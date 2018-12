亞速海大博弈：面對近代俄國「南進政策」，烏克蘭有勝算嗎？

亞速海(Азовскоеморе)的地理位置,位於北面烏克蘭、東面俄羅斯、與西面克里米亞半島。身為內海的亞速海面積為3萬7600平方公里,深度平均只有13公尺,是世界上最淺的海,卻在歷史、經濟與政治上,造就和孕育了俄羅斯的大國地位。

克赤海峽(Керчь)是亞速海進入黑海、地中海的重要通道,也是俄羅斯連結河道與海上的道路。也許,亞速海聽起來有些陌生,但若閱讀過蘇聯作家蕭洛霍夫(Михайл Шорохов)在1965年獲得諾貝爾文學獎的作品《靜靜的頓河》(Тихий Дон)後,也許能喚起大眾與亞速海的一絲記憶。全長1870公里的頓河的終點,就是在俄羅斯西北處注入亞速海的。

由於大量的淡水(頓河與庫班河)的流入,帶來大量的泥沙外,使亞速海的鹽分比其他海洋來的低,使亞速海充滿豐富的魚類和油氣田。夏季的亞速海溫度能夠達到20至30度,雖然冬季低於零度,但冰期只有2至3個月,所以亞速海貨運量一直居高不下。最主要的港口分別爲烏克蘭的馬里烏波爾(Мариуполь)、俄羅斯的塔干羅格(Таганрог)、葉伊斯克(Ейск)和别爾江斯克(Бердянск)。

克里米亞戰爭中的亞速海艦隊|Photo Credit:Unknown@Wiki Public Domain

俄國歷史與經濟交織的亞速海故事

而另一個距亞速海只有35公里的城市頓河畔羅斯托夫(Ростов-на-Дону),目前擁有112萬5000人口,也是今(2018)年世足賽的主要比賽場地之一。1749年,俄羅斯為了要掌控與土耳其的貿易活動,在彼得大帝(Peter the Great)之女伊莉莎白女王(Elizabeth Petrovna)的詔書下,在頓河支流捷梅爾尼克河(Temernik)上建立堡壘,發展貿易活動。19世紀,頓河畔羅斯托夫的河流連接俄羅斯內陸與靠近亞速海的地理位置,使其成為俄國南部最大的貿易貿易樞紐與訊息交換處,頓河與亞速海的連結也讓頓河畔羅斯托夫晉升為南部工業化程度最高的城市。

即使在20世紀初期俄國國內戰爭(1918-1922年)期間,紅白軍的對戰也是將頓河畔羅斯托夫作為爭奪地。甚至第二次世界大戰時,希特勒佔據此地當作進入高加索地區獲取石油和礦產的鐵路樞紐與河口。這些歷史都說明了,俄羅斯以河流進入亞速海連接黑海到地中海作為傳統貿易的路線外,外敵也能藉由此線來封鎖俄國向外擴張。

自蘇聯1991年垮台以來,亞速海、克赤海峽到黑海的利益劃分從未正式畫下句點過,長年以來一直都是俄烏兩國未解的爭端。這一段航線攸關著俄羅斯國家利益、經濟利益與國防安全的發展。回顧歷史,俄羅斯早在基輔公國執政時期(862-1240年),開始發展農業經濟,積極向外擴展國際貿易。如何與君士坦丁堡、阿拉伯世界和北歐波羅地海區做生意,成為基輔公國賴以生存的經濟命脈。

當時俄羅斯大部分輸出的商品以蜂蜜、皮貨、鹽、麻為主,輸入的項目則有紡織品、武器和馬匹等貨物。基輔公國在全盛時期的統治範圍,就已達到了黑海北岸,其中前往君士坦丁堡的黑海貿易路線則是最被注重的航道之一。

即使進入了蒙古統治時期(1240-1480年),黑海對俄羅斯仍無減它的重要性。位居於亞速海、克赤海峽與黑海重要戰略地位的克里米亞半島從15世紀開始,就已成為一塊必爭之地。13世紀,南俄被欽察人占據後,通往黑海與君士坦丁堡的出口被其佔據。當時位於克里米亞半島以北的的南俄草原上,聚集著一批蒙古人,在欽察汗國被帖木兒擊潰後,1430年當地蒙古人建立了獨立的克里米亞汗國(Crimean Khanate)。

長期以來,希臘將克里米亞半島視為貿易的中心點,而威尼斯商人與熱那亞人紛紛在半島南部沿岸建立商站。但因為1453年土耳其攻陷君士坦丁堡後,土耳其與商隊發生衝突,1475年派兵攻佔克里米亞半島,又在亞速海北岸與黑海建立軍事要塞,讓克里米亞汗國成為土耳其的附庸國。此後,俄土的對峙開啟了兩國對亞速海與黑海的爭奪戰。

彼得大帝與近代俄國的「南進政策」

17世紀末彼得大帝的親政,是俄國勢力進入亞速海與黑海的重要時期。彼得大帝的南進政策,目的是將黑海納入俄羅斯版圖,然後通過達達尼爾海峽進入地中海。到1853年發生的克里米亞戰爭為止,俄土一共發生過9次戰爭。當時彼得大帝以爭奪亞速海為第一目標,經過兩次對土戰爭,俄國終於在1696年獲得勝利,彼得隨即建立塔干羅格為海軍基地。

雖然1711年第三次俄土戰爭的失敗,導致黑海艦隊成立計畫被迫放棄,但塔干羅格的地位從17世紀末就開始建立,現今成為了向中東與北非供應煤炭的港口。而彼得大帝的西化與波羅地海艦隊的成立,也成功將俄羅斯從草原化的歷史導向海權化的發展。

到了凱薩琳大帝(Catherine the Great)統治時期的18世紀末,兩次俄土戰爭後分別簽訂條約,第一是在1774年簽訂了《庫查克・凱納基條約》(Treaty of KuchukKainarji),明定俄羅斯取得亞速海、克赤海峽等地;土耳其承認承認克里米亞韃靼汗國的獨立地位,接著在1783年,俄羅斯兼併了克里米亞半島。第二是1791年俄土的《雅賽條約》(Treaty of Yassa),土耳其政府正式承認了俄國在克里米亞半島與黑海北岸的統治地位。雖然俄國將通往黑海的窗口確立了下來,但同時也為自己帶來海峽問題與近東問題。

發生尼古拉一世(Nicholas I)時期的克里米亞戰爭,俄國長期擴張以來受到的第一次挫折。1853年至1856年俄國與英、土、法和薩丁尼亞王國的對戰,除了克里米亞半島外,戰線還擴及至巴爾幹半島與外高加索區。最後俄羅斯因軍艦老舊、裝備低劣,加上國內農奴制度限制了經濟成長,導致在這一次吃了敗仗,失去在黑海沿岸設堤防和取消黑海艦隊的權力。逼得繼位的沙皇亞歷山大二世(Alexander II)不得不在1861年改革農奴制度,以安定社會作為優先選項。

二次世界大戰,希特勒(Adolf Hitler)與史達林(Joseph Stalin)在克里米亞半島的塞瓦斯托波爾戰役曾經激烈廝殺的歷史,到後來1945年的《雅爾達密約》,除了重新分配利益外,也向世界宣告了未來的局勢。而俄羅斯幾百年來在亞速海、克赤海峽與黑海的不退讓政策,也獲得極大的利益。

Photo Credit: AP/達志影像

烏俄的亞速海博弈,誰有勝算?

如今,在這條航道上與俄羅斯進行博弈的國家換成了烏克蘭。儘管1997年5月31日俄羅斯和烏克蘭簽訂了《友好合作和夥伴關係條約》(Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве),以及2003年1月28日簽署的《俄羅斯-烏克蘭國家邊界條約》,成為兩國在2003年12月24日在亞速海和克赤海峽進行合作的協議基礎。根據該協議,亞速海和克赤海峽被視為是俄羅斯和烏克蘭的歷史水域,俄烏船隻能夠自由航行,以及雙方在捕魚、海洋環境保護與環境安全領域的相互支持。

2010年,烏克蘭曾提議兩國在亞速海的經濟合作,建立歐洲共同區域(еврорегион)「亞速」(Азов)來振興亞速海工業的潛力,而另一個歐洲共同區域「頓巴斯」(Донбасс)也將包括在整個亞速海區域內,但在2014年烏克蘭政權轉變後,倡議至今仍未實現。

2014年,克里米亞半島(克里米亞自治共和國和賽瓦斯托波爾市)經公投後脫烏入俄,俄烏兩國重新修訂了海上邊界,亞速海演變為具有控制邊界與凍結連結歐洲國家的功能。加上2018年5月跨越克赤海峽的克里米亞大橋通車、烏克蘭邊境衛隊一再對俄羅斯商船和漁船的逮捕和頓巴斯的軍事行動,到今日兩國在克赤海峽的衝突,這些事件,一再地將亞速海推向新一層的國際關係。

烏克蘭最高拉達已決定在2019年4月1日退出《友好合作和夥伴關係條約》,總統波洛申科(Petro Poroshenko)也於12月10日簽署停止俄烏友好條約效力的法案,顯示了俄烏兩國在未來亞速海的博弈上,只會更加的白熱化,更成為壓倒俄烏其他條約的第一面骨牌。

亞速海不穩定的局勢與烏克蘭實施戒嚴,勢必會影響到兩國的經濟發展,首當其衝的是俄羅斯的塔甘羅格、頓河畔羅斯托夫、耶斯克等地的運輸收益。而政策上,普亭(Vladimir Putin)繼承了彼得大帝、凱薩琳大帝對亞速海、克赤海峽與黑海進攻的策略;但為了防止讓外國勢力介入,讓普亭不得不更加謹慎的處理此次衝突。

