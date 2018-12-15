【圖輯】法國抗議外溢比利時：我們不能稱作「黃背心」，應該是「空口袋」

近期歐洲政壇風雨不斷，英國脫歐的局勢不明，連帶導致執政黨內對首相梅伊（Theresa May）領導地位的挑戰。此外，最引人注目的歐洲動態，就是在法國引發高度社會動盪的「黃背心運動」。

法國黃背心運動的背景，總統馬克宏（Emmanuel Macron）提高燃料稅導致汽柴油價格上漲只是最後一根稻草，背後的核心因素是一連串稅改所累積的民怨，剛好藉由燃料稅爆發出來。

而這股民怨不僅在法國沸騰，憤怒的情緒還吹向歐洲諸國，其中比利時的抗議狀況最為激烈。11月30日，比利時民眾穿上黃背心、走上街頭抗議，並在12月8日進一步升溫，比利時的民眾發生什麼事了？

Photo Credit:Reuters/達志影像

比利時兩波的黃背心運動，訴求與法國有異曲同工之妙，皆是反對政府明年調帳燃料稅的計畫，並要求改善生活條件，尤其是比利時法語區的抗爭行動更是激烈。

12月8日當天，比利時首都布魯塞爾大約有1000名民眾上街，鎮暴警察對著群眾使用催淚瓦斯和水砲，試圖阻擋抗議人潮湧向政府所在地，引來抗議群眾扔擲石塊和紙炮。

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警方對群眾的行為很快就失去耐性，開始包圍並逮捕抗議者。這場抗議是在未經當局批准的狀況下，由民眾在網路上自發性發起的行為，並沒有一個明顯的組織或個人策畫，因此警方把所有可能的有關人員都帶走拘留；但也很快將這些人釋放。

其中，有一名男子被抓時，一旁的年輕女子一起衝向警察，並大聲回應稱該名男子沒做錯什麼事。那位女性手無寸鐵，也沒有配戴任何防護裝備，甚至連抗議運動的鮮明打扮黃背心都沒有。

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就在這位女子對著女警大吼時，女警後方的男警察，用胡椒噴霧噴向女子的臉部和眼睛。女子痛苦得坐在地上哭泣，眼睛和臉頰都受到刺激而有些發紅。

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這起抗議大約有400人被比利時警方逮捕，大多是因持有紙炮或是危險物品。

比利時政府面對這波黃背心抗爭，最終和法國政府採取一樣的處理方式，宣布停止明（2019）年的油價調帳計畫。根據當地媒體統計指出，比利時的生活成本不斷攀升，雖然平均收入有增加，但對底層民眾來說，生活是越來越困難。

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法國與比利時的抗爭原因如出一轍，都是民眾生活不易，卻在稅制改革上進一步受到剝削。

布魯塞爾不僅是比利時首都，也是歐洲聯盟的總部所在，眼看這些歐盟官員無法解決比利時的問題，讓這群每天盯著歐盟大樓的民眾更顯憤怒。

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「這些制定法律的人，就是讓我們討生活變得如此艱難的人。我們口袋空空，不能稱作『黃背心』，應該是『空口袋』。」一名示威者指著歐盟某棟建築如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航