精神健康與「拚經濟」：什麼樣的環境讓憂鬱症無人可免疫？

文：林子勤（伯特利身心診所醫師、陽明大學科技與社會所研究生）

憂鬱的措辭

2018下半年，陸續傳出各界重要人士離世的消息，其中有些名人以自己的方式結束生命。令人感到遺憾之餘，也不免引人思考：是什麼樣的原因導致這樣的結果？

幾天前，蘇冠賓教授的文章〈沒有人可以免疫的憂鬱症〉，從這些名人自殺離世的消息談起，強調「憂鬱症是大腦的疾病，就像是癌症或心臟病，沒有人可以免疫」。

蘇教授以「沒有人可以免疫」的措辭，提醒各界：憂鬱症是個必須被重視的現象。文章的後半段，以德國的多元身心治療為例，凸顯台灣健保制度對精神醫療的限制，如何導致整合性的治療窒礙難行。

健保制度影響了憂鬱症的治療模式，進一步創造了蘇教授所言的「惡性醫療促銷」空間，這應是不少體制內醫療工作者的共同心聲，也非常值得相關單位重視。

憂鬱症的影響廣泛，因此，有好的治療模式非常重要。這是蘇教授文章中相當實際的呼籲。除此之外，個人認為蘇教授的文章中，還有一些值得再探討的面向。

台灣研究的國際啟示：國家發展拚什麼？

若以「沒有人可以免疫」來形容憂鬱症的重要性，不免讓人想追問，憂鬱症的「病原體」是什麼？又是什麼樣的環境孕育了這些病原？蘇教授的文章雖然沒有深入探討這個面向，但文中提及國際期刊《刺胳針》（The Lancet）刊登的台灣研究，事實上是重要的一條線索。

如蘇教授所說，這篇由台灣中研院團隊發表的研究指出：常見精神疾患（common mental disorders）的盛行率在20年間（1990-2010）成長了近兩倍；更重要的是，這個成長的趨勢是與失業率、離婚率、自殺死亡率亦步亦趨的。台灣研究團隊對此結果的解讀是：「在經濟與勞動市場變動的時代中，醫療與社會面向的預防措施都是重要的。」

這樣的研究與解讀，刊登在國際期刊上，某種程度也讓世界「看見台灣」。兩位國外學者以〈關於國家的發展：我們能從台灣學到什麼？〉（The progress of nations: what we can learn from Taiwan）為題寫了一篇評論，他們認為台灣的例子凸顯了：國家的發展如果只注意經濟指標，很可能遺漏了在精神健康方面付出的代價。國家發展到底要發展什麼？是要拚經濟？還是要拚健康、拚幸福？這是台灣這篇研究引申出的重要問題。

憂鬱與經濟的纏繞

一個人在拚經濟的同時，因此犧牲了精神健康——這可能是每位精神科醫師都見證過的故事。精神健康出問題後，又必須面臨工作中斷的憂慮，決定是否付出費用與時間接受治療。如蘇教授文章中提到的，不同的治療所需的費用與時間成本又不同，這導致某些經濟最弱勢的族群持續陷在憂鬱與經濟的雙重纏擾之中。從社會福利的角度思考，向國家爭取更多元且有效的治療給付，應可讓更多人有機會得到整合式的照顧。只不過，國家健康體系（給付制度）的背後，也仍然是經濟的計算與考量，很可能在政策與國家的層次上，這樣的理想又再次碰上了「錢不夠用」、「該給誰用」的問題。

無論在個人、家庭、或國家的層次上，經濟與健康的問題都密不可分，不斷循環纏繞著。也因此，當台灣社會熱烈在討論經濟發展、資源分配的同時，恐怕也要將那總是被牽動的精神健康議題，一併考慮進來。否則，很可能如中研院研究所預示的：拚了經濟，失了健康，然後又得找來更多的經費挽回這些逝去的健康。

什麼環境讓憂鬱無可免疫？

事實上，在同一個環境下的個人與家庭，彼此之間勢必存在著某些差異，而這也是部分研究試著解開的謎題：何以在同樣的環境下，某些人會受症狀困擾，而某些人卻不會。但另一方面，就如同「憂鬱症沒有人可免疫」所暗示的，在同樣的環境下，一起生活的人們其實面臨著同樣的挑戰。所以，若以公共衛生的角度來思考，找出環境中引起憂鬱症的因子並且嘗試改善它，理應會讓最多人得益，也更符合某種「健康經濟」的效益。

因此，在各種環境、科技與社會議題之中，同步思考到這些議題對精神健康的影響，應是相當重要的嘗試。舉例而言，在近年來的性別平權與同婚議題中，無論是來自精神醫學界的內部或外部，皆有人提及此議題對於精神健康的重要性。兒童青少年精神醫學會為此發表聲明，有精神科醫師共同發起連署，在公投結果出爐之後，也仍持續關注平權議題與精神健康的關係。這便是一個社會議題與精神健康產生交集的例子。

在此之外，其實仍有許多議題值得加入精神健康的權衡。舉些精神科醫師在診間時常遇見的例子：碰上因身體或情緒勞動而受苦的個案時，勞動法規與合理工時便是重要議題，精神科醫師可以在相關政策上表達立場；碰上為孩子的遊戲／網路成癮而苦惱的家長時，除了給予治療的建議之外，精神科醫師也可以進一步關心科技的發展是如何影響了自己與下一代的精神健康。

重視疾病治療的模式以外，各界若有機會同步注意：什麼樣的環境變動與政策會影響精神健康？又能一起做些什麼來因應這些變動？應有機會讓看似「無可免疫」環境風險持續下降。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰