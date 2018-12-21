《用地圖看懂中國經濟》：中國電子製造業正威脅南韓世界龍頭寶座

文：張昱謙

中國與亞洲及大洋洲的貿易

亞洲地區各國與中國的經貿關係複雜緊密雜，既存在地緣政治上的衝突，又存有高度貿易依賴。東亞、東南亞、中亞、中東及南亞等區塊，各有不同的課題，相較歐、非等地區，多數國家與中國貿易同質性高，而中國在亞洲地區的貿易，受制於政治因素的成分更多。

日本是僅次於美國的第二大貿易夥伴，但彼此防範

東亞國家中，日本是中國全球第二大的貿易夥伴，其重要性僅次於美國，2017年總貿易額達3000億美元，而中國對日本的貿易逆差將近300億美元。但與往年相比，這樣的逆差在最近幾年已降低許多。

中國和日本之間存在許多矛盾的歷史糾葛。但日本是工業技術大國，也是中國許多企業模仿經營的目標。2010年之前，日本許多電子業和汽車工業，包括半導體、硬碟、光電等產品，大量委託中國製造，這與台灣和中國早期的三角貿易一樣，由日本向海外接單，再由中國製造生產，所以日本出口至中國的，大多數是工業半成品而非商品。

不過兩國因為過去戰爭歷史的糾紛，在2010年後衝突不斷。2012年，日本扣留保釣漁船，隨後「日美安保條約」升級，屢屢造成中國不滿，令日本在中國開設的企業紛紛因受到民間壓力而關廠撤資，也導致日本國內掀起一波「中國威脅論」的論戰，力圖減少對中國的貿易依存。

此外，中國技術逐漸成熟，面板、記憶體、LED等產品大量出口，又引起日本對中國產品傾銷的憂慮。即便中日雙方都是WTO主要會員國，但彼此卻存在許多貿易壁壘，像是農業、紡織品等等，日本至今仍採取高規格的技術原則，防止中國傾銷，而中國對日本農業和汽車輸入也有所防範。因此中日貿易總額在2011年達到最高的3400億美元後，至今已減少約11%。

即便如此，中國經濟對日本的影響力仍然很大，據日本經濟研究中心報告指出，到2030年，中國對東南亞和日本的經濟影響效果將增至2015年的1.8倍，比美國還高出4成。

有趣的是，即使政治方面兩國紛紛擾擾，但中國前往日本的旅遊人數，並沒有因此減少，甚至在2015年發生爆炸性的增長，總赴日旅遊人數達600萬人，這也是另類的中日貿易逆差。

Photo Credit: 商周出版

中國電子製造業正威脅南韓世界龍頭寶座

南韓則是中國第二大逆差來源國，2017年總貿易額為2802億美元，韓國貿易順差達748億美元。

過去台灣、南韓與中國的貿易結構非常類似，主要是在電子業的製造上，呈現三角貿易關係，但近十年南韓已獨步成為全球電子業的製造龍頭，除了晶圓半導體之外，幾乎都遠遠超越台灣，此外更挾帶著品牌的優勢，成為全球電子產業的重要出口國家。南韓對中國的出口主要貨物，也從過去全都是電子半成品，逐漸轉變成手機、汽車等品牌商品。

同時，所謂「韓流文化」的輸出，也成為南韓另類的隱形順差來源。中國許多影視娛樂節目、服飾都深受南韓娛樂文化產業影響。不過，中韓之間也因為北韓的因素，存在著政治上的摩擦。

2015年，美國為了加強東北亞的戰略安全布局，南韓配合購買了薩德反飛彈系統（THAAD），引發中國強烈的不滿，因此在2016年祭出了「限韓令」，也讓中韓原有的自由貿易區協定失去促進貿易的功能，導致2017年貿易額度稍微下滑。

另外，在中國「紅色供應鏈」的經濟策略下，南韓原本引以為傲的電子製造業為之失色不少，其中面板和記憶體雖然目前市占率仍然是全球第一，但推估在2025年之後，此兩項產品都將被中國超越。對南韓來說，它面臨了和台灣與中國之間一樣的製造業競爭。

中國、美國、北韓、南韓這四個國家的政治關係，深深影響南韓與中國之間的經貿往來。北韓的不可測，再加上美國的強勢介入，中國和東亞之間的經貿往來更顯複雜。

專欄：什麼是限韓令？ 限韓令是一連串的事件。2016年，因為南韓配合購買並安裝薩德反飛彈系統的緣故，中國宣稱薩德的雷達監測範圍影響中國，因此提出反對，採取各種報復措施。 限韓令主要針對影視方面，禁止韓國電影、電視節目在中國上映播出，停止發放簽證給韓國影視明星，禁止他們在中國舉辦大型表演活動，禁止韓國文化事業在中國投資。禁止時間達數月之久，有些禁止項目甚至長達1年。但中國外交部否認有限韓令的事實。 與限韓令相關的，因為南韓樂天集團同意讓薩德反飛彈系統安裝在旗下高爾夫球場中，因此網路上出現抵制樂天集團的聲浪。樂天集團在中國販售商品陸續被下架，相關商店遭到民眾抵制消費。另外在觀光旅遊方面，一度禁止中國赴韓觀光旅遊團，時間長達8個多月。

台灣製造產業幾乎被中國取代

台灣和中國之間的關係，絕非三言兩語可以交代清楚。中國是台灣第一大貿易夥伴，也是台灣最大的順差來源，雙邊貿易總額在2017年達到2000億美元，其中台灣對中國順差達到1100億美元，也是中國最大的逆差來源。

此外，台灣對中國出口貿易依存度高達40%，出口部分有93％來自於三角貿易的需求。從2000年開始至今，台灣赴陸投資金額平均每年都在80億美元以上，也是中國主要的投資來源之一。

但就如同韓國一樣，受到來自「紅色供應鏈」的競爭，台灣目前僅剩下晶圓半導體及封測產業足以與中國競爭，其餘皆失去昔日榮光。而投資的部分，隨著中國經濟的快速起飛、成熟，也逐漸不再受到重視。換言之，相較於其他國家的貿易，即便台灣商人全數集體退出中國，對中國的經濟影響並不大，但台灣的經濟成長率卻會因此減少兩成以上，雙方在經濟情勢上已完全逆轉。姑且不論政治，台灣在產業發展上，一定要盡快重新找到新定位。

東協人多、市場大，未來可能與中國抗衡

東南亞的貿易主要以東協十國為主，其中又以馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、越南為貿易大宗。2017年，中國與東協十國貿易總額達5148億，成長13%，東協也是少數中國近幾年貿易總額持續增長的區域，其中出口2791億美元，進口2357億美元。

Photo Credit: 商周出版提供

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馬來西亞是中國在東協最大的逆差來源，2017年約產生兩百億美元的逆差，主要出口的是電子零件半成品。其他東協國家則多為平衡狀態，中國對其享有數十億美元不等的順差，其中又以中國對越南的順差最大，2017年約有60億美元，而中國出口項目則多以電子商品和石化半成品為主。

東協十國之所以近幾年來成為兵家必爭之地，一方面這些國家人口結構年輕，且教育水準普遍提高，尤其是新加坡，儼然成為亞洲各類人才中心。

再者，東協過去因為政治混亂，工業化程度不高，中國在製造業上的人力資本優勢不再，逐漸由東協取而代之。在2008年中國頒布「勞動合同法」後，許多早期在大陸設廠的台商，轉向東南亞前進。馬來西亞之所以能夠對中國產生貿易順差，其關鍵原因就是台商過去在中國建立的電子供應鏈，多數遷移到馬來西亞所致。

不僅如此，包括越南的石化工業、鋼鐵業和紡織業、新加坡的金融業、泰國的電子業等等，整個東協市場未來10年內還有很強大的工業發展性以及厚實的消費市場。

中國與東協已成立自由貿易區，但過去因為地緣政治，令東協國家對中國所造成的「磁吸效應」感到既害怕又期待。不過在關稅逐漸合作及中國成為資金輸出國之後，產業競爭的狀況已逐漸不再是重要議題，再加上「一帶一路」的開發挹注，預料東協未來必定會和中國有更多緊密的貿易。

中亞礦藏豐富，經略中亞政治軍事意義較大

中亞地區對中國來說，透過貿易取得軍事戰略利益更大於商業本身。

中亞五國包括哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、塔吉克，這五國與中國貿易量均在100至150億之間，中國皆享有順差，主要出口商品為鋼鐵、工業機具及基礎民生商品，但中國「一帶一路」政策，最重要的目標——陸上絲路——就是貫通中亞走廊。

中亞雖然尚屬窮困，不過各種金屬礦產相當豐富，銅、鉛礦產是主要出口中國的產品，另外還包括錳、鐵、鎢、鈦等稀有金屬。光是哈薩克一國，就進駐了來自歐美等多達數十家挖礦公司。據報導，目前哈薩克所探勘出來的礦產總值估計已達兩兆美元，這也是中國修築鐵路貫穿中亞的最大誘因。

此外，土庫曼和烏茲別克是中國生產的武器主要購買國家。中亞各國因內部政治紛爭不斷，再加上北有俄羅斯，西有激進回教組織，而中國也欲取得中亞國家支持來平抑新疆獨立問題，因此中國與中亞的合作，目前看來在政治軍事上的利益更多於貿易。

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書籍介紹

本文摘錄自《用地圖看懂中國經濟》，商周出版

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作者：張昱謙

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航