮流系創流大老，也曾兩度擔任民進黨秘書長，在黨內地位崇隆，有眾多子弟兵，人稱「乃公」。

創立新潮流超過30年，卓榮泰盼吳乃仁留在黨內

綜合《財報》和《中國時報》報導，吳乃仁於1987年創立新潮流，從陳水扁時代到蔡英文時代，吳乃仁迄今共3次擔任民進黨中央黨部秘書長（最近一次任期自2010年5月20日至同年12月20日）。吳乃仁與邱義仁、林濁水和洪奇昌等齊名，合稱四位大老，更與邱義仁為好友，被稱為「2粒土豆仁」。

以邱義仁、吳乃仁為首的新潮流，要角包括陳菊、賴清德、蔡其昌、鄭文燦、劉世芳、黃偉哲、邱太三、陳金德、段宜康、吳思瑤等，作為一個政治團體，新潮流給人紀律嚴明及團結的印象，向心力強，是黨內迄今唯一仍存在的派系。由於新系成員個個驍勇善戰，凡事得理不饒人，在黨內樹敵不少；但新系強大的力量，沒有一位黨主席敢忽視，儘管新系沒有任何一位成員當過黨主席，但輔佐黨主席的，必有新潮流大將，從過去的邱義仁、吳乃仁總是擔任黨祕書長，到現在小英身邊核心幕僚如陳俊麟，都少不了新系。

吳乃仁宣布退黨之後，新系子弟鄭文燦今天下午陪同卓榮泰到黨中央登記競選黨主席，入場時被媒體問及此事沒有做出回應，結束後媒體再度追問，鄭文燦僅表示：「我不知道這個狀況」。卓榮泰則表示，吳乃仁是很和藹可親長輩，希望吳乃仁繼續留在黨內，把黨的改造繼續完成下去。

11月的段、卓心結，壓倒吳乃仁最後一根稻草

《蘋果日報》報導，據了解，這段時間吳乃仁對蔡英文領導、處事方式一直很有意見，多次與友人私下抱怨，但因為他已不問世事，所以即使失望，仍認為未來誰當黨主席都無所謂，總是可以重拾舊山河，但昨天蔡英文與柯文哲會面，已讓吳乃仁不解；直言對民進黨敗選後檢討方向錯誤心痛且心寒，而黨內最後推舉卓榮泰參選黨魁，也成為推動吳乃仁退黨的最後一根稻草。

行政院長賴清德11月27日到立法院進行「1021普悠瑪事故等東部交通輸運問題」專案報告，被段宜康狂飆20分鐘，一度還對賴清德拍桌，段宜康對政府「棄守公投案」表示不滿，認為民進黨必須真誠面對改革過程中的錯誤。

不過卓榮泰當時出面反擊，完全無法接受這樣的質詢，尤其這些話出自段宜康。卓榮泰表示，段宜康一手推翻年改18%優存利息6年歸零的計畫，改為2年，還不夠快嗎？一手主導民進黨立法院黨團內對於同婚的主張，讓其他意見無法表達，「還認為行政院沒有跟你為同婚辯護，是導致這次選舉結果的原因嗎？」

卓榮泰表示，這時是內部團結的時候，不應在這時以推別人下船的方式來掩護自己。他也表示，段宜康「一點都不檢討自己，過去強烈主導黨團，用同樣理由指責別人，歸咎選舉結果，社會無法認同、同志無法認同，整個黨難道會認同嗎？」甚至直言，「若這是黨認同的結果，請段宜康出來選黨主席」。

《自由時報》報導，吳乃仁對中生代推薦卓榮泰有意見的文字如下：「完整的政治歷練，從地方到中央，從國會到行政，每一個崗位上，他都使命必達，扮演好每個角色。特別是他的個性謙和無私，能夠在各種不同意見當中，協調折衝，整合出最大的共識與力量，這是他足以扛起黨主席重責大任的特質。」

吳乃仁受訪表示，一個月前卓榮泰才罵小段，鄭文燦簽下這段文字，未來小段如何領導新潮流？

吳乃仁表示，新潮流是個失敗的實驗，面對黨內危機，無法直言，證明新潮流已無存在的必要；他繼續留在民進黨就是因為新潮流，既然新潮流已無存在的理由，因此他將離開民進黨。

報導指出，吳乃仁在新潮流內的群組表示，「剛看到你挺卓，那我要退黨也要退流」，「我已經忍了很久，這是最後一刀」；「看到鄭文燦挺卓的說法，請替我報告利總幹事，自即日起本人退出新潮流！我還在辦公室的東西，這幾天會過去打包！此後，祝大家幸福快樂，心想事成！至於退出民進黨的手續，請幫我處理，算是幫我最後一次忙」。

今日為民進黨主席補選登記的最後一天，將於2019年1月6日進行黨員投票，除了卓榮泰之外，還有前高雄縣副縣長郭泰麟登記後，台灣民意基金會董事長游盈隆今也完成登記。日前被點名可能是新任黨主席的人選，包括基隆市長林右昌（現為代理主席）、台中市長林佳龍、立法院長蘇嘉全等人，都已表態不會投入選戰。

而吳乃仁打抱不平的當事人段宜康，今天下午也在臉書上表示，他認為吳乃仁之怒，也是對民進黨在敗選之後，進退失據、瞻前顧後的憤怒；「是對我們不敢大開大闔檢討的憤怒；是對我們還在花心思搞這套封建八股的憤怒。」

段宜康也批評，卓榮泰的資歷和見識，不比鄭麗君、林佳龍、陳其邁差，但是為敗選請辭的洪耀福秘書長的副手，是已經宣示將因為敗選而離職的賴清德院長的幕僚長，段宜康說，但如果都以這個標準要求，民進黨菁英將無人可用。他也批評，登記參選「不必揪這一大群人集體背書壯膽」。

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核稿編輯：楊之瑜