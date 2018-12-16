從叛逆少女到金馬影后：舒淇在鏡頭下的蛻變史

文字： Raven Yang、Ariel Lee

縱橫演藝圈多年的舒淇，以模特兒身份入行後才逐漸轉向大螢幕發展，更在2002年演出由名導盧貝松（Luc Bason）監製的《玩命快遞》，與侯孝賢導演合作的《千禧曼波》、《最好的時光》及《刺客聶隱娘》等多部作品也受到眾人肯定，好評不斷。多次入圍金馬獎的她，今年除了擔任金馬創投的評審之外，也將在典禮上擔任頒獎嘉賓。

關於舒淇

Photo Credit: 千禧曼波

舒淇的演藝生涯的開端要回溯到1995年，原先以寫真模特兒入行的她因為演出王晶監製的《玉蒲團之玉女心經》而在香港打開知名度，而後因電影《色情男女》一舉獲得香港電影金像獎最佳女配角及最佳新人的兩大獎項，讓她成功地轉型為實力派演員。2005年，她更以電影《最好的時光》獲得第42屆金馬獎最佳女主角的榮耀。

侯孝賢導演鏡頭下的她

Photo Credit: 刺客聶隱娘

因在某次廣告中的表現，讓侯孝賢導演一眼相中舒淇，決心培養她。兩人曾合作《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等電影大作，而侯孝賢導演總是能透過鏡頭展現舒淇最純粹、真實的面貌，使觀眾難以忘懷。侯孝賢導演曾說：「每次拍電影，心中把演員過一遍，想想還是只有舒淇合適。」

多次入圍金馬獎的她

Photo Credit: 健忘村

出道短短三年的她便憑藉著《古惑仔情義篇之洪興十三妹》奪得金馬獎最佳女配角的殊榮，而後除了於2005年以《最好的時光》拿下影后外，其餘還以《飛一般愛情小說》、《千禧曼波》、《不再讓你孤單》、《西遊降魔篇》、《刺客聶隱娘》及《健忘村》六度被提名金馬獎最佳女主角，成績出眾。

紅毯上的舒淇

擔任第55屆金馬獎創投評審及頒獎嘉賓的舒淇穿上Valentino的黑色裙裝搭配長褲出席金馬創投會議的頒獎典禮。裙擺的百摺細節及領口的白色脖圍層次感鮮明，而腳上穿著的黑色緞面珍珠跟鞋則帶出了整體的穿搭重點。

舒淇身穿Elie Saab 2017年春夏高訂系列禮服踏上第54屆金馬獎的紅毯。禮服上的亮片刺繡細節與胸前的挖空剪裁，將整體造型打造出希臘女神般的性感華麗樣貌。

以Atelier Versace 2015年秋冬高訂系列禮服現身第52屆金馬獎典禮紅毯，不對稱的淡藍色紡紗禮服在胸前處以水晶鑽刻畫出若隱若現的完美身形。

舒淇穿上Valentino 2013年秋冬高訂系列禮服出席第50屆金馬獎的典禮會場。一襲酒紅色天鵝絨深V領剪裁配上緞面民俗風印花裙擺，打造出東方韻味十足的紅毯造型。

穿上一身Elie Saab 2015年春夏高訂系列的粉色蝴蝶平口禮服現身第68屆坎城影展，搭配Bvlgari珠寶配飾散發浪漫華麗的氣息。

舒淇在第68屆坎城影展的《刺客聶隱娘》首映會上穿著一襲深V領的Reem Acra薄紗禮服，禮服上的刺繡與腰上的綁帶細節優雅無比，頭上綁著氣質的辮子塑造華麗迷人的氣場。

身穿Roberto Cavalli 2009年春夏系列禮服踏上第62屆坎城影展的紅毯上。一襲雪白紡紗露背禮服以金屬鎖鍊收邊，為單一色調禮服注入高雅的氣質。

舒淇身穿Xuan Prive的33系列禮服於北京出席Bvlgari頂級珠寶展。一襲簡約的黑色平肩禮服襯托出紅寶石項鍊及耳飾的亮點，打造氣質的女王風範。

以貼身的黑色禮服出席Bvlgari在北京的Wild Pop頂級珠寶展。以絲絨面料拼接的V領細節配上紫羅蘭色的水晶鑽跟鞋，為一身黑的禮服點亮矚目焦點。

舒淇穿上中國婚紗設計師品牌Lanyu 2017年春夏高訂系列禮服，一身夢幻的裸粉色紡紗禮服搭配古典的馬甲腰線設計，編織出柔美的古典形象。

舒淇穿著一身黑的裝束出席在北京舉辦的Bvlgari酒店開幕活動。上身穿著黑色燈籠袖平口上衣，下身則以高腰皮革寬鬆褲搭配，抹上暗紅色的唇膏展現既帥氣又鬼魅的氣勢。

剪裁層次特殊的的拼接洋裝，搭配雷鬼風格的辮子髮型，舒淇在Louis Vuitton 2019春夏系列秀場展現出率性時髦的女性魅力。

穿上Nina Ricci 2017年秋冬系列橘黃色調格紋西裝裡面搭配粉色背心，以隨性且帥氣的面貌現身GQ年度人物頒獎典禮會場。

舒淇穿著Reem Acra 2018年春夏系列禮服參加Bvlgari在羅馬的Wild Pop發表會。獨特的胸前剪裁及金色鑲邊，為柔美的珊瑚橘色調禮服增添剛強的姿態。

以一襲黑色斜紋的紅色平口紡紗禮服搭配Giuseppe Zanotti的氣質高跟鞋，頭上綁著個性辮子將豔麗的形象巧妙的增添一絲叛逆的氣息。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷