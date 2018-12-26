書房和書桌對作家很重要，但鍾理和那個能叫「書房」嗎？

文：果子離

世人對作家的刻板印象，除了熬夜、浪漫、具備戀愛體質、不善理財等等，另外便是作家擁有藏書萬卷的書房，一個寬大的書桌。

書房、書桌，何者重要？依據日本學者西山昭彥的論點，書桌比書房更重要。他在《勉強桌，造就千萬年收》一書中說：「嚴格說來，客廳與書房本來就該有所區分，不過，就算是單一房間，只要擺上一張專用書桌，這裡就是書房，一個得以不受他人與其他事物干擾的空間。」

何以需要一張書桌？在日文中，「勉強」就是學習、讀書的意思，西山昭彥認為，人只要用功讀書、認真學習，就會成長，為此，人生最重要的投資是個人專用書桌，「沒有專用書桌，就無法站在起跑線上。」

出版文案甚至於寫道：「40歲、年收入700萬台幣秘訣大公開！」「30歲起，要改變人生，仍要先擁有專用書桌！」雖然充滿功利，但若能誘拐一些不閱讀的人，定下心來翻翻書，倒也不壞。

但現在房價貴，房子小，若有孩子，還能有多餘房間當個人書房，也不容易。孩童年紀小，定性差，給他們一間書房，或至少在適宜作功課的空間擺張一張書桌，是有必要的。而成年人雜務纏身，心浮氣躁，最好有間書房，有張書桌，讓自己定下心來，一如西山昭彥所言，初期必須養成待在書房的習慣，即使看看自己喜歡的電影或是小說也好（沒說滑手機可不可以），等每天都能進入書房，便可安排學習計畫，逐步成長。

像這類鼓舞人心的正面話語，多多宣傳也是好的，但我不免壞心的想：也許對意志不堅者，有張好桌，有激勵作用，可定心用功，但一個人要靠桌子才認真閱讀，大概也不會有什麼前途了。

我不該潑冷水的，這是錯誤示範，但太看重書桌或書房，與實情不見得相符。

西山昭彥說，許多人本來是有書桌的，但結婚生子後，便失去了自己的書桌或房間。這話倒是真的。我本來也有書房與書桌，在那裡迎來第一部電腦，在網路撥接時期，克服上網之不便，生澀的試探這片雖然陌生但未來必將主宰社會的新興領域。

然而兩個孩子長大，漸漸不是小朋友了，必須分房，各擁空間，我只好讓出書房，在臥房擺好電腦桌工作。至於書桌，無處安置，只好放棄，偶須寫字，則用餐桌代替。這張長形餐桌成為吾家必爭之地，吃飯寫字都在上面。幸而我現在寫稿不用手寫，閱讀則隨時隨地可行，用不著桌子了。

事實上，沒書房、書桌之後，我的文字產量更高，或者說，真正穩定撰稿，是失去書桌書房後才開始的，可見寫稿與書桌書房二者並無必然關係，尤其對現代人，可能一張電腦桌即可。

紀錄片《他們在島嶼寫作》系列，以西西為主角的《我城》，片中幾位作家同業談到西西的書桌。詩人瘂弦說：「西西的書桌，是我見過作家最小的書桌，台灣任何一個作家的書桌都比她大。」

小說家莫言也這麼說：「西西，在小地方寫出了大作品。」「八十年代我們來香港，常常讓她請我們吃飯，後來才知道她比我們還要清貧。」

在地小人稠的香港，過著清教徒生活的西西，書桌不可能太氣派，但照樣寫出無數前衛佳作。

更寒酸的是台灣早期作家鍾理和。沒書房，沒書桌，但他又寫出一篇〈我的書齋〉，介紹他的書房、書桌，舉世罕見的書房與書桌。

文章開頭鍾理和就提到，別說書房了，他連書桌也沒有，家裡只有小茶桌和飯桌各一張。而用來寫稿的這張飯桌破敗得很，兩處破洞像碗一般大，而兩隻桌腳腐朽不堪，搖搖欲墜，不得不拿木頭綁住。

如此克難。可是有一天，鍾理和發現自己也擁有一間書房了，庭院木瓜樹的掌形大葉，形成樹影，從秋分到春分的半年間，樹影斜過，足以遮陰。於是他搬來藤椅，當作書桌——「我的書桌是一塊長不及尺、寬約七寸的木板，一端手托著，另一端則架在藤椅的扶手下。」另備一條圓型几凳，置放稿紙和鋼筆水等。他在藤椅兼書桌上寫作，每隔半小時還得隨著樹影移動。

儘管辛苦，但鍾理和苦中作樂，作好心理建設，宣稱他的露天書齋是最好的書齋，再華美富麗的書齋都比不上它。它採天光，光線充足；它位於山腰，居高臨下，美景盡收眼底。他的結論是：「只要有一堆樹影，再加上一張藤椅，一方木板，我就有書齋，就可坐下來寫字，再不必為陰暗的屋子和搖擺的桌子而傷心了。」

家有書房有書桌當然好，沒有也不用妄自菲薄，有或沒有，與學習、閱讀、寫作的成果，沒有絕對關聯。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰