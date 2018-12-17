官員下台又轉任，「財稅幫」屍速病毒擴散到金融體系殺死台灣

文：蔣添立（研究員）

最近網路民調，超過7成3的民眾認為小英2020年連任勝選機率為零。面對這樣慘敗，執政黨卻用開除吳音寧、李應元、林聰賢及吳宏謀來對人民交代，謝金河在臉書上即批民進黨檢討錯方向，直指核心的問題是很多政策所用非人。

文章中雖然沒有說明所指何人？但孰悉謝金河的人，就知道這位財經名嘴罵最兇的人叫做張盛和，對於張盛和的許多財稅政策不僅感到不可思議，甚至質疑：「這部長像對岸來的」。而對於後來接財長大位的許虞哲，謝更無法容忍其行徑，嗆說「比張盛和還張盛和」。

台灣財金幫與財稅幫是近親繁殖產下的畸形兒，這個小孩靠著吃人民血汗錢長大，台灣從錢淹腳目到骨瘦如柴，越來越無法滿足其食量，於是藉著各種金融弊案及欠稅欠費的強制執行，掏空人民的財產來滿足其慾望。

提出「財稅幫Get out 台灣才可靠」的前台大法律系教授陳志龍，所著「集團化公司治理與財經犯罪預防」一書，揭露台灣不斷被掏空的主因，是政府和集團勾結貪瀆犯罪，導致財金弊案越來越多。更直言「若是沒有行政、司法的包庇，只靠財團根本玩不出把戲」。

陳志龍在去年接受媒體專訪表示，為什麼人民的錢愈來愈少，原因其實不是大家不努力，也不是不理財，而是台灣正在面對一場由「貪婪」所引發的金錢遊戲。而在今年面對如跳水式下滑的台灣經濟，他更與一群法稅專家學者及團體，精準鎖定財稅黑手來推動改革。因為他發現攸關外商來台投資及本國企業生存的稅制，竟呈現「超規則」狀態，完全無視於憲法及法律的規定，而痛陳台灣沒有稅法，只有「租稅暴力」。

官員下台無法止住財稅「病毒」，反而靠轉任擴散到金融體系

財稅官員為了每年可以順利領到1.3億元的稅務獎勵金，不僅發展出近萬條解釋函令，讓會計師、律師及納稅人如入五里霧中任其俎殺，視法律為無物；甚至為了逃避司法的懲處，竟拉人下水，被退休稅務庭法官踢爆，從書記官、檢察官、法官、庭長等都有獎金，也被退休縣長坦承任內有分到稅務獎金。這種凡我族類利益均霑的謀略布局，難怪改朝換代後也動不了這些財稅黑手。

更嚴重的是，在法律的保障下，財稅高官錢途一片大好。除了轉任公股銀行擔任要職，不但薪水倍數起跳，且製造出對中國近1千億的無擔保貸款，以及近3百億的慶富詐貸、兆豐洗錢裁罰等案件，不用負責；卸任後也可以被大企業聘為顧問，好與財稅單位協商稅額。當全民買單錯誤政策的虧空、或整體稅收因大財團逃漏而不夠用時，國稅局還可以對沒有靠山的中小企業及薪資所得者逼稅，讓台灣經濟前途一片黑暗。

所以在執政團隊的檢討中，若避開整頓黑暗勢力的財稅幫、財金幫，讓許虞哲這樣下台又轉任，屍速病毒從稅務體系擴散到金融體系，不啻是快速處死台灣的可怕作為。

但比起病毒更毒的，是人心之毒，許虞哲在立法院被委員逼問有沒有拿稅務獎金時，不僅說謊自己沒拿、屬下有拿，來抹黑屬下，甚至還牽拖說：「其他機關也一樣，正副首長都有獎金」。所以我們可以合理懷疑司法院院長也有領？所以造成稅務案件敗訴及發回國稅局重開稅單，成為唯一的結局嗎？

Photo Credit: 中央社

美國的稅官服務人民，台灣的則在查稅換獎金

說到獎金，法務部因考量檢察官查賄及緝毒係份內工作，而從眾議廢除獎金制度，但為什麼財政部除了年終獎金、考績獎金等，竟可領查稅獎金（被立委廢掉，又用稅務獎勵金死灰復燃）？查稅不也是他們的份內工作嗎？

詭異的是，法務部為何廢除那兩項獎金，卻對跟財稅相關的獎金制度視若無睹？素有「國家認證的討債集團」之稱的法務部行政執行署，就因有徵起獎金制度，而不斷拍賣善良百姓的財產來抵稅，撐起一片亮眼的執行績效及獎金發放。財稅幫勢力之大，大到司法單位也不得不配合，說明利益均霑的獎金制度，其毒性真的不可小覷！

衡諸法治先進國家如美國，他們在1998年制定《納稅者權利法案》，第一個就是要求稅官不能以稅收多少來定他的考績，之後又明定稽徵機關的使命在提供納稅人最大的服務。

據了解，美國聯邦政府目前有大約1400位納保官，是由常設機關納稅者保護廳（Office of the taxpayer advocate）統轄，獨立於稽徵機關之外。《納權法》第1102節規定：保護廳首長在就職前2年及離職後5年內，不得任稽徵官員；而且納保官必須在納稅者保護廳內發展職業生涯，避免納保官轉任稽徵官員，以避免利益衝突，在第1204節更明訂：稽徵官員的考績不得由其稅收量來決定，主管也不得設定稽徵官員的徵稅配額，仍然在避免利益衝突。

依照財經媒體人謝金河、法稅改革聯盟發起人陳志龍的論點，以及美國的做法綜合來說，只要財政首長沒有用對人，只要財稅幫沒有趕出台灣，只要法稅相關立法沒有避免利益衝突，火燒台灣基層人民生活的經濟問題必然無法改變。面對2020年，實現「人民才是國家主人」的關鍵一年，大家必須辨識出攸關台灣未來經濟發展的屍速病毒，並徹底殲滅，才能救自己、救台灣。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航