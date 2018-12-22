暖心聖誕熱紅酒也能在家做！簡單5步驟煮出冬季滋味

文：Ariel Lin

關於歐陸風行的香料熱紅酒，坊間有許多不同的製作手法，包括加入糖煮蘋果、新鮮柳橙、肉桂、肉荳蔻等不同原料，為這暖心也暖胃的冬令飲品增添風味，在聖誕節、跨年夜招待親友都相當適合。

以「城市屋頂農場」概念起家的台灣花果茶飲品牌小草作，繼去年聖誕節前夕推出「香料紅酒包」廣受歡迎，今年再度推出兩款系列商品。商品結合養生熱飲必備的黑糖，加入新鮮烘製的橙片、洛神花、鳳梨等酸甜元素，濃縮「鍋煮香料熱紅酒」的風味精華，提供想要簡單品嚐節慶滋味的人一個方便選擇！

香料熱紅酒準備材料

紅酒一瓶

熱紅酒香料包一包

有蓋小鍋一支

濾網（非必須）

溫度計（非必須）

鍋煮製作步驟

加入約500ml紅酒入鍋

加入熱紅酒香料包（粉末一併倒入）

以小火煮至微滾（約70°C），熄火蓋上鍋蓋

悶住約五分鐘，散去酒氣並更融入香料風味

過濾內容物即可飲用

完成的鍋煮熱紅酒建議在兩天內飲用完畢，才能確保最好的品質和風味。下回遇到天冷時的聚會場合，不妨就來試作看看吧。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷