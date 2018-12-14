繼續禱告，警察就不能進來：荷蘭教會馬拉松祝禱1200小時，保護難民家庭不被遣返

為了保護一個亞美尼亞難民家庭，避免他們被驅逐出境，荷蘭一間教堂正持續全天候的祈禱服務。由於荷蘭法律規範警方不許在儀式過程中進入宗教場所，教堂從10月開始祝禱活動已超過1200個小時，他們希望聖誕節時能出現奇蹟。

位於荷蘭 海牙的伯特利教會（ Bethel Church），正在馬拉松式地進行祈禱——從10月26日至今，已連續24小時不間斷地舉行禮拜儀式。這樣全天候的祈禱活動，其實是為了保護一個亞美尼亞難民家庭不被逮捕遣返。

43歲的 塔姆拉茲揚 （Sasun Tamrazyan）來自亞美尼亞，曾活躍於該國的反對黨，因 政治異議而被當局盯上，甚至受到死亡威脅，於是帶著妻子和3個孩子舉家逃至荷蘭尋求政治庇護，至今已於荷蘭生活長達9年，同時也展開緩慢的庇護申請。

《紐約時報》報導，在過去長達6年的法律訴訟，荷蘭政府兩度拒絕了塔姆拉茲揚家庭的庇護申請，但也兩次被法院判決敗訴，不過荷蘭政府在第3次的上訴中獲勝——儘管這3個孩子都在荷蘭待了超過5年，依規定能申請永久居留。

塔姆拉茲揚一 家人原來住在海牙附近的 卡特韋克 小鎮（Katwijk）的一個庇護中心，當他們得知將在9月將被驅逐出境，轉往當地的教堂避難一個月。不過，當警方表示他們無法遵照「不進入教堂抓人」的君子協定時， 海牙伯特利教會同意提供場地，進行「祈禱不間斷」服務。

保護近代難民不被逮捕，全靠一項古老法律

根據荷蘭源於聖經與中世紀的一項古老法律規定，「警方不得在宗教儀式舉行期間，進入禮拜場所，打斷儀式」。海牙的伯利恆教會在收容塔姆拉茲揚一家後，便決定藉此發起24小時不間斷的禮拜儀式，使得警方無法進入逮捕塔姆拉茲揚一家。

「從一開始，我們教會的庇護所就說，我們希望為 你們提供一些空間和時間，不只向政府展示你們的故事，也展示和你們有著類似情況的400難民兒童的故事。但我們不能保證會成功。」（ 荷蘭目前有400個兒童尋求庇護案例，他們在荷蘭居住超過5年沒有居留許可。）

Photo Credit：AP／達志影像

「 如果他們走上街頭，就會被捕。」10月26日下午1點30分，帶領第一批祈禱活動的牧師告訴 《每日電訊報》。

《風傳媒》報導，荷蘭嚴格的難民法這幾年一直飽受爭議，該國極右派的自由黨（PVV）崛起後，更在荷蘭民間激起一波反移民聲浪，讓難民面對的社會情勢更為緊張。儘管今年9月荷蘭的民間組織與部分政黨曾串聯，上街呼籲當局重新審視「兒童庇護」的通過標準，但最終當局仍以「現有制度能降低申請者的錯誤期待，或避免後來移入者為符合特赦資格，不斷延長庇護期」為由，拒絕討論進一步放寬特赦標準。

哈雅批 和她的妹妹，19歲的 娃杜希（ Warduhi）在荷蘭的一所大學念書，她們的弟弟，15歲的 塞蘭（Seyran）則在當地的一支足球隊打球。 「我的弟弟、姐姐和我在荷蘭長大」，她告訴《路透社》，「我們所有的朋友都在這裡⋯⋯ 這就是我們所屬的地方。」

Beste @cdavandaag @sybrandbuma @ruthpeetoom

Morgen CDA congres. Denken jullie ook aan mij, mijn broertje en zusje in #kerkasielBethel en andere gewortelde kinderen in knellende onzekerheid???

Want #Buma, juist jullie hebben de macht.#naastenliefde #kinderpardon #kinderrechten pic.twitter.com/gDQmhRonV0 — Hayarpi (@hayarpi_3) 2018年11月2日

不過自10月26日發起這樣24小時的祝禱活動開始，截至12月14日，該教會已將近50天、24小時不間斷地進行1200個小時的禮拜儀式。此舉也吸引了來自全國甚至國外超過550位的牧師，自願前來「輪班」佈道、祝禱、吟唱詩歌，將「庇護」到底。

「他們來自世界各地，這對我們的家庭意義重大。⋯⋯它讓我們有力量繼續前進。」 塔姆拉茲揚 21歲的女兒 哈雅批（Hayarpi） 說。「我真的不知道結果會是什麼，但我們希望可以留在這裡，因為這是我們的家。」

伯特利教會坦承，他們正面臨兩難，教會一方面遵重法院的裁決，但另一方面也想保護孩子。

韋克牧師表示，「 到目前為止，我們得到了廣大的支持，（牧師）輪班也完全沒問題。我們將繼續進行。」

荷蘭 移民局則表示，政府的政策與以往一樣，他們不對個別案件發表評論。而 荷蘭移難民部長哈博斯（Mark Harbers）7日接受電視台訪問時則表示，「塔姆拉茲揚一家已被多次告知必須離開荷蘭，在我看來教會此舉很可能是徒勞無望的。」

曾是全球商業中心的荷蘭，在1960、1970年代，更曾接納了數以千計的移工，不過近年來荷蘭移民政策不斷緊縮，尤其是自2015年和2016年移民湧入歐洲以來，衝突增加，加上 該國極右派的自由黨（PVV）崛起，更推波助瀾。 前政府被指責移民政策過於寬鬆，去年新選出的政府採取了更加強硬的做法，包括 移民限制以及更著力於灌輸所謂的「荷蘭」認同。

Het protest in de samenleving wordt steeds luider! Lili en Howick horen hier! Teken de petitie: https://t.co/dRgL3xp36N pic.twitter.com/bIy34n8pCj — Defence for Children (@DefenceChildren) 2017年8月12日

9月，荷蘭移民局命令將2名在荷蘭長大、不會說亞美尼亞語的兒童驅逐到亞美尼亞，引發包括這2個孩子的同學們在內的全國性抗議。荷蘭政府一開始堅持其庇護政策， 總理呂特表示，庇護的數量必須得到控制。「任何不符合標準的人都不能留在這裡」，不過 在強烈抗議之後，這2個孩子獲得了合法居留權。

《BBC》報導，根據荷蘭移民局的統計數字，2017年提出的16萬785份庇護申請，有一半都遭到拒絕，駁回最多的申請案件，是來自摩洛哥和阿爾及利亞公民。 2015年和2016年有數萬名無人陪伴的未成年人進入德國，近90％的庇護申請都是成功的。

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核稿編輯：楊之瑜