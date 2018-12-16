全球面板供過於求：華映宣布負債348億後，「被斷氣」生產線全停擺

大同集團旗下的面板廠「中華映管」（華映）由於負債達348億元，13日聲請重整及緊急處分，但卻疑似沒有與供應商協調引發供應商恐慌，直接停止供應製程必備的氮氣，生產線龍潭廠及楊梅廠15日因此無預警停擺。成立時間超過40年的華映產品組合單調、耕耘低階市場，已連續虧損9年。分析指出，在現今全球面板供過於求的狀況下，未來3年，台系面板廠商營運將更加艱困。

（中央社）華映13日聲請重整及緊急處分後，15日再傳出台灣龍潭廠及楊梅廠無預警停工，超過千名生產線員工受到影響，公司也陷入一片混亂。

根據《蘋果日報》報導，華映總經理林盛昌坦言，生產線的確停了，在聲請重整訊息出來之後，所有的供應商、材料廠、客戶等都來關切，現在一陣混亂。

華映的公關窗口及發言人鍾兆其則是不接電話。

華映13日晚間宣布，由於即到期借款將即需立即償還，負債總額達348.01億元，被迫需向法院聲請重整，並向經濟部申請債務延長，營運面臨巨額缺口；《蘋果日報》報導，包括在台灣的主要生產線龍潭廠及楊梅廠也在15日無預警停產，員工對於未來工作感到徬徨不安。

根據報導，華映龍潭廠員工指出，龍潭與楊梅廠皆負責面板生產，其中龍潭廠進行下游生產與品檢、包裝等環節，廠內用來生產面板的耗材氮氣、二氧化碳等氣體也都被切斷，廠內產線包括切面、配向、轉寫、OBF、蓋光、P檢、包裝等皆已停產。

《ETtoday》報導，華映中階主管透露，兩個廠區之所以癱瘓，是因為公司在13晚間發布重大訊息時，沒針對供應商部分說明清楚，事後也沒有與他們協調。因此，隔天一早就有不少供應商跑到廠區來，想確認被公司欠的錢能否得到償還。

其中氮氣供應商「聯華氣體」，因為非常不滿未被事先告知要重整，且不信任華映未來的償債能力，因而從14日晚間停止供應氮氣。由於氮氣是製程的關鍵氣體，經過一晚，15日一早即斷炊，龍潭廠和楊梅廠產線癱瘓。

產品組合單調、耕耘低階市場，華映已連續虧損9年

《蘋果日報》報導，華映成立時間超過40年，名字為中華映管，最早從CRT電視映像管起家，之後順勢市場趨勢投入了TFT-LCD液晶面板，現在轉型以TFT-LCD中小尺寸與觸控事業為主，避開重資本投資且標準大量化的大尺寸市場。

只是，TFT-LCD掀起中國、韓國、日本以及台灣等地區業者積極擴產熱潮，伴隨而來的是，面板價格長期以來處於跌價與供過於求的窘境。

《科技新報》報導，華映歷經金融海嘯後，迄今連續虧損9年，去年第二、三季受惠於手機市況需求好轉，加上遇到18:9全螢幕手機面板的規格轉換期，終於終結虧損，但隨著今年第三季智慧手機需求急凍，華映也挺不過寒冬，觀察華映今年10、11 月中小尺寸面板出貨量都較去年大降5成。目前智慧型手機市況已步入年底淡季，若要等需求回溫，最快可能要到農曆年前後，屆時新機備貨需求才會再啟動。

以華映近幾年策略來看，布局以智慧手機中小尺寸面板為主，產品組合較為單調，加上本身財務體質不佳，面對智慧手機需求緊縮，問題隨之浮現。

《蘋果日報》報導，IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理徐美雯表示，從產業的角度來看，華映所面臨的壓力，不只是自己的技術無法提升，更要面對各家面板大廠競爭的壓力。由於華映缺乏資金，自然無法提升生產技術，也無法擴增產能，一直以來以TFT-LCD的a-Si非晶矽產品為主，這類的產品屬於較低階市場，缺乏競爭能力，也之所以為什麼華映只能耕耘白牌手機市場。

與此同時，中小尺寸的技術不斷提升，像是更高階的AMOLED、LPTS逐漸成為市場主流，且在中國需求不振以及供過於求的情況下，價格往下滑更壓縮到了低階的市場，華映的競爭壓力變得更為沉重。

未來3年面板產業供給量大增，台系廠商營運將更加艱困

《蘋果日報》報導， 近來不少研究機構紛紛看壞面板產業未來的供需以及價格走勢，預計台系廠商明年的營運將更加艱困。從今年第4季開始，面板價格好景不常，不論是大尺寸或者中小尺寸的價格均止漲轉跌，同時隨著世足賽落幕以及中國銷售旺季過後，電視面板需求下滑，庫存疑慮跟著浮現。



光電協進會分析師江英德表示，中國面板大廠京東方10.5代廠今年量產後，市場面板的供給量增加，隨後明年中國還有新產能持續開出，第一季有華星光電及鴻海集團的夏普超視堺2座10.5代線投產，在第3季有滁州惠科第8.6代量產，這都將造成面板的供給量持續大增，因此面板廠明年的報價將面臨更大壓力，未來3年整體面板市場將呈現長期的供過於求狀況。

《聯合報》報導，面板業入淡季，光電協進會12日預期，目前美、中貿易戰的後勢狀況不明，市場對於明年的景氣看法也普遍保守。

勞動部：華映仍須給4450名員工薪水

（中央社）華映在台員工總數約4450人，其中生產線上直接員工人數約1830人，華映日前聲請重整後，隨即驚傳停產，千名員工的去留備受關注。

《聯合報》報導，對此，勞動部表示，將在明天上班日向桃園市政府了解狀況，並提醒業者，目前看來停工原因係可歸責於雇主，而非歸責於勞工，停工期間工資仍需照給，雇主若未依法給薪，可處以2萬元至100萬元罰鍰。

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核稿編輯：楊之瑜