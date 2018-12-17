【插畫】貓咪聞了臭襪子為何張嘴發呆？

汪喵星球

你看過貓咪在聞過臭襪子之後，嘴巴開開傻愣傻愣的表情嗎？這表情到底是享受還是驚恐呢？

其實，都不是！

貓咪的嘴裡有個器官叫「雅克布森器官」，負責掌管一種介於嗅覺與味覺之間的感覺。當貓貓聞到特殊氣味，想更精確的感受時，就會把嘴巴張開，讓氣味流進嘴中，而且狗狗、老鼠、獅、虎甚至馬，都有這個感受器官，例如狗狗互聞屁股時也是使用雅克布森，人類也曾經有過，只是已經退化不見了。

對具有雅克布森器官的動物而言，某些依賴氣體傳播的化學物質只有雅克布森可以感受，例如公貓可以感受母貓發情的「費洛蒙反應」，而人類的狐臭、腳臭中也有類似的物質，所以貓咪就會張開嘴細細「品味」。換句話說，以貓貓聞完襪子張開嘴巴，代表他只是在了解某種化學物質，並不表示他喜歡或討厭。

但如果貓咪感受完還緊咬襪子不放，那下次親她之前，要記得幫他擦擦嘴喔。

►貓狗喝蜂蜜檸檬，就真的「不醉不罷休」了

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航