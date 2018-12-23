《群眾運動聖經》：任何有效的主義必須是「違反天性、違反常識、違反歡樂的」

文：賀佛爾（Eric Hoffer）

自我犧牲的動力不可能是出於任何具體利益的考量

說人會願意為了一枚紀念章、一面旗幟、一句話或一個神話而赴死，不全是無稽之言。相反的，人會為最值得擁有的東西而犧牲，才是最罕有的事情。因為，對一個人來說，真實的東西中最真實的，莫過於他的生命，沒有了這生命，他就不能擁有任何值得擁有的東西。因此，自我犧牲的動力不可能是出於任何具體利益的考量。哪怕我們是因為不想被殺而冒死亡之險奮起戰鬥，戰鬥的衝動仍然不那麼是出於自利，而更多是出於一些不具體的東西，如傳統、榮譽或希望——又特別是希望。要是沒有希望，人遇到危險，要不是會拔腿就跑，就是會不反抗，任由自己被殺。要不是這樣，你又怎麼解釋幾百萬猶太人被帶進集中營和煤氣室，明知此去絕無生路，還不反抗呢？希特勒最可怕的能耐之一，就是知道怎樣抽乾敵人（至少是歐洲大陸上的敵人）的希望。他狂熱相信自己建立的是一個至少可以維持千年的新秩序，這種信念，同時感染到他的信徒與敵人。它讓前者覺得，他們為第三帝國而戰，就是站在永恆的一邊；它讓後者覺得，對抗希特勒的新秩序不啻挑戰歷史的巨輪。

引人深思的是，在歐洲乖乖就戮的猶太人到了巴勒斯坦後卻變得勇猛無比。雖然有人說，猶太人在巴勒斯坦勇猛戰鬥是因為別無選擇（不戰鬥就會被阿拉伯人割斷喉嚨），但有一點仍然是事實：他們的勇敢和赴死精神不是出於絕望，而是出於狂熱地希望去復興一片古老的土地與一個古老的民族。他們名副其實是為了一些尚未築起的城市和尚未闢建的園林而戰、而死。

任何有效的主義：它必須是「違反天性、違反常識、違反歡樂的」

自我犧牲精神往往是一種對現實認知有所不足的衍生物。一個有能力根據自己經驗和觀察下判斷的人，通常不會有殉道的念頭。因為自我犧牲乃是一種不合理的行為。它不可能是經過探索和深思的結果。因此，所有群眾運動莫不竭力在信徒與真實世界之間拉上一道帷幕。它們聲稱終極與絕對真理業已包含在它們的教義裡，除去這些教義，別無真理可言。路德就說過：「我們必須堅決相信〈福音書〉啟示的那個世界，哪怕天國的所有天使都下凡來告訴我事情是別的樣子。我不但不會因此懷疑〈福音書〉的一個音節，反而會閉眼摀耳，因為他們不值得我看或聽。」依賴感官和理性證據的人同被視為異端和背叛。如果我們知道篤信要由多少不可信加以支撐，一定會大吃一驚。我們所說的盲信，是由數不勝數的不可信築起的。巴西的日本僑民在大戰結束多年後仍然不相信日本已經戰敗。狂熱的共產份子絕不相信任何不利俄國的報導和證據，哪怕他們親自到過應許地蘇聯，看過那裡的生活有多淒涼慘澹，一樣不會幻滅。

但凡「忠實信徒」都具有「閉眼摀耳」的能力，對「不值得看或聽」的事不屑一顧，而他們所以能夠無比堅定不移，力量亦是源自於此。他不會因為危險卻步，不會因為障礙重重氣餒，不會因為有反面證據而困惑，因為他根本否定有危險、障礙和反面證據的存在。誠如法哲柏格森（Bergson）所說，信仰的力量不表現在能支使人移山，而在於能讓人看不到有山要移。而「忠實信徒」之所以能夠在面對周遭世界不確定和不怡人的真實時屹立不動，正是因為自信奉行的是絕對正確的教義。

一種教義的有效性不由它的奧妙性、崇高性或正確性決定，而是取決於它把個人隔絕於其自我及世界隔絕得有多徹底。巴斯卡有關有效宗教（effective religion）的論點，同樣適用於任何有效的主義：它必須是「違反天性、違反常識、違反歡樂的」。

教義不是讓人去理解的，而是讓人去信仰的

一種教義的有效性不在其內容，而在於它言之鑿鑿。除非聲稱自身為唯一和獨一的真理的體現者，否則不管一種教義有多麼深邃奧妙，都不會發揮效果。它必須是包含萬物與萬物所從出的一個單字。不管是荒唐的胡說、多餘的廢話，還是崇高的真理，只要它們被人接受為唯一、永恆的真理，則能夠促使人們願意自我犧牲的力量並無二致。

因此，顯而易見的是，教義不是讓人去理解的，而是讓人去信仰的。「只有對我們不理解的東西，我們才會有百分百的信仰。」一種能理解的教義會短少力量。一旦我們理解一樣東西，它就會像是發源於我們自身。顯然，那些被要求拋棄自我的人是不會從發源於自我的東西上看到永恆確定性。凡是他們能完全理解的東西，其有效性與確定性在他們眼中都會失色。

虔誠者總是呼籲別人應該用感覺而不是腦子去理解絕對真理。1934年，赫斯（Rudolph Hess）宣誓加入納粹黨的時候，這樣對台下的聽眾說：「不要用你們的腦子去追尋希特勒；用心的力量，你們就會全都找得到他。」當一個群眾運動開始去解釋其教義，使之明白易懂時，就是這個群眾運動已經過了生氣勃勃階段的表徵；現在，它的首要之務變成是追求穩定。因為，一個政權的穩定需要知識份子的效忠，而把教義條理化，是為了爭取知識份子而不是促進群眾的自我犧牲精神。

如果一種教義不是複雜晦澀的話，就必須是含糊不清的；而如果它既不是複雜晦澀也不是含糊不清的話，就必須是不可驗證的，也就是說，要把它弄得讓人得到天堂或遙遠的未來才能斷定其真偽。哪怕一套教義有某個相對簡單的部份，信眾還是會把這個部份加以複雜化和晦澀化。簡單的字句會被解釋得無比複雜，使之看起來就像蘊含著什麼祕密信息。因此，即使最有學問的「忠實信徒」也會有點文盲的味道。他喜歡罔顧一些字的真義使用這些字，並養成詭辯強辯、吹毛求疵、鑽牛角尖的愛好。

相關書摘 ▶《群眾運動聖經》：抗拒變革和熱望變革，事實上是同源的

書籍介紹

本文摘錄自《群眾運動聖經》，立緒文化出版

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作者：賀佛爾（Eric Hoffer）

譯者：梁永安

要說本書是探討群眾之書，還不如說它是一本探討人性之書。例如：「無私者的虛榮心是無邊無際的」、「愈作不好一般事情的人，就愈膽大妄為」。

本書於1951年出版即被譽為是社會科學領域的經典之作，書中充滿冷雋機智一針見血的譬喻，風格猶如十六世紀散文家蒙田。至今，其名言佳句仍不斷被引用、輯錄。在初版的短期內即行銷五十萬冊以上，被譯成十餘種語言，是當時許多大學政治系必讀之書。

賀佛爾的一生也十分傳奇，他終身從事碼頭工人搬運工作，直至退休。七歲失明，十五歲復明，父母早逝，靠自學成就學問，1964年成為加州柏克萊大學政治科學高級研究員。但他仍喜歡碼頭搬運工作，他的許多思惟，都是在那個環境中獲得啟發。

賀佛爾對群眾運動的思考，大都是從生活中觀察而來，他與柏克萊那些大學生們的接觸，使他了解「今天願意創造歷史的只有那些年輕人」。1964年柏克萊校園學生爭取言論自由，學生喊出：「我們不要研究歷史，我們要創造歷史。」

賀佛爾的創見在本書中比比皆是，再舉一例證之，他說：每一個群眾運動在某一種意義下都是一場移民，追隨者會覺得他們正向一片應許之地邁進。那些在一個群眾運動初起時會急急投入的人，往往也是樂於得到移民機會的人。

對於本書，賀佛爾如此說明：「在這個時代，我們大部份人都必須對『The True Believer」（忠實信徒）』的動機和心理有一些認識。因為我們的時代雖是無神的時代，卻不是無信仰的時代。這些『忠實信徒』無處不在，他們昂首闊步、列隊前進，要透過勸說和激烈手段，按他們的形象捏塑世界。不管我們是打算加入他們還是反對他們，都應該盡所能多了解他們的特質與潛勢。」

Photo Credit: 立緒文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航