機車ABS是好東西，只是我們的政府不懂「橫向溝通」

文：TREVOR HUANG

鬧到總統親上火線的ABS事件，說穿了只是中華民國政府各部門缺乏橫向溝通，各行其事的縮影。如果這個體系沒有徹底改變，這種事情不會是最後一次發生。

關於ABS是什麼，本文不會處理，有興趣的人可子自己去維基百科找防鎖死煞車系統這個關鍵字，或直接輸入ABS，就可以知道這東西到底是幹啥的。我想聚焦討論的，是政府到底是怎麼把一盤好棋下到爛掉。

ABS是好東西，不裝的原因就是「錢」

ABS對於經常下雨，馬路又有一堆油漆標線的台灣道路環境來說，它所能帶來的安全提升，是非常明顯的。從以下的影片就可以看到，下雨天摩托車輾過道路標線，在沒有ABS的情況下，煞車打滑的情況非常明顯；有ABS之後，摩托車的穩定性大幅提升。

所以，馬英九政府在2015年宣示，要在重型（125cc）以上全面加裝，並非圖利廠商，而是出於安全考量。現在網路上很多說什麼ABS沒用，或是認為自己手動點放也能做到一樣效果的論點，基本上我都當作是嘴砲。先不說台灣有多少人的煞車點放技術可以比電腦更厲害，就算真的有這種新人類存在，作為一個機車騎士，也不該期待每個人都是新人類，特別是在馬路三寶這麼多的今天，就算你的技術再好，也不能保證別人犁田打滑不會掃到你。

但是，相對於現有機車的整車成本，ABS是一個相當昂貴的子系統，而且台灣的機車供應鏈沒有相關技術，基本上得靠德國博世（Bosch）供應。Bosch的ABS是好東西，卻不是人人都買得起，而這也就是ABS之亂的根源——台灣人太窮了，窮到多花台幣一兩萬幫自己添加安全配備都負擔不起。

降低成本最快的方法，就是減貨物稅

由此觀之，ABS的問題基本上是個價格跟安全取捨問題：我們需要ABS，但ABS太貴了，在現有的價格水準下，無法全面普及。那麼，政府在推動這個政策時，應該怎麼做呢？

當然是要想辦法引導價格下降。

以ABS來說，引導價格下降的方法大致有兩種，一種是推動國產化，另一種則是利用財稅補貼的手段，把終端價格壓下來。但我們畢竟不是隔壁的「強國」，不能（也不應該）無視Bosch的智慧財產權，而台灣機車產業的不長進，跟汽車產業相比是五十步笑百步，因此，期待機車廠商自行投入ABS研發，基本上也是不切實際的期待，加上研發是要時間的，一定來不及趕上強制加裝時程。那麼，該怎麼辦呢？

比較快的答案是財稅政策。

根據我們現行的貨物稅規定，摩托車的貨物稅是17%，以一台8萬塊的125摩托車來說，大概有1萬3千塊是貨物稅。如果我們的政府把摩托車加裝ABS視為一個重要的安全政策，是可以考慮用貨物稅抵減的方式來降低加裝ABS所帶來的影響，而且對政府整體來說，這是一個完全划算的買賣。想想看，騎車犁田一次就算只是皮肉傷，看急診對健保造成的負擔也是幾千塊錢，如果摔斷骨頭，要打鋼釘進去，健保就要支付好幾萬了，這還沒算犁田的機車騎士因為不能工作所帶來的經濟損失呢。

至於為何要減低貨物稅，而非從關稅下手呢？沒錯，目前台灣機車所使用的ABS幾乎都是國外進口，所以在引進的時候，海關會針對ABS課徵關稅，但關稅的計算方式是「進口商品的離岸價格」乘上「關稅稅率」，而非「終端產品的離岸價格」乘上「關稅稅率」，除非進口商品本身就是終端產品。ABS很顯然只是機車的一個零部件，而非終端商品。

Photo Credit: 中央社

我查了一下海關稅則，機車的ABS應該是被歸類為機器腳踏車的其他零部件，關稅稅率是10%，如果機車廠商宣稱，增加ABS會導致機車終端售價增加8000元，則ABS這個零部件本身的離岸價格，可能只有5000到6000元，甚至更低。在這個情況下，免除ABS關稅的效果，就是省幾百塊錢而已，推動ABS普及的能力非常有限。而貨物稅是用整車的售價來計算，因為基數大很多，帶來的降價效果才會明顯。

另外，除了基數很小之外，對中間財免徵關稅，受益的是終端產品的製造商，但終端產品的製造商沒有義務如實反映成本到產品售價上。開門做生意，誰不想多賺一點？除非機車是一個完全競爭市場，而且資訊高度透明，機車製造商才會像吃了誠實豆沙包一般老實。但台灣的機車市場並不是這麼回事，詳細情況就不多談了。

但是，今天如果政府宣布調降ABS機車的貨物稅，結果是不一樣的。因為貨物稅是用機車的整車銷售價格去計算，所以一調降，價格可以差到好幾千塊，這種事情媒體會報導，消費大眾也會關心，而資訊透明會讓產品製造商老實一點。這是從貨物稅下手最大的好處，即便廠商故意拉高機車售價，想拿走降稅所創造出來的消費者剩餘，效果也會打折扣，因為應稅的基數也變大了。與其這麼幹，維持原價，多賣幾台，說不定還能賺更多。

解方並不難，只需溝通溝通再溝通

如果是一個橫向溝通良好的政府，要推動這個政策，至少要把財政部、交通部跟衛福部這三個部會召集起來，精算各種成本之後，提出一個稅務減免方案，來降低ABS的導入門檻。事實上，很多國家的電動車推動政策，都是靠減稅補貼來的，中華民國的電動車補貼也有稅務優惠的成分在，那為何機車強制加裝ABS就不可以？

簡單講，這些是專案管理的基本概念，但我們的文官體制並不習慣這樣的做事方式，不僅是各做各的，而且還堅守本位，別的部會別想對我的業務主管範圍插嘴。也難怪這整件事情發展到現在，變得如此荒腔走板。

Photo credit: 中央社

今天早上蔡小英迴廊談話後，交通部緊急決定把整個政策推遲到2021年執行，剛好能順勢解開2019年政府總預算已經編定的結，可以在2020年編列總預算時將其納入。話說回來，既然多爭取到兩年，政府最後就不該只是端出財稅補貼方案，因為財稅補貼一定要有退場機制，不然只是養出不長進的業者。所以，在確立退場機制存在之後，接下來經濟部工業局應該要想辦法鼓勵ABS國產化，藉此降低成本。

但考量到我們的技術累積不足，而且Bosch等ABS供應商在這個領域一定有完整的專利佈局，後進者想避免踩到專利地雷，一定得花更長的研發時間，不如我們就由經濟部工業局出面邀集國內機車業者，跟Bosch等ABS原廠談技術授權，在其授權範圍內自行在台生產吧？這不一定能談得成，但總得試過才知道，但據我了解，好像經濟部工業局也沒在推動這件事。

總而言之，一個政策要推動，通常要有很多配套，也需要跨部會協商。特別是在政府的民意支持度低迷的時候，要推新政策一定要更謹慎。

利益揭露：Bosch是筆者平常採訪往來的公司之一，但主要是工業自動化部門，而非汽機車零組件部門。Bosch集團與筆者所任職的媒體沒有廣告或其他經濟利益上的往來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航