長輩罵小孩很多難聽的字眼，我該道歉嗎？

文：許瑞云（財團法人佛教慈濟綜合醫院教學型主治醫師）

網路上常會有人拋出家裡的問題來徵求別人的意見，但是多數人的回答雖然做到同理或同情，但常常他們的回應反而會讓提問者的家庭問題更糟。例如有人問：她與公婆同住，家中還有一位大伯公（公公的哥哥）同住。平常都是我們在煮兩餐給他吃，昨天她忍不住跟大伯公吵了一架——因爲她兒子只是從客廳到外面時碰到大伯公的鞋子，就罵我的小孩很多難聽的字眼——一直以來他經常這樣罵小孩，我也忍了很久。但後來大伯公為此已經兩天不吃飯，現在換我公公不高興，我該道歉嗎？

下面是一連串網友們的類似留言：「打死都不要道歉，不吃最好、餓死剛好」、「有人這樣罵我小孩，我會跟他拼了，罵回去甚至連詛咒的話都出來了，幹麼道歉？我死都不會道歉的！我還會故意再度激怒他」等等。

我們的文化的確不是對等和公平的，五倫中長幼有序，有尊卑的框架和概念，所以老一輩的人要改的確不容易。但社會文化目前仍多數傾向這樣，雖然有在改進中，尤其是年輕的一代更是傾向西方文化的平等觀，但我們也希望孩子在學校和出社會後能得人疼和順利融入，所以用罵回去的態度對長輩不見得是最好的溝通方法和示範。

可以讓孩子自己練習為自己發聲，態度堅定但有禮貌。例如：「大伯公，對不起，我走路應該更小心些，不應粗心大意把你的鞋子弄亂了（或踩到了）。但是您可以提醒我，下次我自然會注意，請不要那樣罵我，謝謝您。」這樣孩子以後遇到困難會懂得反思自己是否也有無心之過，是否也有可以改善的地方，才不會總認為自己是受害者，千錯萬錯都是別人的錯，這樣才能藉由困境成長。

當媽媽的也可以用類似的方式溝通，例如：「大伯父，很抱歉，孩子走路太莽撞了，讓您生氣了。但您這樣罵他，孩子會很感到難過和受傷，下次可否請您提醒他注意就好呢？謝謝您對他的教導。」老一輩的人很多不懂得如何教孩子，也不會說話，做晚輩的只好慢慢分享和引導。家庭要和樂得要大家學習和諧共處，罵回去、冷戰等雖然能暫時爭一口氣，但是長久大家卻要付出更多的代價。

有些人會認為是別人罵人的，我們為什麼要道歉？其實，我們道歉並不是為了別人口出惡言，而是去看到自己也有不是的地方，為自己的行為負責。至於大伯公口出惡言，則把他的行為和言語上的問題及責任歸還給他，不需要為他的部份負責或道歉。

就好比一個人不需要因為一隻惡狗亂吠，就要狂吠回去，畢竟人應該比狗來的有智慧，可以選擇有不同的反應，不需把自己要跟狗相提並論，採取跟狗一樣的反應，或跟狗做冷戰。跟人相處也是同樣的道理，我們很難改變別人，但也不需要降格自己。罵回去、冷戰、報復等雖然能暫時出一口氣，但是長期下來全家卻要付出更多的代價，在氛圍差的家庭裡，大家都怒氣、怨氣忡忡的，沒人能夠好過。而且孩子也無法學會如何跟人相處之道，以後自己有家庭，有伴侶也會用吵架或報復等方式來對應，而不是學習理直氣和，做到尊重自己也尊重別人，讓家庭能夠幸福生活。

家庭教育不是只有講理和講公平而已，更重要的是處事的智慧。

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