「我們不要美軍基地」日本啟動新基地填海造陸，沖繩民眾揚言反對到底

日本政府昨（14）日正式啟動位於沖繩的駐日美軍普天間基地遷址工程，在預定的邊野古海域投下土石填海造陸，引發民眾抗議，雖然中央出面喊話，遷址是減輕沖繩基地負擔唯一方案，但地方怒火愈燒愈旺，許多民眾在現場抗議遭到警方抬離，而沖繩縣的新任知事玉城丹尼也表示，將用盡所有辦法來阻止遷移基地的工程。

美軍基地與沖繩居民的衝突

《關鍵評論網》於2016年針對日本境內美軍基地分析，面積僅佔日本國土0.6％的沖繩境內，集中了全國74％的美軍基地設施；雖然當地居民數十年來不斷要求美軍撤離，拆除基地，問題始終懸而未解；位於沖繩縣宜野灣市的「普天間航空基地」（又稱「普天間飛行場」），是美軍在沖繩最大型的空軍基地之一。

該基地緊鄰人口密集的住宅區，因安全問題被強烈反對，再加上曾發生美軍性侵案、軍用直升機墜毀等事件，還有填海造陸可能會對環境造成的環境破壞等問題，許多沖繩民眾訴求的並非只是「遷址」，而是「基地撤出沖繩」。

日本政府在1999年就通過內閣決議，將普天間基地遷移到較偏遠且人口稀少的名護市邊野古地區，但礙於沖繩居民的反對，一直拖到2013年才被當時的沖繩縣政府核准，《自由時報》報導，反基地遷移的翁長在2014年當選知事後要求基地遷出沖繩，還撤銷邊野古基地的施工許可。

不過中央政府為此控告沖繩縣政府，最後在2016年12月，由最高法院判定沖繩縣政府敗訴定讞。在通知書生效後，於本月14日重啟邊野古新基地填海造陸工程。

填海造陸工程預計將可塞滿16.6個東京巨蛋的土石量，投入約3個東京迪士尼樂園大小的海域。填海總面積約160公頃。去年4月開始的第一階段施工是建造外圍的護岸，填海工程原本預計共耗時5年，工期可能會延長。

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中央和地方對立持續加深

《中央社》報導，這個備受爭議的遷移案歷經22年一波三折，《NHK》報導，日本政府昨天開始投下填海造陸的土石，雖讓案件進入新局面，但也很難避免更加深化中央與地方對立。

中央的防衛大臣岩屋毅強調，遷址案是減輕沖繩基地負擔唯一解決方案，這個看法一直都沒改變；政府為早日達成全面歸還普天間基地原址，會在留意自然環境與居民生活環境的同時，推動填海造陸的工程。

岩屋毅表示，解決普天間基地帶來的危險並歸還現址，這也是沖繩的民意，中央政府與沖繩縣政府都有相同看法，「完全沒有要跟沖繩對立」，而是期待能實現22年前所承諾的歸還普天間基地現址，他說，中央與地方已進行約一個月的協商，都是非常謹慎來進行，未來一樣會謹慎說明，一步步向前，勢將減輕沖繩縣的基地負擔。

《蘋果日報》報導，沖繩知事玉城丹尼去年9月當選，勝出的政策就是阻止興建邊野古基地，減少沖繩美軍人數。他近日不斷前往東京，與首相安倍晉三會面，要求延緩填海工程，上月還前往華府和紐約爭取支持。不過華府認為，此事應交由日本中央與地方自行解決。

現在沖繩縣政府已向中央地方紛爭處理委員會提出調解審查，加上沖繩縣日前已決定明年2月舉行縣民公投，反映縣民意見，未來中央與地方的對立恐將愈來愈深。

從東京到沖繩，民眾抗議不斷

這起爭議從沖繩延燒到日本本島，《中央社》報導，連遠在東京的首相官邸前，都有約100名反對遷址的抗議民眾聚集，來自橫濱一名67歲的婦人表示，日前舉行的沖繩縣知事選舉由反對基地的玉城丹尼當選，就已展現出反對遷址的民意，投入土石的行為是蠻幹；這事還沒結束，日本本島會持續聲援沖繩。住在東京都64歲女性則表示，對在這麼美麗的海域進行填海造陸，令人感到遺憾。

日本《朝日新聞》報導，也有些沖繩名護市民在動工前一天獲知消息，就開始在碼頭出入口抗議，但沖繩縣警出動約30位機動隊員（類似台灣的保安警察）將靜坐民眾抬離現場，讓砂石車把土石運上船。

許多沖繩當地民眾在填海造陸預定地附近的美軍史瓦布營（Camp Schwab）前抗議並靜坐，高舉「停止違法工程」、「我們不要美軍基地」「滾出去」等標語。

《日本琉球新報》報導，除了陸上的靜坐抗議，另有民眾搭船及25艘獨木舟，從海上抗議，其中還有抗議民眾因越界進入預定海域，被海上保安廳人員拘留。

擔任抗議船隻船長的牧志浩說，中央政府無視沖繩民意就決定投入土石，雖然此舉是打算讓反對民眾死心，但反而激發縣民對這個蔑視民主的政府的憤怒。

沖繩和平運動中心的議長山城博治說，民意持續對遷址案說不，新任知事玉城鄧尼也要求持續協商，但中央政府就是充耳不聞，他們會反對填海造陸工程到底。

住在宜野灣市來參與抗議活動的70多歲婦人說，必須制止填海造陸工程來守護沖繩美麗的大海，一名50多歲男性是2年前從東京搬來沖繩，他對中央政府完全漠視沖繩縣民的聲音強硬進行工程「感到憤怒」。

《中央社》報導，玉城丹尼舉行緊急記者會砲轟中央，他表示，中央政府意圖用「早日重啟工程」的既成事實迫使沖繩放棄抗爭，這種做法反而會招致反彈，「縣民的怒火愈燒愈旺」。

玉城說表示，為了讓這片海域回復到土石未投入前的狀態，沖繩縣政府會採取所有可能的對抗手段，他探視完抗議民眾後，也前往邊野古漁港邊觀看從昨天就開始的土石投入作業，並在漁港內的祭祀處參拜，希望神明給予這群為和平努力的縣民們力量。

《NHK》報導，除了已向中央地方紛爭處理委員會提出調解審查，主張縣府撤回填海造陸許可的正當性之外，縣政府正在研究採取讓工程停工的反制措施，例如修正相關法規和提告等。

普天間基地遷移大事記

時間 ►事件 1945 ►普天間基地原址在二次大戰時期是舊日本軍的軍事設施，後來在1945年被美軍占領後，建造成普天間基地。 1995 ►美軍陸戰隊員強姦12歲沖繩女孩，引發當地民眾大規模示威抗議，要求普天間基地遷走。 1996 ►由於美軍軍機飛行訓練造成噪音、空氣污染，並因多次發生大小事故為當地居民安全帶來威脅，1996年美日組成的沖繩問題特別行動委員會，建議將普天間基地遷址到沖繩北部的名護市沿岸，獲美日雙方同意。 2004 ►普天間基地位於宜野灣市區，鄰近學校及住宅區，8月發生美軍陸戰隊CH-53D運輸直升機在沖繩國際大學墜毀。 2006 ►名護市沿岸除了有珊瑚礁和海草床，還是瀕臨絕種的儒艮棲息地，多數當地居民不歡迎把機場遷到這裡。不過，美日政府仍在這一年決定把普天間基地遷到名護市邊野古地區，也就是美軍史瓦布營（Camp Schwab）沿岸地區。 2013 ►前知事仲井真弘多同意遷址案填海造陸工程。 2015 ►已故沖繩縣知事翁長雄志撤銷前任知事頒布的填海造陸工程許可。 2016 ►日本政府發出指示，要求翁長雄志必須允許工程進行，但未被接受，日本政府提出訴訟。後來最高法院判沖繩縣政府敗訴，相關工程得以重啟。 2017 ►翁長雄志向那霸地方法院提出要求禁止填海造陸工程的訴訟，並附帶提出在訴訟未定讞前，必須先行停工的假處分。 2018 ►翁長雄志因病辭世，由繼承翁長遺志的玉城鄧尼當選。 2018 ►沖繩縣政府在8月底撤回填海造陸工程許可，讓遷址作業中斷；防衛省為反制，向國土交通大臣石井啟一提出「行政不服審查」（相當於台灣的訴願），同時要求暫時讓撤回許可失效的「執行停止」。石井後來決定停止撤回許可的效力，防衛省在通知書生效後，決定今天重啟填海造陸工程。

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核稿編輯：楊之瑜