《不塑過日子》：「不塑」之後，便利商店成了不便利的塑膠商店

文：涂月華

採買購物的減塑哲學

剛到科隆（德語：Köln）的第一個星期五，我的朋友芬蘭提醒我要先把星期六、日的食物準備好，到了假日，德國人是不工作的。除了少部分觀光地區仍有商店營業，幾乎所有的人都會從工作回到家庭生活中。

每天，到了傍晚5、6點時間，街上的人們漸漸減少，晚上也是德國人的休息時間，擁有家庭時間是件重要的事，24小時營業的商店打破了這樣的傳統生活，對家庭的影響不可謂沒有。從德國回來以後，我逐漸改變生活作息，除了早睡早起以外，也盡量把假日留給家人，深深覺得家庭是社會最小幸福單位，唯有家庭生活與功能完整，才能讓社會健全發展，回歸主題，談起家的心臟，一個有飯菜香的廚房。

精簡廚房讓料理變得簡單有效率，然而，多數人的問題仍會出現在採買。若是堅持不塑，又不去超市，對多數上班族來說，的確需要重新建立消費習慣。一開始也不用全面戒斷，只要在逛超市的時候，每買一樣東西就多思考一分鐘，是不是非必要今天購買，可否等到周末去傳統市場或是裸賣商店採購？是不是有其他的可替代品？

連鎖超市量販店＆超市

無論是便利商店或者是超市，架上的商品幾乎都使用許多一次性包裝，保麗龍盒、保鮮膜、保冷劑、塑膠袋等，創造了現代人喜歡的明亮與潔淨。然而，環保意識抬頭，人們漸漸發現這樣的明亮潔淨是建立在對土地的污染上頭的假象，我們想要乾淨的食物，卻因為要求乾淨製造了許多髒亂與難以回復的污染，這是非常矛盾的行為。

若是無可避免必須在超市採買日常所需，能選擇的項目著實不多，加工食品泰半都用塑膠包裝，可以完全不考慮，也因為要避免塑膠包裝縮小選擇範圍，大大省下採購的時間，同時也能避免衝動性購物。

為了避免臨時的採買帶回不必要的包裝與塑膠袋，通常我會在車子上準備有輪子的購物推車和數個大的購物袋與保鮮盒及胚布袋，偶有空檔，經過超級市場順便採買的時候，大的購物袋和輪子拉車便能發揮作用，至少減少數個大塑膠袋的使用，切記，減量也是一種保護環境的作法。

超市與量販店提供明亮與潔淨的購物環境，深受現代化生活人們的喜愛，每樣商品都清楚標示著賞味期限（best-before date）與有效期限（use-by date），賞味期限（best-before date）表示在此日期之前，食物能保持在最佳品質，而有效期限（use-by date）則表示已經過期可能會影響食品安全性。然而，多數的顧客用外觀與氣味來判斷蔬果是否新鮮，而非賞味期限。即使已有許多顧客選擇忽略賞味期限的標示，很多狀況良好的食物依然因此被丟棄，其中以蔬菜與水果佔了最大的比例。

超市為了減低浪費，會採取一些方式讓顧客們把這些蔬果帶回家。運用低價策略販賣不完美蔬果與過多存貨以及過期產品，或者將快到期的蔬果捐給慈善機構。食物浪費一直是超市業的重要議題，浪費不僅代表利潤減少，還顯示出全球糧食資源分配不均的嚴重問題。目前，全球大多數的超市對於減少食物浪費的努力卻仍然處於待加強的狀況。加強消費者正確的食育觀念，重視土地，了解與貼近自然，從土地農業開始了解食材的真面目，減少蔬果因外表醜產生的浪費。而了解食材的真面目除了減少蔬果浪費以外，更重要的是消費者必須以行動阻止在健康的食材裡添加不必要的化學物質的行為。為了讓食材看起來新鮮漂亮添加的化學物質對人體的傷害極大，對人體健康危害相當可怕，間接造成健保及醫藥資源的負擔更是無法估計的社會成本，也唯有消費者對真正的食材了解，才能遏止亂象。

在台灣的超市或量販店實行零廢棄購買，能選擇的品項相對較少，我建議要前往超市或量販店購買之前，先和家人討論過採購計劃，及確認過家中庫存，以免購回太多吃不完的食物。熟食櫃與麵包櫃，可用自備的容器裝入，超市熟食與麵包，也能做到包裝減量，不用塑膠袋，遇到要秤重的蔬果，別忘記先去給容器量「體重」，也可以秤重後在袋子上用奇異筆寫上重量，方便每一次讓結帳人員扣除量。

便利商店

開始不塑之後，便利商店成了不便利的塑膠商店，有趣的是，所謂的便利不再便利，除了繳費或者寄送宅配，現在的我幾乎找不到去便利商店的理由，即使偶爾自備的咖啡不足，用車上常備的環保杯買咖啡也會選擇熱美式，因為選擇冰咖啡會用到一個包裝冰塊的塑膠袋。

以前，24小時營業的超市與便利商店總是能夠配合我的工作時間，提供了一個隨時可行的購物環境，但是現在我因無塑已經逐漸戒去對便利商店的依賴，也意外地養成了定時定量與早睡早起的良好作息。

傳統菜市場與傳統雜貨店

開始執行無塑後，我幾乎不去超市或是量販店了，超市購物不塑比傳統市場困難，即使只買一把青菜都無法避免那一圈紅色的蔬果膠帶，能夠選擇的項目愈少，採買的效率就愈低，傳統市場與傳統雜貨店反而成了我最愛的不塑天地。

連鎖大賣場與量販店大量進駐台灣的時候，雜貨店的生存面臨的考驗，24小時營業的便利商店四處林立，確實有一些傳統雜貨店在這樣的時代背景中消失。然而，在傳統市場裡或者鄉間小角落，仍然可以看到許多代代相傳的雜貨店，雜貨店裡也兼賣菜，充滿生命力的運作著，這是在台灣實現不塑生活最讓人感到幸福的地方。

傳統市場和雜貨店提供了我們方便無包裝的購物環境，我們不但可以少掉很多的包裝，還可以買到更多在地新鮮的食物，同時促進了在地經濟，支持在地生產、減少碳足跡。

相關書摘 ►《不塑過日子》：當塑膠從垃圾桶回到你我的餐桌上

書籍介紹

《不塑過日子：家裡零垃圾的極簡生活練習》，幸福文化出版

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作者：涂月華

你的廚房有幾個鍋子？平底鍋、鑄鐵鍋……

一天製造多少塑膠垃圾？飲料瓶、吸管、食材包裝……

德國每人每年平均使用45個塑膠袋，台灣卻高達782個。不塑，是愛自己、愛家、愛土地的一種生活方式。第一本減塑專書，超實用、圖解清楚、超過100種必學方法。環保萬歲！美好極簡生活，現在開始！

【減塑從廚房開始，一定要學會保證事半功倍】

廚房是最容易製造塑膠垃圾的場所，從採買、料理、到清洗，常常很快就製造出很多垃圾，作者將他20年來自身的經驗詳細的分享，只是小小行動改變就可以做到。

Photo Credit：幸福文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航