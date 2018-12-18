這是媽媽的玩具：在女兒和按摩棒面前，我沒有任何一絲尷尬

文：賽琪心理師

我是一個在治療上能記得很多互動細節，擁有照相機記憶的心理師，但是在生活的細節上一敗塗地，比如說：家裡鑰匙忘記帶N百次，爬家裡的牆進屋，差點上社會新聞、跟鎖匠已經要成為好朋友……那一次和老公床上激情完也是在細節上一敗塗地……

大女兒跑去我的房間玩，在我的床上像個探險家般，神情像是發現新大陸一樣，拿出一個物品問我：「這是什麼？」我一看物品，拿出心理師的冷靜和自持說：「這是媽媽的玩具」，大女兒馬上接著說：「那我也要玩，媽媽借我玩！」

「好啊！」我說。小女兒發現大女兒拿了一個新玩具，已經要準備上演百看不厭的世紀搶奪大戰……「妳們一起玩，不要吵架！」我說。探索一陣後，「媽媽這要怎麼玩？」「妳想怎麼玩就怎麼玩！」大女兒和小女兒把我的玩具東摸摸，西摸摸，又捏又按，把按摩棒的段數，全部按遍，直到玩膩，或是有時我會說，玩一下要把我的玩具還我！

我沒有告訴過女兒們，這是一個增加閏房樂趣的性玩具，這是一支按摩棒。我沒有定義按摩棒要怎麼用，用在哪裡，我交給女兒們去探索玩具，她們要怎麼用，我也不知道。在女兒和按摩棒面前，我沒有任何一絲尷尬和不自在。性不該帶來羞恥的感受，性別教育基礎是不讓任何孩子對自己和他人的身體、性別氣質和性別取向感到羞恥。

某次我們開車經過情趣用品店，上面寫著「男歡女愛」，大女兒當時還小，她問我：「媽媽什麼是男歡女愛？」我回答：「就是男生和女生喜歡一起做的事！」，妹妹接著說：「媽媽！我知道，就像佩佩豬喜歡踩泥巴水坑一樣？對不對？」我內心莞爾一笑，孩子有她的解讀方式，但孩子認識世界的方式，認識性可以如此的自然，重點是誰在孩子的身邊教孩子性教育，如何看待性，如何面對自己的性，自己的情和欲。

性別教育無所不在，我相信沒有任何人能夠封住孩子用各種形式學習，孩子在網路世界所得的性訊息的來源，比我們自以為的還要多。我在國小或國中的教育現場，發現小一至小六的教材多偏重在「認知」及「名詞」層次，教材上是分年級層教導，大多為性別刻印象和教導孩子尊重每個人的性別特質。

某次在國小演講，要將男女性器官，陰莖陰道正名，有老師極力阻止，覺得太露骨，不禁令人困惑，如果連老師都不敢說，還在害羞直接面對性，那我們就說小鳥小鳥、BBBB就好了，就像我這一代，長大一點爸媽說「你不要跟別人黑白來」（台語），「黑白來」（胡亂來）是什麼呢？對我來說最經典的是孩子亂學性別教育名詞，某次我進入班級輔導，三年級的孩子開玩笑起哄說：「老師，他醒交醒交啦！」我詢問孩子，「醒交」是什麼？某同學很熱情的舉手，告訴我：「老師，醒交就是聖筊（台語）！」我聽了覺得荒謬不已，孩子把先「性交」變成「醒交」斜音，這樣才能拿性來開玩笑，用性來嘲笑還搞不清楚狀況的同學，接著再把「醒交」斜音成「聖筊」。

從小學我們坐視孩子建構一個對性嘲笑的氛圍和文化，把對原本該是自然的性，推向隱晦、噁心、變態的感覺，孩子自行吸收環境或媒體的訊息，學校和家庭沒有創造自然公開討論的平台，促成孩子自行學習模仿產生的地下性模仿活動，然後再說現在國小低年級性平案件怎麼暴量？孩子缺乏的是引導他認識性以及認識自己的人。我不敢說，我的性教育方式一定正確，但是我知道我的方向是正確的，不該讓孩子對性感到羞恥和受傷。

Photo Credit: 作者提供 授課小學生回饋心得

數不清第幾次忘了生活細節，某天大女兒又發現了寶物拿到我面前，問我：「媽媽你不覺得這個玩具，長的很像那個那個……什麼什麼的……？」大女支支吾吾地說，我知道大女兒要說什麼，但我請她去問爸爸，當時爸爸正在廚房煮菜，大女兒拿著按摩棒到廚房：「爸爸你看，這像不像你的雞雞？」大女兒問，「喔，對啊！很像！」爸爸回答，大女兒再度跑回來我面前，我跟大女兒說：「對，這個玩具長的像爸爸的陰莖。」

雖然說性別平等教育公投失敗了，但我不會放棄任何性（別）教育的機會。我希望不會再有孩子像我小時候，為性感到羞恥和痛苦，以致於他的自信心被摧毀一直到成人都無法建立和自我認同。小時候被說動作粗魯不像女生，好像因為「我是女生」，所以每個人都可以批評否定我，只因為性別特質不夠女性化而不被認同喜歡，開始懷疑自己怎麼長成這樣，覺得作為女生的自己應該要覺得丟臉羞恥。身邊大人只看到「女生」這件事，而不在乎前面的「我是（誰）」這件事，性別平等教育之所以重要，是因為性別認同、性別氣質、性別取向對孩子的自信心建立以及未來確認「我是誰」有舉足輕重的影響。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航