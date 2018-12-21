《不塑過日子》：當塑膠從垃圾桶回到你我的餐桌上

文：涂月華

當塑膠從垃圾桶回到你我的餐桌上

1939年，二次大戰後，資材缺乏，西方國家開始用塑膠取代橡膠等天然材質，塑膠材質低廉的價格很快的成為多數日常生活用品製作時採用的原料。1980年代，台灣第一支保特瓶廣告由百事可樂推出，我還記得當時上課的老師問我們看了這個廣告之後有什麼樣的心得與感想？台下的學生一臉茫然。老師說，這個瓶子不會破，那它必須經過多長的時間才能夠被分解？答案是1000年。塑膠所產生的環境問題還不只在於它必須經過1000年才能分解，最近的一份研究報告指出，塑膠製品在陽光底下分解時，會釋出甲烷（Methane）、乙烯（Ethylene）兩種化合物，前者是比二氧化碳更吸熱的強力溫室氣體，全球升溫潛能值是二氧化碳的36倍，加劇氣候變遷，後者則會刺激呼吸道，並且造成人體中毒。

2008年，中國發生「三聚氰胺事件」。事件起因是很多食用三鹿集團生產的奶粉的嬰兒被發現患有腎結石，隨後在其食用的奶粉中發現化工原料三聚氰胺和三聚氰酸。這個事件引起各國的高度關注，以及引起中國民眾對乳製品安全的恐慌及擔憂。中國國家質檢總局公布對國內的乳製品廠家生產的嬰幼兒奶粉的三聚氰胺檢驗報告後，事件迅速惡化，包括伊利、蒙牛、光明、聖元及雅士利等多家知名廠商的奶粉都被檢出含有三聚氰胺，重創中國製造商品信譽，許多國家禁止中國乳製品進口。一直到2011年仍有7成中國民眾不敢買中國生產奶粉及奶製品。

2011年臺灣發生嚴重食品安全事件，又稱為塑化劑事件，起因為市面上部分食品遭檢出含有塑化劑，進而發現部分上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，為了降低成本使用廉價的非食用添加物工業用塑化劑。除了最初被披露的飲料商品外，影響所及包含糕點、麵包和藥品等。台灣政府在事件爆發後，明訂2011年6月起，若相關食品未完成自我檢驗，一律禁止販售。然而部份專家從日攝取量上限的角度指出涉及的塑化劑的毒性是三聚氰胺的20倍，是30年來最嚴重的食品安全事件。

塑化劑事件影響健康自此開始受到較多人的重視，部分環保人士開始推動不塑生活，試圖減少人們對塑膠的依賴，經由網路，各種關於塑膠的資訊透明傳播，揭露了塑膠不單危害人體健康，同時也是生態殺手，危害整個地球。

塑膠回到餐桌上的方式不只一種，談到屏東東港黑鮪魚生魚片，即使不是老饕都知道那是台灣知名的美食，這樣的美食在未來或許不再能夠挑動你我的的味蕾，極可能是讓人聞之色變的塑膠食物。

海洋廢棄物中，有90％是塑膠，2014年臺灣淨灘統計結果，吸管和免洗餐具，都是海洋塑膠污染物的前5名，海洋裡的塑膠垃圾經裂解後，成為小於5毫米的塑膠微粒，海底的生物無法分辨色彩鮮艷的塑膠是食物或者是致命的廢物，它們吃下它，在以為飽足後死亡。我們都知道食物鏈，小魚吃小小魚，大魚吃小魚，我們吃大魚，小小魚吃塑膠微粒，我們也吃塑膠微粒，年來清大研究團隊更發現，去年開始，各國陸續發表海鹽遭到汙染，而台灣的食鹽研究也發現片狀、條狀和顆粒狀塑膠微粒，數量難以計算。這些塑膠微粒來自你我生活中不經意的輕忽的便利，循環後重新回到餐桌成了你我的食物。我們可以想像塑膠變成雨衣為我們遮風擋雨，曾經何時，我們也必須想像塑膠吃進肚子後，會對我們及地球上其它生物造成什麼樣的影響？

近年來，有一支令人頭皮發麻的影片在網路爆紅，影片中，德州農工大學（Texas A&M University）的海龜專家克莉斯汀．菲珍納（Christine Figgener）在哥斯大黎加外海協助救治一隻受傷的欖蠵龜時，從欖蠵龜的鼻子裡取出一條塑膠吸管的影片在網路上瘋傳，超過1億人點閱，這是海廢污染大海被視為激起環保意識限制塑膠運動的起點。

台灣每年使用的吸管超過30億支，平均每人每3天就會用掉1根吸管，這些塑膠吸管使用1號塑膠製成，體積太小沒有經濟價值不利回收，彩色吸管甚至含有對人體有害的鉛，最終進入掩埋場，隨著雨水落下滲透土壤，變成有害生態的物質，或者隨著河流進入大海，成了海廢與危害海洋生物的殺手。

在20幾年前，我便不再使用塑膠吸管，對於可以直接就口就杯飲用，為何還需要使用吸管始終感到不解。透過科學家們救助欖蠵龜的影片提醒人們，塑膠危機已經嚴重到失控的狀況，塑膠在生活中已經無所不在，減塑不塑與無塑刻不容緩。

我曾在苑裡山腳下一個安靜的小店用餐，當天預定用餐的小攤子沒有營業，於是我們選擇了最近的自助餐館坐下來解決午餐，邊吃飯邊看著桌上擺設的雜物，從面紙到塑膠餅乾罐中裝著單包裝的糖果，到當作筆筒用的筷筒，牙籤盒、剪刀把手，免洗筷的外包裝，無一不是塑膠。塑膠在我們生活中無所不在，若非像肯亞或盧安達政府鐵腕手段，很難在短時間內達到全民不塑。

了解塑膠對於人體健康的危害之後，我們可以從廚房開始清除生活中的塑膠，仔細的檢視廚房裡有哪一些東西是塑膠材質，它們是幾號塑膠？對健康會產生什麼樣的影響？這些東西距離我們的日常三餐飲食有多近？是不是非用不可？能不能找到非塑膠材質或相同功能的替代品？大量的塑膠製品佔據我們的生活，大至家電，小至牙膏蓋子，塑膠在過去數十年間大舉攻店人類的日常生活，要讓塑膠從生活中消失，勢必得花上不少時間。

一開始實行減塑，有時還會使用2號與5號的塑膠製品，花了一段時間才用玻璃與不鏽鋼將廚房中的塑膠製品逐漸汰換掉。聽起來是個費心費力的大工程，為了家人的健康，我完全沒有任何遲疑地堅持這樣做。就在不久前，我發現現在的塑膠製品價格比以前高出許多，我認為這不是一件壞事，甚至覺得用地球有限的石油資源作為原料的塑膠製品，價格應該要更高，同時讓人們明白塑膠造成的社會成本若均攤在每個物品上，現今市場價格低廉若此並不合理。

在處理塑膠製品的同時，我們可以在家中建立一個方便的回收專屬區域，分門別類地把可以再利用的資源做妥當的回收，一旦零廢棄採買成為習慣，處理回收資源花費的時間會愈來愈少，原因是多數家庭垃圾都是經由消費帶進家中，在消費購買前便思考到避免一次性垃圾與包裝，家裡的垃圾自然愈來愈少。

「減塑」意外地讓我戒除零食

剛開始零廢棄生活一段時間，從1至2天需要倒一次垃圾，到現在也許一整個月都不用倒垃圾，這當中省下了許多的時間和金錢，漸漸的，連需要回收的垃圾都會減少，現在已經習慣逐漸辨識生活上是否會產生垃圾來消費，在消費的時候就考慮到後續可能形成的垃圾以及接下來的處理，無形當中減少了許多不必要的購買，尤其是一次性的包裝。

有一陣子我試著自己做餅乾，若是找到裸賣商店，就可以直接購買食材，但若是臨時找不到裸賣商店，做餅乾需要的奶油會產生一次性包裝，糖和麵粉也是一次性包裝，於是後來，我乾脆直接吃水果代替餅乾，漸漸的，連吃零食的習慣也改掉了。

不久前，因為非常懷念學生時期吃的蘇打餅乾，就到超市買了幾包同品牌的蘇打餅，發現裡面多了一層透明塑膠包裝，我猜想是廠商為了考量運送途中餅乾可能會破碎，就多了一個塑膠盒，在研究塑膠毒性的時候，我非常驚訝的發現，這個餅乾的塑膠包裝盒並不是食品級的塑膠，而且是具有毒性的1號塑膠，因為這個事件，我重新檢視家裡頭那些剩下的少部分塑膠物品，屬於比較安全的2號以及5號塑膠竟然是少數，我下定決心，這些塑膠用品也必須在最短的期間內替換成安全的木製、玻璃或者304或316食品級不鏽鋼材質。

我們一日三餐所食用的食物與這些有毒的塑膠如此接近，也難怪我們的體內會有這麼高的塑化劑。為了避免再曝露在塑膠的危險中，我給自己建立了一個簡單的原則，只要是塑膠包裝就跳過，不得已時，仔細檢視塑膠編號，確認回收的可能性，逐一淘汰不合乎環保與健康原則的包裝，這樣所剩下能選擇的品項就不多了，為了滿足家人與自己的生活基本需要，我開始尋找天然質材的生活替代用品及有機天然飼育種植的食材，大大維護了家人與自己的健康。

朋友Daniel曾經問我一個不算困難回答的問題，我是一個這麼認真做環保的人，為什麼還要喝牛奶？在台灣，玻璃瓶裝的鮮奶並不常見，也幾乎沒有裸賣牛奶的商店，大多數都是紙盒包裝或者是LDPE塑料瓶裝，對於喝鮮奶，我其實並沒有特別的執著或喜好，但因為我從德國回來後，開始了我的克菲爾人生。那是已故的環保先趨、我的好友賴芬蘭生前送給我的菌，我很珍惜，酸奶（優酪乳）是我喜愛的食物之一，簡單的用鮮奶製作，日常就有無添加酸奶可以品味，這常讓我回憶起在德國，與好友在Nippes公寓中小小的廚房裡作菜吃東西聊天的光景，窗外並立一棵棵大樹的冬日風景，沉靜又穩重，那是好友芬蘭離世之前，屬於我們最珍貴的回憶。所以鮮奶大概是目前我少數還捨不去的可回收塑料包裝。

「零廢棄」的未來願景

近年來，人們漸漸從200年來工業革命帶來的便利與進步中覺察到，從開採、製造、使用到拋棄的過程中，所產生的「廢棄物」對生活環境造成了不可忽視的污染，邁向零廢棄成了許多先進國家的共識，重新定義廢棄物，視為被錯置的資源，用新的角度看待，同時鼓勵企業主將其活化，同時也開始追溯廢棄物的來源，並且解析質量，關心廢棄物去向，將這樣的思維從大範圍的國家拉至個人與家庭，由最小的單位做起的重要性並不亞於企業，每一次的消費都影響著企業，力量不容小覷。

台灣在邁向零廢棄的過程中，重大政策往往著眼於硬體建設，相較許多歐洲國家投資在軟性溝通與知性教育資源與心力，台灣尚有很大的努力空間。軟性社會宣導是凝聚共識的重要方式，唯有觀念改變，知識累積和達成社會共識，才是推動台灣循環經濟最穩固的基礎建設。

相關書摘 ►《不塑過日子》：「不塑」之後，便利商店成了不便利的塑膠商店

書籍介紹

《不塑過日子：家裡零垃圾的極簡生活練習》，幸福文化出版

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作者：涂月華

你的廚房有幾個鍋子？平底鍋、鑄鐵鍋……

一天製造多少塑膠垃圾？飲料瓶、吸管、食材包裝……

德國每人每年平均使用45個塑膠袋，台灣卻高達782個。不塑，是愛自己、愛家、愛土地的一種生活方式。第一本減塑專書，超實用、圖解清楚、超過100種必學方法。環保萬歲！美好極簡生活，現在開始！

【減塑從廚房開始，一定要學會保證事半功倍】

廚房是最容易製造塑膠垃圾的場所，從採買、料理、到清洗，常常很快就製造出很多垃圾，作者將他20年來自身的經驗詳細的分享，只是小小行動改變就可以做到。

Photo Credit：幸福文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航