「可能無法完成論文了」博士生受困伊斯蘭佔領區，教授派傭兵救援成功

瑞典知名的隆德大學最新一期校刊《LUM》的封面人物是一對化學系師生，標題寫著「從IS手中救出博士生」，原來這名博士生來自伊拉克，2014年時為了營救受困家人，傳簡訊告知教授「恐怕回不去了，無法完成論文」，結果教授看了非常生氣，透過學校雇用傭兵進入伊斯蘭國的佔領區解救學生，後來學生和家人都順利獲救，也拿到博士學位。

《風傳媒》報導，隆德大學表示，策劃這起行動的教授特納（Charlotta Turner）與校方安全主管古斯塔夫遜（Per Gustafson）過去幾年都守口如瓶，但現在他們決定告訴世人這個故事的全貌。特納有一位來自伊拉克的亞茲迪學生祖瑪（Firas Jumaah），他在2014年到隆德大學攻讀化學博士，不過在收到妻子的信回到家鄉後便下落不明。

原來祖瑪收到的是妻子的「求救信」，《中國時報》報導，他趕回老家才發現，情況比他想像中的還嚴重，不僅鄰近的村莊都遭到伊斯蘭國佔領，就連村子裡的男人也全被殺害，婦孺則被奴役，而他為了活命，也被迫帶著家人躲藏在一間廢棄的工廠裡。

《TVBS》報導，當地白天氣溫高達45度，伊斯蘭國包圍整座城市，在缺少飲水與食物情況下，他完全絕望，便傳簡訊跟指導教授特納說，家鄉的情況比想像中還糟，若他在一個禮拜內都沒回來，大概沒辦法完成論文了。希望教授能諒解為什麼他不能如期交出論文的原因。

結果特納教授收到學生的「告別」簡訊後「非常生氣」，他表示，「我完全無法接受，IS正在摧毀我們的世界，讓我的學生身陷危險，還擾亂了我們的研究」。

《中央社》報導，特納聯絡了隆德大學當時的保安負責人古斯塔夫森（Per Gustafson），對方告知學校的安全和運輸合約涵蓋全球。雖然祖瑪返回伊拉克是私人行程，但隆德大學依舊決定伸出援手，經過數天後，古斯塔夫森聯絡了一家傭兵公司，負責規劃和執行祖瑪和家人的救援任務。

《自由時報》報導，幾天後，傭兵公司派出了4名全副武裝傭兵，殺入祖瑪受困的區域，成功救出祖瑪與他的家人，並護送他們到伊拉克北部的艾比爾（Erbil）機場，「我從來沒有如此受到像是VIP般的待遇，當拋下我的其他家人時，我感到相當慚愧，我覺得自己就像個膽小鬼」祖瑪表示。

《風傳媒》報導，由於傭兵只能救出祖瑪一家四口，祖瑪當時必須忍痛放下自己跟太太的其他家人親戚，幸好祖瑪的所有家人後來也幸運脫困，不過他們返回家園時，發現村莊已經徹底遭到破壞，可能需要好幾年才能恢復原貌。

而祖瑪幸運脫身後，也回到瑞典隆德大學繼續學業，目前他已經完成博士論文。他的太太也在隆德大學拿到碩士，一家人都在瑞典定居下來，目前也沒有回到伊拉克的打算，祖瑪也在瑞典第三大城馬爾默（Malmö）的藥廠找到工作，努力償還當時雇用傭兵公司時的花費。

「亞茲迪族」在伊拉克遭嚴重迫害

被教授救出的博士生祖瑪是「亞茲迪人」；《雅虎新聞》報導，亞茲迪族人口約70萬人，大多數住在伊拉克北部的尼尼微省（Nineveh）一帶，是庫德族（Kurds）的一支，但一般庫德族信仰伊斯蘭教遜尼派（Sunni），亞茲迪教徒則崇拜上帝及其創造的「孔雀天使」（Melek Taus），習俗與其他庫德族大不相同，因此被極端伊斯蘭主義的伊斯蘭國視為異端。



2007年起，伊斯蘭國策動一連串恐怖攻擊，2014年伊斯蘭國更占領亞茲迪人生活的辛賈爾山區域，有3萬多個亞茲迪家庭受困，至少500名亞茲迪人死亡，更有數千名亞茲迪婦女淪為性奴。

《關鍵評論網》報導，今年諾貝爾和平獎得主之一的穆拉德（Nadia Murad）也是亞茲迪人，她所居住的村莊也在2014年遭伊斯蘭國佔領，他自己則在在伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）被伊斯蘭國（IS）戰士綁架，和其他數千名亞茲迪婦女都遭囚禁、虐待並淪為性奴。

被綁架3個月後，穆拉德才成功逃離伊斯蘭國的掌控，前往德國避難，後來擔任聯合國人口販賣倖存者尊嚴親善大使，並出本著作揭露自己被暴力虐待的遭遇，致力於推動營救受害的亞茲迪婦女。

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核稿編輯：楊之瑜