關西機場造謠者找到了，法院認「不足使民眾心生恐慌」判無罪

今年9月4日燕子颱風襲日，導致日本大阪的關西機場關閉，有名網友9月6日在PTT旅日版發文，指駐日大阪辦事處態度差，台灣旅客靠中國駐日使館派出的巴士才脫困，此文經媒體報導後，對大阪辦事處的批評大量出現，大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因為壓力輕生，事後證明中國並未派出巴士，貼文是假消息，警方循線找到發文的大學生後，法院判決其無罪不罰。另由於警方未於時限內提抗告，全案已確定。

《聯合報》報導，網友「GuRuGuRu」9月6日在PTT的JapanTravel（旅日）版發文，指他搭乘中國駐日使館派出的巴士從機場脫困後，打電話請大阪辦事處提供住宿、交通等協助，卻被拒絕，冷眼相待。這篇貼文引爆民眾不滿，各界紛紛批評駐日代表處辦事不力，包括駐日代表謝長廷的臉書當時都被批評留言灌爆。

61歲大阪辦事處處長蘇啓誠9月14日清晨於大阪官邸輕生，遺書中提及，「關西機場關閉期間，對滯留台灣民眾的處理飽受批判，感到相當痛苦。」被外界視為因備受批評感到壓力過大而輕生。

事後經過追查，包括連關西機場都出來說明，證實中國使館並沒有派專車到機場接送旅客，PTT貼文是假消息，雖然許多網友要「GuRuGuRu」出來說明，但他沒有回應，警方後續則透過IP位置，查出「GuRuGuRu」是台北大學游姓男大生的帳號並且約談到案。

游男表示，這個帳號並非他申請，但曾在PTT網站租屋版貼文，而文中所留電話是他的，可能是別人看到他的資訊，用這個帳號至PTT網站轉發。但警方不相信，仍依將他函送戶籍所在地的南投地方法院審理。

法官從「GuRuGuRu」前後貼文追查，包括租屋、買手機、埔里地址等資訊，且游姓男大生8月30日至9月12日在大阪旅遊，確認游姓男大生就是「GuRuGuRu」。

「謠言不足以使民眾心生畏懼或恐慌」法院判決不罰

《社會秩序維護法》第63條規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，《中央社》報導，法官根據警方提出的相關資料佐證，認定游姓大學生散布謠言，謠言雖引發使用PTT的民眾熱烈討論，並由新聞媒體在電視、網路廣為報導，但對當時在中華民國領域內的民眾而言，既未身處大阪，謠言自不足使民眾心生畏懼或恐慌。

根據裁定書指出，先不論《社會秩序維護法》的「射程」是否及於在日本旅行者，縱然身處大阪的台灣民眾，以當時客觀情況，就算未獲駐日代表處協助，至多等待時間拉長或需自行找尋飯店住宿的不便而已，非生命已遭急迫威脅，難認定聽聞者會心生畏懼或產生恐慌。 而警方未提出有任何聽聞者因謠言而產生畏懼或恐慌等負面心理，難認定游姓大學生行為有何影響公共安寧，不符「足以影響公共之安寧者」要件，舉證不足，裁定不罰。

對於此判決結果，《中央社》報導，刑事局偵九大隊大隊長林建隆則表示尊重法院判決。他說明，在案件發生後，因屬社會矚目事件，刑事局依權責，查證貼文者真實身分外和相關網路貼文等資料，經彙整後，依違反《社維法》函送給南投縣警察局查處；刑事局未約談行為人，是交由行為人所在地的警局進行約談，並由當地警局函送法院。

他指出，刑事局蒐集資料後，認定為不實訊息，且可能影響公共安寧秩序，才會依違反《社維法》，把案件函送給南投縣警察局查處，刑事局並無管轄權。他也重申尊重法院判決；至於警方未於時限內提抗告，這部分則交由當地警局決定。

《自由時報》報導，駐日代表謝長廷則表示，他在上月蘇處長過世兩個月的時候，向司法機關提出檢舉，後來發現對方是一名大學生以後，就沒有再進一步追擊，他自己是讀法律的，要找一個比較重的法條很簡單，但最後以以最輕的罪嫌控告他，只是希望知道他是誰，因為他在PTT裡已被禁止發言，他也都不出來面對，捅了那麼大的樓子，鬧出人命也不出來解釋，經過法院調查確定就是這名男大生。

謝長廷表示，照男大生說法，如果他10日才離開關西，不可能在9月4日被困在關西機場，被困在關西機場的是4日要回台灣或剛入境的人，男大生也否認打那個電話。謝長廷認為，社會有必要在此事上學到教訓，網路的一篇文章，也不知道這人是誰，大家就生氣攻擊、癱瘓代表處，這是不應該的。

不過這也證明蘇處長在過世的前一天，他還去找律師要找出這個人的通聯記錄，現在總算還他清白，因為根本沒有這通電話，這個都是假的。

而立委管碧玲則在臉書上對判決表示不滿，直言這是「輿論殺人」無罪，而且因為游姓大學生涉及的《社維法》，就算判決也僅有幾個月徒刑，因此無法調閱通聯紀錄，至今仍無法得知他是否真的有打電話到駐日代表處尋求協助。

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核稿編輯：楊之瑜