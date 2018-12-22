《看見，心西藏》：岡仁波齊轉山之旅，12年一度洗盡一生罪孽的機會

文：孫宜君

西藏古諺有云：「不是每個人都有福緣轉神山，能去轉神山，是神山對他的恩賜，是他靈魂的命令。」天堂地獄，咫尺天涯——岡仁波齊「馬年轉山」，又像是佛祖的召喚，只要是神的孩子，都要回到佛祖懷抱，對虔誠信仰者是最重要的一年。

若說西藏是世界的屋脊，那麼，阿里便是屋脊中之屋脊！在這世界屋脊中，深藏著充滿神祕能量與傳說的神山之王「岡仁波齊」，相傳祂是宇宙的中心，有著不可思議的能量，更是不分教派——苯教、印度教、藏傳佛教、耆那教各大教派——爭相聲稱這是他們教派所信奉的神山，都說這神山之上住著他們最大的「王」與「神祇」。

更有科學家說，神山之上隱藏著一條逆轉時空的走廊，希特勒曾經派遣一千多名士兵前來神山之下找尋祕密通道，企圖回到過去，改寫打過敗仗的恥辱。這些眾說紛紜的神奇力量與傳說，更添增神祕色彩，讓眾生心馳神往、傾心不已。

為什麼要在馬年轉山？《大藏經・俱舍論》記載：印度往北有座須彌山，相傳在佛祖誕生的馬年轉山一圈等同十三圈，增加十二倍的功德，並洗盡一生罪孽，可五百輪迴免下地獄之苦；而轉山百圈可在今生成佛升天。千百年來，朝聖者絡繹不絕；藏人一生當中最少要轉山朝聖一次，次數越多越表虔誠，更加展現他們將生命完全奉獻給天地的信仰情操。嚮往朝聖之路的人眾多，但真有勇氣、又能被神所揀選，幸運在馬年走上這條艱辛卓絕、充滿神聖轉山之路的人，卻少之又少。而我又為何走上這趟轉山之路？在全程三天、長達五十三公里、位處五千海拔高度的轉山之路上，又將與誰相遇？

我總心心念念、記掛著要回去看祢，尤其今年是祢最重要的生日，除了天上十方諸佛天界神仙降臨護持慶賀，地上人間也萬分嚮往地朝您湧動奔去。

就在期盼之際，卻接獲管制訊息：「由於今年為十二年一度的阿里塔欽宗教轉山活動，前往阿里朝拜的信徒人數將會激增，塔欽接待容量小，基於管理因素，四月二十四日至八月三十一日期間不對外辦理前往阿里的邊境通行證。」

所以即使對祢萬分想念，也只能因緣隨順。此行看來雖說成行機會希望渺茫，但其實心裡還是泛著陣陣不能言說的把握與信心，那是一種與祢有著妙不可言、很強的心電感應，也是執筆此書前從未曾洩漏過的心機祕密，我總覺得祢會駕著七彩祥雲，千方百計、不顧一切的來帶我回家……

果然八月傳來好消息！入藏證全數批核了！感覺自己就像是上天所揀選的幸運兒，是神山寶貝，讓我幸能再重回您身旁，親自為您慶生。

感謝諸神！讓我們五十五位神的孩子幸運獲選，能順利重回神山與佛祖懷抱，親臨十二年一次、甦醒五官六覺，圓滿這趟最殊勝的「馬年轉山——滌淨重生之旅」。

予人幸福比光亮自己更歡喜

還記得第一次相遇，祢的容顏便深深印刻在我心——那時天幕將盡，祢頭戴金色皇冠，英姿颯颯，有著王者天下的胸襟氣宇，滿溢著仁者之光，卻無半點傲氣。我就在祢座下雙手合十，靜靜凝望著祢；雖然祢靜默不語，但剎那間卻感覺有股強大電流觸到心間，那股能量就像是慈父般傾情陪伴，默默溫暖守護的力量，如此隱密卻又真實地讓我安信無比，至今未曾稍減。

但此行不似以往，終於不再是一眼未盡、來去匆匆，而是在祢神聖召喚安排下，擁有三天與您日夜朝夕相守相依，這也是我所經歷過最銘心入魂，此生奢侈難忘的歡快時光。

再度重回祢溫暖懷抱以前，我從未意識到自己就像水晶音樂盒中的旋轉木馬，早已習慣被一次又一次上緊發條、不停旋轉，日復一日，朝著人人稱羨的生活方式運行生命，過著自以為貌似幸福的安全人生，才發現自己原來就像沉睡了千年的靈魂從未被喚醒，直至於此重新點燃，我才真正找回屬於自己的靈魂與生命中的草場，讓我自由奔馳飛放，如此淋漓盡致，更發現一個從未「預見」過的自己！

「岡仁波齊」，祢是眾人心中的神王、宇宙的中心，更是靈魂通往天界之梯，如此神聖不可侵犯，千百年來，多少人轉山轉水轉佛塔，只為匍匐在祢的腳下祈求引領光明。而之於我對於自身早已心豐無求，從未帶上任何盼望的來到祢身邊，卻獲得祢所賜予今世最貴重的禮物——讓我超越極限、破繭成蝶、重獲新生，找回全新淨化的自己！讓我更加明心滌悟、在人生旅途中不再迷失，更習得「予人幸福比光亮自己更加歡喜圓滿、得樂自在。」

相關書摘 ▶《看見，心西藏》：大昭寺旁的八廓街，六世達賴與情人祕約之地

書籍介紹

本文摘錄自《看見，心西藏：深度探訪大西藏全境之美，分享大山大水教會我的事》，商周出版

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作者：孫宜君

每一趟西藏行旅，都是難得遇見、鍛鍊身心的歷程！

讓我願意揹起這份命中注定的緣分與責任，為所有夢想的種子，在天堂發芽盛開。

——格桑卓瑪・孫宜君



還沒去過西藏的人，都深深相信有一天會踏上那片土地。

人生就該鼓起勇氣，給自己一次不顧一切的壯遊，才能無悔此生；走出這一步，生命也許不是原來的樣子；跨過這一步，你可能就不是原來的你。給自己生命一次重生的機會，去那個離天空最近的地方，去感受雲般的自由，你會重新愛上那個純淨本真的自己，在西藏呼吸一次，回憶一輩子！

在從事旅遊業三十年職涯中，原本來去如風的我，在百餘趟領團、考察、深入大西藏的行旅之間，發現自己的工作是可以讓人圓夢幸福的！那一刻，我終於找到生命的意義！

有一天，我會老、會離去，但我的靈魂將永遠存在。這本書是獻給大家通往香格里拉——幸福之門的鑰匙；我會在香格里拉等你們，一起擁抱幸福！

作者孫宜君多為一六八國際旅行社董事長，本書是她醞釀十多年來帶團旅遊西藏、不丹，過程中非常有感且深受心靈啟發！本書收錄她在西藏行旅中，值得分享的精采「人」、「事」、「物」等故事描繪，並搭配沿途精采美麗的人文采風照片，全書以圖文並重方式呈現，以及適時附上〔西藏印象〕等實用資訊給讀者參考。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航