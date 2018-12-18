誰是「香港人」？——從孟晚舟和何志平說起

最近幾乎同時發生兩件涉及「香港人」的轟動新聞。

第一件新聞，香港前民政事務司司長何志平在紐約被定罪，八項賄賂控罪成立七項。

一些非香港的朋友可能對何志平不太熟悉。在香港，他可謂家喻戶曉。他從小在優越的環境下長大，名校畢業，拉得一手好小提琴，被資助到美國學習音樂；後又讀醫科拿到博士學位，當上香港首位眼外科教授，是蜚聲海外的眼科醫生，技術好到連中央領導都要請他北上看眼。香港回歸後，他又被董建華拉入政府，當上民政事務司司長；卸任後又成為全國政協委員。

多年來，何志平縱橫藝術界、醫學界和政界，獲得過金紫荊星章，歷任香港藝術發展局主席、香港管弦樂團監察委員會委員、港區全國政協委員、市政局議員、特區籌備委員會委員、第一屆政府推委會委員，民政事務局局長。不但如此，他還娶了一個大明星，臺灣藝人胡慧中做老婆，真是妥妥的人生贏家。

他的人生轉折點是在退出香港政府後加入了董建華的圈子，從事「國民外交工作」。所謂國民外交，就是以香港人的特殊身份到海外從事中國人身份難以從事的工作，俗稱的「白手套」。

他加入了中華能源基金委員會成為秘書長，為中國在海外能源收購效力。2017年11月，他被美國逮捕，罪名是利用身份便利在聯合國的外圍活動中，為一家中國能源公司（華信能源）向非洲國家查德和烏干達的政府高層官員行賄。他被美國抓個正着，又被受賄者轉為污點證人。顯然，美國的目標就是通過控告他打擊中國在海外的能源擴張。他在美國多次申請保釋，出盡保額和人情擔保，一概被否決。這次罪成，最高刑罰是監禁65年，考慮到他年紀不輕，能否活著出來都成疑。

第二件新聞，就是最近爆紅的孟晚舟事件。美國要加拿大拘捕她，並引渡到美國受審。她目前剛剛被保釋，接下來還要在加拿大法庭面對引渡聆訊。由於案件非常轟動和火爆，這裡就不談案情了。

對比兩個案件中，香港及中國的反應會有很有趣的發現。

何志平｜Photo Credit: AP/達志影像

首先，兩者都是「香港人」。何志平不用說，孟晚舟同樣也有香港身份證，是從深圳移民到香港，在法律意義上也算是香港人。而何志平也用特區護照，兩人也都是「中國人」。

其次，論身份，兩者都不是平民。最近，菲律賓判了四個香港人終生監禁（涉嫌藏毒），特首林鄭月娥說要尊重菲律賓司法獨立。這引起了香港輿論在海外保護上，對權貴和對平民的「階級性」差異之討論。但何志平和孟晚舟兩者都相當「藍血」，可資比較。

第三，兩者都有點「為國捐軀」的意味。何志平為「一帶一路」身先士卒。孟晚舟在涉及伊朗的案件中，很大可能是執行中國堅持「暗中」向伊朗出口的「任務」，被抓也是「為國捐軀」。

第四，這兩件事背後都有美國的「長臂管轄」的爭議點。何志平的案子在美國發生，但何志平身為中國人和香港人，香港可以用屬人原則向美國申請引渡，並非沒有一點道理。

於是，照理說，無論在香港和中國，對兩者的報導和民間評論都不應有很大差異，可實際上差天共地。

何志平案件在中國幾乎無人知曉。外交部沒有抗議，媒體幾乎一聲不吭。外交部在記者會上被問到的時候，也只是淡然地說「中國政府一向要求企業在國外需合法經營，並遵守當地法律法規」，完全撇清了和何志平的關係。

至於民間，中國人一般不知道何志平是誰，對連這個案件也所知不多，甚至大部分輿論界的活躍人士也如此，更不提普通網民了。所以在網上，沒有形成任何相關熱點討論，最多是因為他是胡慧中的老公而八卦一下。

而在香港，非建制派當然大多對何志平不抱以同情，不少還盡情嘲弄。一般的看法是：好好的香港人，貪圖名利上「再上一層樓」，攀附中國政權，而走上不歸路。為此感到可惜，還是感到幸災樂禍，在於他對政府有多憎恨。

非建制派的態度不奇怪，問題是建制派也避談事件。何志平政治上的提攜者，與他關係密切的香港前特首董建華，立即與他劃清界綫，被問到時居然反問記者「食咗飯未呀？」來岔開話題。其他建制派被問到的時候，也大多避談。比如現任全國人大常委政壇老將譚耀宗說感到「好可惜」，但稱過往與何比較少交集，不熟悉。香港的建制派報紙也沒有發出文章抨擊美國的「長臂管轄」。

而孟晚舟事件則截然不同。

消息一經披露，中國媒體群起報導，外交部強烈抗議，中國民間群情洶湧，要求美國加拿大立即釋放孟晚舟。

在中國民間，類似案件可能產生兩種互相相反的情緒：一種是民族主義（支持孟），一種是仇富主義（反對孟）。通常，這兩種主義會激烈交鋒。可是，孟晚舟在中國「刀槍不入」。雖然一開始，中國輿論圈也有質疑孟晚舟「是不是中國人」，但這種聲音從一開始就被民族主義聲音所壓制。到了法庭顯示孟晚舟是「中國香港人」之後，這種質疑自然一掃而空。雖然，如果換為其他人，仇富主義還有機會向「移民香港」、「擁有加拿大房產」、「一家都在加拿大生活」等方向發展，但在孟晚舟上，這些質疑一律沒有市場。

在香港，非建制派當然也是嘲弄為主，但沒有多少人對孟以「香港自己人」的態度出發評論。非建制派一開始聚焦在孟的七、八本護照，特別是三本香港護照。有人認為孟同時使用至少兩本有效的香港護照，是違法行為，要求香港政府解釋。香港政府解釋，孟的護照都循正當理由獲得，而且同一時間只有一本有效。非建制派還堅持存在「疑點」。直到加拿大公佈資料，證實護照確實無疑點後，才作罷。

顯而易見，非建制派關心的，是「中國權貴」濫用了「香港的護照制度」，以後外國可能不給香港特區護照現有的待遇，及以之作為攻擊香港政府的武器。

而對何志平不聞不問的建制派，則不尋常地為孟晚舟義憤填膺，紛紛表態。香港工聯會立法會議員陸頌雄等居然到美國領事館抗議（而不是加拿大領事館），要求立即釋放孟晚舟。當被問到對何志平事件如何看的時候，則以「我哋唔想模糊焦點」為由拒絕表態。立法會議員新民黨主席葉劉淑儀則說自己會改用華為手機。而有法律背景卻從未為「人權問題」發聲過的經民聯議員梁美芬及何君堯，則抨擊加拿大「對國際法無知」，以及「違反《世界人權宣言》第五條，即『任何人不得加以……侮辱性的待遇或刑罰』」這些人。建制派報紙為孟晚舟保駕護航更不在話下。

可以說，孟晚舟意想不到地在香港享受了「超國民待遇」。

Photo Credit: Reuters/達志影像

何志平與孟晚舟案件中唯一一致的，就只有均拒絕表態的香港政府。

對比兩人的「待遇」，可以看出幾個結論。

第一，香港人不都是「真正的香港人」。孟晚舟這種「香港人」，雖然拿著香港特區護照，但沒有多少香港人當她是香港人，無論政治立場如何。正如香港人對她沒有認同感，她對香港也沒有認同感，在被保釋之後，她「感謝祖國」，卻沒有一句「感謝香港」。

第二，中國人也不都是「真正的中國人」。何志平身為拿香港特區護照的中國人，在法律上毫無疑問也是「中國人」，但無論中國政府還是民間，都不當他是一個中國人，沒有絲毫認同感，從來沒有從一個「維護中國人權益」的角度加以思考。

第三，香港人的身份在國際交往中依然有便利。利用香港人身份作為白手套，無論是何志平這樣的「真香港人」，還是孟晚舟這樣的人拿一個香港身份的「假香港人」，都有獨特的價值。

第四，中國權貴獲得香港身份之後，就獲得「超級香港人」的待遇，地位在一般香港人，甚至香港權貴之上。

第五，香港人，即便如何志平這樣「為國捐軀」，也很難得到中國民族主義者的同情，這說明他們在大部分中國人看來，在感情上依然是低一級的存在，可能還不如在外國「受歧視的大媽」能激起同情心。

總而言之，對比兩人的待遇不難看到，香港人和中國人還有難以逾越的隔閡。這種隔閡不在法律身份上，而在認同上。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航