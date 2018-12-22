- 熱門議題：
- 「選舉出爐：議員到底在幹啥？」 、
- 「刺紋畫：用針與墨說的紋身故事」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2018/12/22, 生活
暖心聖誕熱紅酒也能在家做！簡單5步驟煮出冬季滋味
Photo Credit: 小草作 Grassphere
我們想讓你知道的是
準備好喜歡的紅酒與香料包，只需15分鐘，聖誕風味十足的「鍋煮香料熱紅酒」（Mulled Wine）就能輕鬆上桌！
唸給你聽
powered by Cyberon
文：Ariel Lin
關於歐陸風行的香料熱紅酒，坊間有許多不同的製作手法，包括加入糖煮蘋果、新鮮柳橙、肉桂、肉荳蔻等不同原料，為這暖心也暖胃的冬令飲品增添風味，在聖誕節、跨年夜招待親友都相當適合。
以「城市屋頂農場」概念起家的台灣花果茶飲品牌小草作，繼去年聖誕節前夕推出「香料紅酒包」廣受歡迎，今年再度推出兩款系列商品。商品結合養生熱飲必備的黑糖，加入新鮮烘製的橙片、洛神花、鳳梨等酸甜元素，濃縮「鍋煮香料熱紅酒」的風味精華，提供想要簡單品嚐節慶滋味的人一個方便選擇！
香料熱紅酒準備材料
- 紅酒一瓶
- 熱紅酒香料包一包
- 有蓋小鍋一支
- 濾網（非必須）
- 溫度計（非必須）
鍋煮製作步驟
- 加入約500ml紅酒入鍋
- 加入熱紅酒香料包（粉末一併倒入）
- 以小火煮至微滾（約70°C），熄火蓋上鍋蓋
- 悶住約五分鐘，散去酒氣並更融入香料風味
- 過濾內容物即可飲用
完成的鍋煮熱紅酒建議在兩天內飲用完畢，才能確保最好的品質和風味。下回遇到天冷時的聚會場合，不妨就來試作看看吧。
＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
＊更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
延伸閱讀
責任編輯：古家萱
核稿編輯：劉怡廷