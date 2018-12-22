推軌變焦鏡頭：用視覺尖聲提醒你注意角色情緒

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

Alfred Hitchcock（希區考克）的經典《迷魂記》裡，男主角因患有懼高症，攀至高塔向下看時，畫面中的樓塔彷彿瞬間「拉長」好幾倍，因而表現他內心畏高的恐懼。這顆短短幾秒的鏡頭，其攝影機運動方式稱為「推軌變焦鏡頭」（Dolly Zoom），而因首次出現於《迷魂記》中，更有眩暈效果（Vertigo Effect）之稱。

而後，推軌變焦鏡頭經常使用於電影中，例如：《黑色追緝令》運用其手法，表現吸毒者「抽離」現實生活，讓人物在原位置，維持相同大小，畫面背景卻有「Zoom In」的效果。大導演Steven Spielberg（史蒂芬史匹柏）、Martin Scorsese（馬丁史柯西斯）也經常藉推軌變焦鏡頭，誇張表現角色心中的恐懼或驚嚇。

本篇文章，將回顧這些出現推軌變焦鏡頭的經典作品，並且簡介該技法使用上的要點，以及多位大導演們，都如何運用該技法，製造出令人留名青史的奇觀視覺。

先來看看什麼是「推軌變焦鏡頭」：

鏡頭運動大解密──「推軌鏡頭」和「變焦鏡頭」的差異

推軌、變焦與推軌變焦鏡頭的差異：

推軌變焦鏡頭當中，「推軌」和「變焦」這兩個詞，分別為兩種鏡頭運動（Shot Movement）方式。「推軌鏡頭」（Dolly Shot）代表運用台車、腳架或其他器具，朝被攝物接近或遠離的攝影技法，「Dolly In」即代表「推進」攝影機靠近被攝物，反之「Dolly Out」則為「拉出」。

變焦鏡頭（Zoom Shot）則以改變鏡頭焦距的方式，達到景深的深淺變化。「Zoom In」代表焦距變長，景深變淺，被攝物在畫面中放大；「Zoom Out」則有反面效果，被攝物在畫面裡變小，可表現寬廣的背景。

「推軌鏡頭」和「變焦鏡頭」乍似接近，都能造成靠近或遠離被攝物的結果。但兩者差異在於，運用推軌鏡頭時，攝影機與被攝物、背景的距離會改變，被攝物大小改變的同時，背景不變；運用變焦鏡頭時，被攝物與背景則會隨焦距變化，同時放大或縮小。

但是你可曾想過，同時使用這兩者，會有什麼樣的效果嗎？

奇異攝影技巧──希區考克作品裡的推軌變焦鏡頭

我們正是從一個深陷心理危機的男人的觀點，訴說這個故事。 ──《迷魂記》導演Alfred Hitchcock

推軌變焦鏡頭，即是結合上述兩種鏡頭運動方式，讓被攝主體維持原大小，呈現背景變化，該技法由《迷魂記》中第二組攝影指導Irmin Roberts所研發而成。

Irmin Robert擅長特效攝影，當他拍攝《迷魂記》中，男主角攀至高塔往下看時的模型場景時（影片4:50處），他運用「Dolly In」技巧，將攝影機向前推進，並且同時「Zoom Out」將鏡頭焦距變小。這導致較靠近攝影機的樓梯，維持原大小，較下層的樓梯和石牆，則因景深改變而變形，整個高塔彷彿延伸，變得更加危悚。

而後在1964年的《艷賊》裡，為表現出女主角童年時的陰影，因而在她回憶童年時，Alfred Hitchcock運用「Dolly Out」和「Zoom In」的推軌變焦鏡頭，製造出重返創傷記憶的效果（影片2:55處）。以上兩種手法，也就是最標準的兩種推軌變焦鏡頭。

幕後小撇步──如何拍攝推軌變焦鏡頭

Filmmaker IQ解析與示範推軌變焦鏡頭：

完成一顆標準的推軌變焦鏡頭，其必要裝備與條件包含：一台裝有變焦鏡頭的攝影機、能讓攝影機穩定運動的軌道或台車、靜止的拍攝主體，以及能展現景深變化的空間場景。

人員配合

拍攝期間，攝影機進行推軌運動時，必須與鏡頭變焦同步，通常需有攝影機操作員、跟焦員、螢幕監看人三者緊密配合，才得以執行完成，考驗團隊的技巧與默契。

鏡頭使用

推軌變焦鏡頭的重點，即在於攝影機推軌與變焦同步運作時的效果，因此變焦鏡頭選擇極為重要。《鏡頭之後》一書提到，若運用高變焦比的鏡頭拍攝，會較難維持對焦，且必須實測攝影機與主體的間距，避免焦距短的廣角鏡，讓主體變形，尤其在拍攝人像特寫時。

跟焦裝置

為使跟焦員能準確控制畫面焦點，跟焦器在執行該種鏡頭時，同樣不可或缺。《鏡頭之後》書中也寫到，若以手持、或使用穩定器攝影時，想做出推軌變焦的效果，可運用無線跟焦遙控器遠端對焦，但由於難度更高，需經過多次演練才能成功。

構圖畫面

美國《連線》（Wired）雜誌指出，拍攝推軌變焦鏡頭時，如果畫面四周能被場景或物品「框住」，製造彷彿加裝相框的效果，更能明顯看出運鏡變化。如《鬼哭神嚎》、《非法正義》裡，使用封閉長廊，或綿延的橋樑鋼筋作為構圖，以推軌變焦鏡頭拍攝時，便能輕易讓觀眾辨識出前景、背景間的轉變。

名導們的秘密武器──電影裡何時使用推軌變焦鏡頭

表達人物的強烈情緒：《大白鯊》、《蠻牛》（影片1:20處）

圖片來源： screenmusings, Images2, Jovempan, disney

1970、80年代，推軌變焦鏡頭在電影中被廣泛運用，經常用來表現人物憤怒、驚恐的情緒。大導演Steven Spielberg的經典作品《大白鯊》裡，當警長發現泳客遭鯊魚襲擊時，攝影指導Bill Butler即運用鏡頭壓縮空間的效果，表現警長內心徒增的壓力與恐懼。

據稱最擅長使用攝影機的導演Martin Scorsese，也在《蠻牛》、《四海好傢伙》、《華爾街之狼》裡使用該運鏡手法，如當《蠻牛》主角Jack上拳擊場前，攝影以推軌變焦鏡頭逼近Jack，讓觀眾更能感受到其緊張情緒。

超脫常態的畫面效果：《黑色追緝令》、《魔戒》（影片4:50及6:25處）

圖片來源： screenmusings, Images2, Jovempan, disney

推軌變焦鏡頭，也經常用於傳達角色精神異常的狀態。《黑色追緝令》裡，攝影指導Andrzej Sekula全片幾乎皆以Panavision定焦鏡拍攝，但為表現女主角Mia吸毒時的樣貌，他換上變焦鏡以推軌變焦鏡頭拍攝，製造出背景模糊的效果，傳達用藥後的暈眩感。

當《魔戒》攝影指導Andrew Lesnie，在拍攝主角感知到邪惡戒靈來襲的場景時，亦是以推軌變焦鏡頭，而非後製特效的方式，表現空間變形的效果，營造超自然的恐怖氛圍。

為影像製造喜劇氛圍：《活人甡吃》（影片6:58處）、《料理鼠王》

圖片來源： screenmusings, Images2, Jovempan, disney

進入千禧年後，推軌變焦鏡頭已成為懸疑、恐怖片慣用的運鏡方式之一，但許多喜劇片也使用該手法，製造「另類」笑點。如在《活人甡吃》裡，當主角一行人舉起槍對付活屍時，導演Edgar Wright即以「Dolly In」、「Zoom Out」的方式，營造預備射擊的肅穆氛圍，卻隨即發現槍枝無法使用，鏡頭呈現的效果，立刻具有幽默反諷的意味。

動畫《料理鼠王》導演Brad Bird，則在刁蠻的美食鑑賞家嚐到美食、憶起童年回憶時，以極快速的推軌變焦鏡頭，製造誇張效果，並同時進行場景轉換；在另一處主角Remy觀看電視裡的食神Auguste，也使用該運鏡方式，凸顯出Remy對食神的崇拜與景仰。

特效公司Industrial Light & Magic的影像合成總監Todd Vaziri解析，《料理鼠王》團隊將推軌變焦鏡頭運用得爐火純青，他說：「這種技術經常被作為驚嘆效果，尖聲提醒你：『角色正在經歷某些重要時刻』，但在這裡卻用的優雅又微妙。」他認為，影像工作者不該過度「炫技」，而是應在適當時機使用推軌變焦鏡頭。

推軌鏡頭不該被觀眾發現，而是應該讓他們（與角色）感同身受。 ──Industrial Light & Magic影像合成總監Todd Vaziri

《料理鼠王》變焦推軌鏡頭（1:30處）：

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參考資料：Nofilmschool、Cinephiliabeyond、Ascmag,《鏡頭之後》、《電影冷知識》、wired,Filmmakeriq、Theplaylis、thedissolve、Fxrant

圖片來源：screenmusings、Images2、Jovempan、disney

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航