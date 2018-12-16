COP24落幕：13天馬拉松式開會，197國產出《巴黎氣候協定》實施細則

聯合國「氣候變化綱要公約」會議在經歷13天的討論後，終於在波蘭時間12月15日，將近200個國家共同簽署同意進一步的實施細則，這份近160頁細則規範了參與協議各國如何衡量與報告他們的碳排放、以及各國的減量目標，以達成暖化溫度低於攝氏2度的全球目標。

這次會議是為了討論《巴黎氣候協定》的實施細則，擬定出的實施細則雖然對落實《巴黎氣候協定》有一定幫助，但「透明的碳排放交易制度」、開發中國家的減碳資金來源仍是問題，民間環保組織批評，「我們在波蘭看到的狀況顯示，有些國家仍然不了解我們目前面對的是多麼嚴重的危機。」

12月2日起，197個國家的代表齊聚波蘭卡多維斯（Katowice），進行聯合國「氣候變化綱要公約」會議，希望對《巴黎氣候協定》的實施細則達成共識，讓2015年確立的《巴黎氣候協定》目標「全球升溫不超過攝氏2度」得以落實。

會議原訂在14日結束，但是與會的各國代表，對於部分意見一直無法取得共識，因此經過最後馬拉松式的談判，會議延遲到15日，各國代表才終於達成共識，最後產出了長達156頁的「實施細則手冊」。

這場會議全名為「聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議」，簡稱COP24。《公視》報導，2015年，聯合國通過《巴黎氣候協定》，各國不但繳交了「國家自定預期貢獻」 ，也同意將未來目標設定為「將致力於將增溫限制在攝氏2°C以下」，並將自2020年開始生效。不過，當時為順利達成共識，大會採取彈性原則，只明訂概括目標，卻尚未談妥執行方式與細節。

而這次COP24最重要的任務，就是訂出一本「執行細則手冊」，作為《巴黎協定》上路後的執行指導原則，包括2020年前有效實施協定中條款的決定、各國氣候計劃制定的透明度與查核方法、未來各締約方應遵守的規定和標準等，確保《巴黎協定》能如期上路、而且被落實。

《蘋果日報》報導，本次COP24會議達成的協議主要涉及，透明度框架的實施、設立2025年後的氣候資金新目標相關進程、如何實施2023年全球盤點機制、如何評估技術發展和轉移的進展等。

《金融時報》報導，這份規範也屏除了已開發與開發中國家的區別。

此次會議中仍無解的重要課題是「碳排交易制度」，部分國家力挺新的透明交易制度，而巴西則堅持保有舊制度。《CNBC》報導，巴西希望保留在舊制度下累積的大量碳排額度，但舊制度被已開發國家批評不可靠且不透明。各國同意在明年9月在紐約舉行的聯合國峰會上繼續討論這個問題。

《法廣》報導，此外，對於未來對抗氣候變遷經費從何而來，以及對已經遭遇氣候變遷影響的國家該提供多少幫助，各國代表也有很大的分歧，其中主要癥結點是，開發中國家表示，如果無法獲較已開法國家可靠且透明的金援，他們就無法負擔綠能經濟。

會議中，10月由聯合國政府間氣候變遷小組（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）發表的《全球升溫1.5°C特別報告》（Special Report on Global Warming of 1.5°C）仍引發討論。《台灣醒報》報導，根據《全球升溫1.5°C特別報告》，目前地球升溫已經達1℃，若無法阻止地球升溫突破1.5°C，全球脊椎動物與植物將會數量減半，最終將導致氣候變遷全面失控，嚴重影響生態及人類生存空間。該報告建議，要阻止全球暖化失控，那麼到2030年碳的排放量必須減少45%、並於2050年歸零。

但根據聯合國的規定，各國如果沒有對這份報告達成共識，就必須放棄通過這份報告。報告剛出爐時，美國和沙烏地阿拉伯、俄羅斯、科威特等產油國都反對「歡迎」該報告及其建議，多數國家本來期望在COP24會議上，說服這些國家承認IPCC的報告，讓報告通過。但《紐約時報》報導，在COP24會議上，這份報告仍然因為上述國家的反對，沒能通過，該報告的建議「2030年二氧化碳的排放量必須減少45%」也沒有被寫進實施細則手冊。

《金融時報》報導，美國憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists，UCS）的政策主管奧登・邁爾（Alden Meyer）這麼説，「如果從IPCC的報告來看，這真的是一份地球緊急事件的聲明。」而他形容這次的會議結果，「這對兩個月前才剛提出明確號召的科學家們來說是個消極的回應。」

《BBC》報導，巴黎協定的草擬者之一、這次也參加COP24的法裔經濟學者陸奧斯・圖比安娜（Laurence Tubiana）表示，該實施細則對於落實《巴黎氣候協定》有很大的幫助，「關鍵是有一個良好且透明的系統，它能建立各國之間的信任，因為我們可以精確的衡量正在做什麼。」她說，像俄羅斯，長期以「規則不明確」為由，拒絕接受《巴黎氣候協定》，未來他們將不能再以此作為藉口。

但《獨立報》報導，民間環保組織對這次會議的結果抱持批評態度，並警告，它缺乏解決關鍵問題決心的和明確規定，比如，實施細則中就沒有明確寫道為開發中國家提供減碳資金。

世界自然基金會英國氣候變化負責人蓋瑞斯・瑞蒙奇（Gareth Redmond-King）表示，「會議雖然取得了重要進展，但我們在波蘭看到的狀況顯示，有些國家仍然不了解我們目前面對的是多麼嚴重的危機。」 他說，「我們現在需要所有國家承諾在2020年之前提高面對氣候變遷的決心，因為未來每個人的都處於危險之中。」

《中央社》報導，這次的COP24，台灣今年也派出60多人的龐大代表團到波蘭參加聯合國氣候會議，甚至比英國代表團的人數還多，《南德日報》報導，雖然與世界上其他國家相比，台灣的碳排環保政策，可說是「模範生」，但台灣只能被排除在談判桌外，因為大家怕觸怒中國，擔心這個全世界碳排最多的國家找到藉口退出談判。

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核稿編輯：楊之瑜