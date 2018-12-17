從合唱團到電子音樂：奧地利藝術家Wolfgang Dorninger淺談創作歷程

文：網癮少女

他呀，只要一談到關於音樂、聲音呀，精神可就來了。開始栩栩如生地描繪藝術家、相關歷史、作品聲音聽起來如何，甚至開始模仿起聲音來了！他對聲音相關的創作充滿熱情，嘗試了許多創作的方法。除了在林茲藝術大學授課之外，你也可以在各個不同領域中看見他的作品，像是樂團、戲劇、電影原聲帶、聲音裝置、電子舞曲、廣播節目等等，而他便是奧地利藝術家Wolfgang Dorninger a.k.a Fadi（*1960, Linz），很榮幸有機會與他面對面訪談。

Cote by The Smiling Buddhas

Q：是什麼樣的事情讓你開始對音樂、聲音產生興趣的呢？

Wolfgang Dorninger（以下簡稱D）：「我10歲時加入合唱團，音域是落在Alto（男童的低音部），一直唱到14歲時我的嗓音壞了，但是之中我學會如何讀懂樂譜，並唱出對的音。當時我的音樂世界就是Josef Haydn（Die Schöpfung）、Antonio Vivaldi和其他教會音樂。

當一個男童低音部的歌手，演出中必須要非常小心，因為Soprano有20 人、Alto有20人， 就只有Bass跟Tenor分別是5人，只有5人的情況之下，我們真的要很專心，因為一但出錯，便難以掩飾，所以專心做事情上面，我很早就學到了。」

自從我離開合唱團之後，我有8年的時間沒有做音樂相關的事了，大概就只是玩玩性質，有時彈彈吉他，14歲到21歲之間我對音樂沒什麼興趣，直到看見德國樂團Kraftwerk在維也納的表演，看完如此驚豔的表演，我想「天呀，我一定要繼續做音樂創作。」但是當然不是跟Kraftwerk同一種方式。還有一個來自舊金山的樂團，是我過去蠻喜歡的The Residents（居民樂團），他們是我回歸音樂的最初關鍵，如同一把鑰匙，所以我打開了盒子，開始了我的音樂生涯。」

一開始，我做的音樂並不是用「真的樂器」，是用的嗓子來創作，如我過去所做一般。我自己開始焊了迴響、失真、飛梭和其他的效果器等這類東西，我的樂器便是手持卡帶機內建喇叭，我還做了一些改造讓速度不太一樣。不使用真正的樂器是我對當龐克、玩音樂的一種詮釋，我也想吸引林茲的龐克族群，但他們討厭我的音樂，後來買了合成器，聲音的呈現上可說是非常劇烈的轉變。

Q：在您的經歷中有些樂團表演的紀錄，這些過程對你來說如何？你也用合成器在樂團中表演嗎？

D：在Monochrome Bleu一員中，我有唱和演奏合成器的部分，我們第二個成員Thomas Resch ，他也有唱的部分，玩薩克斯風，跟演奏了一支如塑料管吹嘴，那是安裝在薩克斯管的，可以使聲音聽起來像是小號（trumpet）。我會現場修改塑料管的聲音，做兩個數位延遲或是加上非常奇怪的效果，有時像大量的層次的聲音 - Doooooooo uuuuu，這時我就加入一些源自合成器上奇怪的聲效，而後鼓聲就加入了Dududu Dududu。

這些觀眾都很喜歡呢！1988 年，因為鼓手跟bass手離開樂團，聲音結構上就有很多的改變，吉他手Peter Androsch加入樂團之後，我們開始變得更像一個以歌曲為導向的樂隊，之前我們比將像是工業風的樂團，之後，Peter開始做很多歌劇的曲子，但過去他曾是一位優秀的吉他手。

Photo Credit：Sabine Bitter攝影 Monochrome Bleu USA-Tour 1986

Q：您曾在維也納唸書，有些好奇是什麼樣的原因讓你回到林茲？您覺得林茲的音樂、聲音文化中有哪些特別的部分？

D：林茲是一個工業城，有著許多重工業與化學工廠，所以我想，相較於維也納的聲音，林茲的音樂總是那麼劇烈與濃厚，像是林茲Techno是130起跳，在維也納就介於110到120之間，又或者是搖滾與龐克音樂都比較強烈跟有侵略性的。當我還是一個年輕小伙子時，林茲什麼也沒有，就是一片荒蕪，所以大家決定出走到維也納，有些人去印度，或者有些去美國念書了，林茲實在太無聊了，但是藝術改變了這一切。

轉變從一個在1977年舉辦的活動Forum Metall開始，兩年之後有個展覽Forum Design，展覽為 100天在一個介於公路、火車軌道的橋墩與多瑙河的荒地，有名氣的設計師來到林茲，還有藝術節提供晚間在咖啡館的音樂節目。

▲ Forum Metall Linz in Deep Space 8K

此外，林茲電子藝術節（Ars Electronica）從1979年開始舉辦了，Ars Electronica剛開始就像是一個電腦音樂節，有Bob Moog、Tomita、Klaus Schulz等人來到這個城鎮。

對我來說Stadtwerkstatt這樣一個獨立文化空間是影響我的創作最深的，Stadtwerkstatt是由一群藝術家經營的藝術空間，因為有這個空間存在，情況轉變許多，林茲荒蕪變成富饒的花園，越來越多不同藝術領域的了解到他們應該要加入參與，最棒的是 Stadtwerkstatt 一直到今天還在，也仍然前衛。

我在Stadtwerkstatt實現了幾個計畫，有一個是Fadi The Sampler Linz，我有個從1984年到1994的卡帶廠牌Die Ind，就在1984年第一版的Fadi The Sampler Linz發行，之後又發行4版，Fadi Sampler背後主要的想法是連結不同領域的音樂人，讓他們互相學習，或許之後就會開始合作了，像是爵士樂的人跟玩龐克音樂的人或是電子音樂製作人碰面，這想法反應非常熱烈，在聖誕節之前的Fadi Sampler活動派對越來越大型。

1987年Fadi Sampler＃4在Stadtwerkstatt的活動人滿為患，最後一場才活動有兩個場地，一個是 Stadtwerkstatt和Cafe Landgraf，這變成一場大型派對，音樂從實驗性質到奇怪爵士樂，從硬派（Hardcore）的音樂到高速音樂（Speedcore），再到電子音樂，當然做酷的是大家敞開心胸去嘗試不同音樂風格。

在我去維也納之後，這圈子就再也沒能維持下去了，我得擔起Die Ind、Fadi Sampler跟其他計畫，但我仍然花些時間回到林茲，畢竟我的工作室是在林茲，一段時日之後新的計劃誕生了，像是7inch12。

我在就讀維也納視覺媒體傳播學系（Vienna Visual Media Communication，師承Prof. Peter Weibel），但之後我得離開維也納，因為我無法在那裡工作，總是有太多的藝廊開幕、音樂演出、太多很棒的DJ派對，還有很多很棒的劇院⋯⋯實在太難擠出時間工作、賺錢、製作。如果你很有錢，這些將是令人興奮的時刻，但我害怕我是不是在浪費我的歲月，當我回到林茲時，我整個陷入音樂，像是一塊乾燥的海綿，一但有一滴水，就迅速吸收膨脹，從那天起，每天都充滿音樂，真的很奇妙。

Ｑ：是否可以談談你主持的電台節目？ 過程中什麼啟發你的事呢？電台節目又如何發展至此呢？

D：大概在1980年的奧地利，我們只有一個由政府機關的廣播節目和電視台，全部屬於同一間公司，針對音樂的部分，我只喜歡一個叫做Music Box的每天一小時節目，還有中午之前有一小時的爵士樂，每個禮拜有一個小時會在半夜播放搖滾跟重金屬音樂，這大概就是全部了，很顯然的，對於音樂愛好者來說這是不夠的，我們得去買專輯錄音才能與好音樂維繫。

Photo Credit：Fleix Nöbauer攝影 The K. & DORNINGER live at AEC, Linz

當我在美國與我的樂團Monochrome Bleu做巡迴表演時，每個到一個城市表演時，當地人帶我們去他們的大學電台會是社區廣播電台，哇，我們在電台裡根本沒有時間限制⋯⋯電台 DJ 們大概一小時之後進來準備要把節目做個結尾，結果下一位主持人則是過來跟我們說“你們留下來吧，我喜歡你們的聲音，就繼續彈奏下去吧！

我們從一個節目到下個節目，老天，真的假的？這也是廣播呀？對我們來說這可是很新的廣播方式。舉奧地利的例子來說，像要發行Die Ind廠牌的卡帶，可以獲得4分鐘在Music Box的播放時間令人雀躍，而且錄音帶或黑膠唱片必須要賣的非常好，才能在節目中佔據一席之地，而這ˋ分鐘還包括部分卡帶音樂、DJ主持的訪談，全在這4分鐘裡，所以我們對於在美國的廣播節目感到萬分驚奇，了解到奧地利需要其他種新的節目，我們要真的廣播！

Photo Credit：Yen Tzu Chang攝影 訪談奧地利聲音藝術家Wolfgang Dorninger

我們開始了廣播計畫，像是在奧地利林茲的藝文中心OK（OK Center for Contemporary Art Austria），我們有個廣播實驗室，但我們把廣播節目的形式錄製到卡帶裡，希望散播的方式可以啟發更多人並呈現不一樣的廣播種類。

我們成了無線電海盜，還焊接了小的無線電放大器，但我們總是輸家，因為那些負責看管頻率的政府人員，擁有更好的技術，在播放20分鐘後，他們就發現了我們在某個頻率區搗亂，就用宗教音樂把我們覆蓋過去，哈哈哈⋯⋯所以派對就結束啦，我們從來沒有贏過，但後來有具有政治背景的加入這場運動，而且他們知道怎麼去推動法律的改革。

幾年之後，法律改了，地區社群可以有廣播節目了。在林茲我們有Radio Fro（奧地利林茲的105Mhz已經播出20年），我的廣播節目Fadimat105專注於電子音樂上，囊括實驗的風格、新音樂，也有techno，我這節目早在Radio Fro開始時就上線了，每個月播放一次，在第一個星期四晚上10點到午夜，對我來說，這是對城市生活的一種貢獻，所以我很盡力產出電子音樂提供給聽眾，我會持續下去的，因為我真的很愛廣播，也是一個推動我認識新的音樂之方式。

訪談的地點在Dorninger策劃Cassette Culture Node. Linz裡面，Dorninger表示，展覽呈現了一群非主流音樂家／藝術家的熱情，這些交流信件和交換音樂卡帶的行動，幫助他們互相成長和學習，也建立了深厚的友誼。

從採訪中，我意識到了展覽地點的文化連結－奧地利林茲的藝文中心OK和音樂家Dorninger的過去，我想Dorninger對電子音樂和聲音藝術的創作充滿熱情是無庸置疑的，從他與一小群人的事情，逐漸成為構建林茲聲音藝術和音樂文化的一部分。

※本文經過DigiLog 聲響實驗室授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰