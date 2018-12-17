「一年期義務役」走入歷史，台灣志願役的招募有辦法達成「募兵制」嗎？

台灣往「募兵制」再邁進一步？共有412名被稱為「最後的義務役」的士兵將在今年年底全數退伍，未來不再徵集役期一年制的義務役，國軍將全面改成4個月的軍事訓練役；雖然國防部強調軍事訓練役也依然算「義務役」，接下來為「募徵並行」，不過台灣究竟何時能依計畫進入「全募兵」，目前的募兵成效又是如何？

役期逐年縮短，以後沒有「一年義務役」了

（中央社）被稱為「末代義務役」的陸軍2225梯、空軍892梯、海軍892梯、海陸811梯等，經過一年，共412名官兵將在26日前全數退伍，這些人到退伍都沒有學弟，退伍後也要菜一輩子。

根據國防部統計，自2008年至2017年12月入伍的一年制義務役人數，共約78萬人。

而國軍三軍部隊最後一梯次入伍的義務役士兵，包括海軍艦艇兵735梯次（去年12月13日入伍），共39人；陸軍2225梯次（去年12月19日入伍），共299人；空軍892梯次（去年12月19日入伍），共33人；海軍陸戰隊811梯次（去年12月26日入伍），共41人。

由於這412名末代義務役去年入伍時，確定不會再有學弟，被外界笑稱是「從頭菜到尾」的一梯，軍旅生涯甘苦受到各界關注及討論。

因應國防部推動募兵制，未來不再徵集役期一年制的義務役，將全面改成4個月的軍事訓練役。有部分設籍在新北市的末代義務役在去年入伍時，新北市政府甚至找來陸軍78、97及99梯的823砲戰老兵，以老學長的姿態替新兵掛上「光榮入伍」彩帶，象徵傳承國軍的精神。

根據國防部提供的資料，中華民國政府遷台後，西元1951年便實施徵兵制防止共產黨侵入台灣，當年陸軍必須服役2年，海、空軍及陸戰隊3年；1990年開始，不分軍種統一為服役2年，直到2008年再統一為1年。

義務役全數退伍之後，國軍將成為全募兵制的部隊結構。目前國軍兵力總員額為21萬5000人，扣除維持員額（學生、入伍、受訓、住院調療及留職停薪）共1萬9000人，及文職、聘雇8000人；常備部隊正式軍職編制共18萬8000人，以計畫補充目標90%計算，需16萬9200人。

國防部近年推行募兵制，成果如何？

2000年修正的《兵役法》以及前總統陳水扁的落實競選政見，國防部正式成立專案小組開始進行志願役士兵的招募規劃，行政院於2012年1月2日核定「募兵制實施計畫」後，國防部即展開「募兵制」執行驗證工作，2013年立法院通過《志願士兵服役條例》修正案，正式確立以志願役士兵為主，義務役士兵為輔的制度，並預定在2017年達到全志願役士兵的目標，即全募兵制。



不過由於國軍人才招募成果一直都不如預期，加上社會各界一直都有不同的聲音，質疑進入募兵制之後可能會發生的軍力不足、國防部預算吃緊、人事費用過高發生預算排擠效應等問題，因此至今遲遲還未能落實。

《中央廣播電台》報導，國防部長嚴德發上個月5日在立法院指出，目前國軍常備部隊的編制員額是18萬8000人，目標是編現比（實際現職人數／編列員額人數）達9成，也就是在2020年底前，至少要招募到16萬9200個志願役士兵。

嚴德發說，目前招募與人力成長都很順利，預期後年（2020）年底就可以達成志願役兵力16萬9200人的目標；此外，今年首度招募的「1年制」志願役預備軍官，國防部原定的800個員額都已招滿，招募情況良好。

不過根據立法院的預算中心今年2月的報告，志願役的招募成果可能並不如國防部長宣稱的那麼「樂觀」，國防部今年10月發布的新聞稿中，指出目前實際志願役人數15萬3000餘人，編現比為81%，距離2020年的目標尚有約1萬6000人的差距。

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另外該報告也指出，雖然志願役人數從2013年數量降至谷底後開始反彈逐年增加，到2015年增加8554人，較前一年增幅有6.54％。但過去兩年增加速度趨於緩慢，2016年增加5423人，增幅降為3.89%，而2017年至8月底，僅增加區區917人，等於8個月的增幅僅有0.93%。

國防部則表示，人力補充會採每年逐次分批招募方式，逐年提升編現比，2019年計畫招募2萬1000餘人，目前仍規劃在2020年底，達到志願役編現比90%的目標。

至於徵兵制是否就此走進歷史，進入「全募兵制」？國防部發出新聞稿強調，指憲法明定人民有服兵役義務，我國兵役制度是採「募徵併行」制，雖然民國82年（含）以前出生役男服1年常備兵現役人員將於今年12月26日全數退伍，但同時1994年後出生的役男，仍依法服4個月的「常備兵役軍事訓練」，這仍然屬於徵兵制義務役，故現行兵役制度為「募徵併行」制。

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核稿編輯：楊之瑜