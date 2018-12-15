金馬55視覺總監方序中親自掌鏡：聚焦光影的原色，向「配角」致敬

文字：Angeline Hsiao、Amanda Yeh

或許對許多人來說，金馬獎只是一晚的燦爛；但整個金馬盛事由前期的電影學院、影展活動到創投會議，再延續至頒獎典禮，許多隱藏在其背後的繁瑣與辛勞，是許多無名英雄不厭其煩地撐起影展籌備與執行的各種需求。

雖然我們無法周全地細數並帶你了解執行的所有面向，但我們特別邀到金馬55視覺設計總監方序中，藉由其私人鏡頭以及對畫面的自述，看他如何聚焦「光影」的原色，並站在「配角」的視角，引領我們欣賞金馬典禮不為人知的光景。

「山丘」背後的寓意

「典禮開始前，每位幕後工作人員都像爬山一樣，帶著崇敬及謙卑。」一部電影的產生不只是由導演與幕前的男、女主角所撐起，也需要依靠許多無名角色的默默耕耘。而金馬奬頒獎典禮也如電影一般，每個細小環節都有缺一不可的人扛住。

方序中為此系列照片下的定義，正呼應著今年同樣以山丘為概念所設計的海報，由四張側臉輪廓所組成的山丘，象徵著電影是由光與影兩面所構成，更意喻著時間和過程的堆疊與推進。「我們都透過不同視角，讓最偉大的幕後英雄，就像上台領獎一般的驕傲。」在這一系列的幕後照片中，方序中也運用光與影的強烈對比手法，呼應本屆金馬對幕後人員所致上的最崇高敬意。

無聲的偉大付出

「在黑暗裡的人們，與微光一起奮戰著。」躲藏在幕後的工作人員，正如同身處黑暗中的影子，沒有他們的心力，無法成就銀幕上的搶眼光芒。

「這樣的寧靜，等待著迎接掌聲。」近年來，金馬獎多次選擇將「年度台灣傑出電影工作者」頒發給幕後工作人員，以榮耀他們一心一意為電影付出的熱情與初衷。今年的「年度台灣傑出電影工作者」授予跟焦師劉三郎，而「特殊貢獻獎」則頒給剪輯師廖慶松，讓這些電影幕後的推手，站到聚光燈下接受大家的掌聲。

有影方有光

「從後台往台下看，當一個影子看著光。」

以幕後推手們如同影子的意象，方序中在主視覺中運用光與影的呈現方式，描述幕前幕後互為表裡的關係。而正是因為有了影子的襯托，才能使光體更加耀眼。

暗處的眺望

「舞台後，每個道具都在等候著上台，搭配主角做出最好的表演。」不只是幕後默默耕耘的工作人員，一個精心準備的道具，也是不可或缺的「配角」。有了道具與配角的搭配，才能誕生一場最完美的演出！

「從暗處看著即將發生的盛典，有一種集結能量期待爆發的緊張感。」幕後推手由暗處向光處的眺望，除了再一次呼應了光與影相輔相成的關係，更象徵著他們在倒數著典禮開始之前，愈來愈忐忑的心情。

只為了最後一刻

「不斷的測試、修改、翻盤，然後重來一次。」就算是典禮前的最後一哩路，也不會走得太輕鬆。擁有藝術靈魂的人，總是在追求極致的完美，不厭其煩地反覆調整，只為了成就每一次更好的可能性。

「我們每個人的心願，就是希望能夠乖乖地。」在典禮落幕之前，每個幕後推手都揣著一顆緊張的心，祈禱著千萬別發生一點差錯。

「一切就緒，準備開始。」

終於，布幕將被拉開。無論典禮的結果如何，請都記得要給那些默默付出的幕後工作人員一段最熱烈的掌聲。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷