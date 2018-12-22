《看見，心西藏》：大昭寺旁的八廓街，六世達賴與情人祕約之地

文：孫宜君

那一天，驀然聽見你誦經中的真言；

那一月，不為祈願，只為觸摸你的指尖；

那一年，不為覲見，只為貼著你的溫暖。

那一瞬，我飛升成仙，不為長生，只為佑你平安喜樂。

那一天，那一月，那一年，那一世……詩篇般的字句，讓人心醉柔軟。

六世達賴喇嘛與情人祕約的地方，如今已成了許多遊客抒發浪漫的聖地。

當你來到大昭寺，你會看見最強大的信仰，朝聖者五體投地朝拜的身影，投射在大昭寺門前廣場聖境的每個角落；也只有在大昭寺，你可以看見這世間最虔誠的信仰與靈魂，那種發自內心的澎湃感動，絕非筆墨所能形容。

走進這座擁有1350年歷史、在西藏具有至高無上地位且最輝煌的佛教中心，寺內供奉著最為珍貴、由文成公主嫁入吐蕃所帶進西藏、釋迦牟尼佛祖在世時，親身為自己開光的12歲等身佛，每年各地更有數以萬計朝聖者，不畏千里之遠、萬里之遙，來到信仰的淨土壇城大昭寺，向萬法之尊釋迦牟尼佛祖敬拜，若未能親身叩抵，而在朝拜路上不敵風雨就地成佛時，他們也會將自己的牙齒嗑下，請同行者帶到大昭寺釘入「牙柱中」，幫助他們完成此生追隨佛祖的心願，以求來世靈魂得以輪迴超脫。

寺外便是拉薩最古老、由眾多朝聖者以身軀丈量鋪展而成的千年轉經道「八廓街」。在藏民心中，順時針繞行一千多米的轉經道，是一條可以帶他們通往天堂的神聖之路，除了能感受無處不在的虔誠信仰與感動，它同時也是匯聚人文、藝術、傳統、創新的千年古街，集結了各類創意的特色餐廳、書吧與商店，販售藏地藝品轉經筒、面具、天珠、唐卡，還有閃亮奪目的綠松石，以及藏族銀器飾品，琳瑯滿目，非常吸睛。這裡不可錯過的，還有街上一棟最亮眼奪目、名為「瑪吉阿米」（意指情人）的黃房子。

每回到拉薩，只要有時間空檔，我便一個人上去喝杯甜茶，靜靜望著窗外熙來攘往與朝聖的人們，閱讀「愛情中的如來」六世達賴喇嘛倉央嘉措的情詩——住進布達拉宮，我是西域最大的法王；流浪在拉薩街頭，我是人間最美的情郎。曾慮多情損梵行，入山又恐別傾城。世間安得雙全法，不負如來不負卿。那一瞬，我飛升成仙，不為長生，只為佑你平安喜樂。那一天，那一月，那一年，那一世……那似水柔情般的詩篇，無不令人魂縈夢牽。

這裡便是六世達賴喇嘛與情人「瑪吉阿米」祕密相會的地方，現在已成了許多遊客抒發浪漫的聖地。

經歷一場「最青春的豔遇」

這天又獨自回到信仰的天堂「大昭寺」。傍晚時分，金光斜陽緩緩落下，灑在大昭寺的雙鹿金輪上，廣場一如往常，不時會看見來自各地、以身軀丈量大地的朝聖者，由千里之外，三跪一拜來到大昭寺前，嘴裡不停誦唸著「唵嘛呢叭咪吽」的經文，虔誠頂禮膜拜。聽著梵音繚繞，也讓人心情特別安定。

我每年都得回西藏這個前世的家走走看看，每年看著這個家不斷地改變，每年都要重複經歷不同的「睛」喜。這一年的大昭寺、八角街，變得越夜越美麗，整體規畫更加進步方便了，就在仔細欣賞這美麗的改變時，廣場上一個看起來約莫六歲的小女孩兒長得特別可愛，紅紅的小臉旁垂掛著兩條細辮子，穿著藏裝，藏味十足，滿臉笑容地朝我飛奔而來。小臉蛋仰得高高的，用那讓人瞬間融化的娃娃音對著我說：「姊姊、姊姊，妳好漂亮，可以給我親一下嗎？」

雖然被這小妹妹突如其來的求「親」舉動嚇得有點不好意思，待稍稍回神後，感覺陷入輕飄飄的失重狀態，彷彿張開雙臂就能飛天。哈，原來是虛榮心作祟，以為自己美到老少咸宜，美到西藏天堂了，一整個開心到掏出手機，想立刻跟小粉絲自拍，留下求愛的證據，便能證明我的魅力真是老少咸宜，呵呵……

正準備蹲下來，讓這可愛妹妹「求親」的願望實現時，我也開出相同的交換條件說：「妹妹，那我可以也親妳一下嗎？」妹妹說：「可以，等一下。」就在此時，她的小手從背後拿出一朵玫瑰花，對著我說：「姊姊，送給妳。」天啊，原來一見鍾情、觸電的感覺，是不分年齡大小的，我想這應該是我這輩子所經歷最青春的豔遇了吧！差點要唱起小幸運的歌了，怎麼那麼幸福啊！正當沉浸在以為自己魅力不減的喜悅時……

下一秒，稚嫩的小臉卻大聲熟練地說出：「姊姊十塊！」跟我討要玫瑰花的錢，原來剛剛發生的一切都是一場遊戲一場夢，瞬間讓我從雲端掉到谷底，當場玻璃心碎了一地。

這才大夢初醒，都一把年紀了竟還被小小孩騙了！我開始化悲憤為力量，抬起頭四處張望，想知道這是誰家的孩子，這麼小就讓她出來利用人們的愛心、情感賺錢。往右前方看去，遠處有名婦人帶著三個小孩向我們這裡看著，原來人體監視器就在不遠處，等著收割孩子出賣天真所賺的錢。

有智慧的愛心，才是真慈悲！

這十幾年來，隨著青藏鐵路開通後，西藏旅遊益發蓬勃，遊人如織，連帶也造成當地少數藏族帶著孩子到遊客多的旅遊景點，利用各種方式向觀光客討要或賺取金錢。有時遊客覺得小孩很可愛，或是看起來可憐，就隨意給他們錢。但認真想想，這樣真的是愛心展現嗎？雖然錢不多，但愛他就不要害他，畢竟這麼做會養成他們不勞而獲、偏差的心態。

目前在中國大力援藏的政策下，給予藏族貧困家庭與牧民提供15年免費義務教育，包含營養餐費、住校費用、學費全都是免費的，並在西藏大力興學蓋校，提供孩子們就學機會，讓他們享有更好的成長環境，培養優勢競爭力。若遊客認為自己的「隨手之捐」是做善事，當地有些父母可能因而不讓孩子上學，天天帶著去風景區要錢，長期下來反而是害了他們。

因此，我還是跟小妹妹曉以大義——「妹妹這樣不好喔，姊姊沒有十塊錢，但我有糖果給妳，回去跟媽媽說：帶我去上學，不要讓我出來要錢！」雖然不見得有用，但起碼得讓她知道這樣的行為是不好的。對幼苗灑種，建立對錯的價值觀，才能讓他們遠離街頭，有機會好好讀書、受教育。

西藏現今除了阿里大北縣無人區、仁多這些真正的偏鄉，仍處於用錢都難以買到物資，確實需要愛心物資捐獻幫助的狀況。整個大西藏其他地區都在中國大力的建設援藏下，藏族人的生活已經有非常大的改善和進步，尤其大城市、主要旅遊景點，真的不用再隨意給當地小孩或藏族人金錢。因為您的善心，反而可能養成他們不勞而獲的習慣，成為他們正向前進的障礙。

下回有機會前往西藏旅遊，當您想發揮愛心、做善事的同時，記得也要「昇起智慧心」，這樣才是「真慈悲」喔！

相關書摘 ▶《看見，心西藏》：岡仁波齊轉山之旅，12年一度洗盡一生罪孽的機會

書籍介紹

本文摘錄自《看見，心西藏：深度探訪大西藏全境之美，分享大山大水教會我的事》，商周出版

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作者：孫宜君

每一趟西藏行旅，都是難得遇見、鍛鍊身心的歷程！

讓我願意揹起這份命中注定的緣分與責任，為所有夢想的種子，在天堂發芽盛開。

——格桑卓瑪・孫宜君



還沒去過西藏的人，都深深相信有一天會踏上那片土地。

人生就該鼓起勇氣，給自己一次不顧一切的壯遊，才能無悔此生；走出這一步，生命也許不是原來的樣子；跨過這一步，你可能就不是原來的你。給自己生命一次重生的機會，去那個離天空最近的地方，去感受雲般的自由，你會重新愛上那個純淨本真的自己，在西藏呼吸一次，回憶一輩子！

在從事旅遊業三十年職涯中，原本來去如風的我，在百餘趟領團、考察、深入大西藏的行旅之間，發現自己的工作是可以讓人圓夢幸福的！那一刻，我終於找到生命的意義！

有一天，我會老、會離去，但我的靈魂將永遠存在。這本書是獻給大家通往香格里拉——幸福之門的鑰匙；我會在香格里拉等你們，一起擁抱幸福！

作者孫宜君多為一六八國際旅行社董事長，本書是她醞釀十多年來帶團旅遊西藏、不丹，過程中非常有感且深受心靈啟發！本書收錄她在西藏行旅中，值得分享的精采「人」、「事」、「物」等故事描繪，並搭配沿途精采美麗的人文采風照片，全書以圖文並重方式呈現，以及適時附上〔西藏印象〕等實用資訊給讀者參考。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航

