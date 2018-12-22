《大日本．滿洲帝國的遺產》：獨裁者朴正熙與「妖怪」岸信介，鬼胎們的日韓勾結

文：姜尚中（Kang Sang-jung）、玄武岩（Hyun Moo-am）

獨裁者與「妖怪」間非比尋常的關係

如同前述，滿洲國的「鬼胎」們，即便在戰後的日本與解放後的韓國，依然留下了種種無法抹滅的痕跡。這些痕跡化為「滿洲（國）的殘像」，在戰後／解放後經歷七○年的今天，仍舊有如日本與韓國的枷鎖般纏繞不休。他們透過所謂的「日韓勾結」，跨越海洋建立起前宗主國與殖民地的新關係。在這裡，我想試著描述朴正熙政權正式走向獨裁執政後「日韓勾結」的經過。在這樣的脈絡中，獨裁者朴正熙與「妖怪」岸信介，以及維新體制的韓國與經濟大國日本之間深厚的「因果」之線，也變得愈加清晰。

前面已經提到過，朴正熙與岸信介兩人非比尋常的關係，正是促進日韓國交正常化最大的推進力；而日韓的國交正常化，又與對日求償權、恢復經濟關係息息相關，這也讓橫跨日韓的政治性網絡，更加延伸為若有似無的經濟關係網。就像日本從「軍事戰略觀點」，決議對韓國的重工業化政策投入資金支援，日韓定期閣僚會議等政治層級的協議機構更是極為重要。而在後面支援政府協議、擔任輔助角色的，便是由退下首相位子的岸信介擔任會長的日韓協力委員會。該委員會時常對政府進行建議與提案，對日本的韓國政策握有莫大的影響力。

在這個層面上，日韓協力委員會、日韓民間合同經濟委員會等「民間」機關，乃是日韓政治關係上最大的「壓力團體」。特別是「解決日韓兩國間政治、經濟、文化各層面問題，並進行民間層級親善、合作」的日韓協力委員會，更是以「向各政府及民間各相關機構建議、並促進各決議事項的實踐」為目的。此委員會──或者說壓力團體，「在兩國各界具有領導地位的眾多人士紛紛加入後，已成為名副其實的促進合作母體，對於其具備的廣大影響力，更是毋庸置疑」。

然而，其中心人物岸信介，並非只是以朴政權背後垂簾者的身分，透過日韓協力委員會引入利益，建立起日韓經濟上的利益循環體系而已。當朴正熙的維新體制面臨各種危機時，從旁伸出援手助其脫離困境的，也是岸信介。

一九七三年八月，KCIA（中央情報部）在東京將在野黨政治家金大中綁架回首爾，亦即所謂「金大中事件」，這是朴政權最大的危機之一。韓國情報機關引發的這起綁架事件，讓日本對韓國提出了嚴重抗議，要求立即釋放金大中，日韓間的緊張一時高漲。韓國政府的情報機關在光天化日之下侵害主權，讓日本的輿論全面沸騰，日本政府也發表原定的日韓定期閣僚會議將無限期延期，警方更採集到駐日韓國大使館的金東雲一等書記官的指紋，並要求他前來應訊，不過韓國則是拒絕了日本的要求。

此一事件正好發生在朴正熙政權剛打出重工業化政策之際，失去日本這個經濟上的後援，對朴政權乃是難以彌補的損失。原本打算依日本的經濟支援金額來決定次年年度預算，但如今閣僚會議無限期延期，結果就連預算也無法定案（金贊汀、殷宗基《剝開日「韓」勾結》）。針對此一事件，為了讓日韓政治問題盡速塵埃落定，於是決定派出「重量級特使」岸信介前往韓國。

Photo Credit: 八旗文化出版 金大中事件：一九七三年八月，在東京的飯店遭到綁架的金大中（後來成為韓國總統），五天後被釋放回首爾住所。圖右為金正日。

朴正熙與岸信介的羈絆

一九七三年九月二十七日，為參加日韓協力委員會及亞洲國會議員聯合會（APU）大會而造訪韓國的岸信介，和朴正熙進行了「友好訪問」，並商量解決方案。韓國表示將自行解決綁架問題，並向日本致歉，同時也希望日本能將日韓定期閣僚會議與事件分開來看，按原訂計畫舉行。帶回訊息的岸信介在十月十二日與田中角榮首相進行會談，報告了上述韓國的要求，隨後田中首相表明立場：「日韓閣僚會議與金大中事件無關，應盡速舉行。」（《朝日新聞》一九七三年十月二十七日）為求政治問題早日解決，韓國的金鍾泌總理於十一月前往日本，向田中首相道歉，另外據說韓國還透過大韓航空的趙重勲社長，交付給田中首相「四億圓」的賄賂。

岸朴兩人藉由滿洲人脈深深締結在一起的羈絆相當強烈。兩人首次相見雖是在一九六一年十一月朴正熙訪日之際，但實際上兩人在見面前就有書信往來，彼此都相當期待見面的這一天。岸信介曾派遣朴正熙師範學校時代的同學前往韓國，朴正熙便趁機寄送私信給岸信介，要求他協助以下事項：「對於今後即將再度展開的韓日國交正常化交涉，希望能透過閣下大力的協助，具體展現您的主張──大韓民國與貴國間強韌的羈絆，正是兩國歷史上的必然性。」（國立國會圖書館憲政資料室〈岸信介相關文件〉）。朴正熙在政變後期望日韓交涉能盡早達成共識，向日本提出欲舉辦高端政治會談，並指名日本代表應由岸信介擔任，強烈要求他造訪韓國。

從之前訪日與岸信介相見以來，朴正熙對他的信賴從來不曾動搖過。然而，池田首相對韓國指名希望岸信介前往交涉感到不快，於是最後派遣了小坂善太郎與崔德新進行外相會談。雖然這一次的訪韓計劃沒有成功，但在日韓國交正常化實現後，岸信介便開始準備以首位民間親善使節的身分前往韓國，一九六六年九月，為出席亞洲國會議員聯合會，作為佐藤首相的親善大使，岸信介終於如願造訪韓國，與朴正熙進行了會談。

自此，隨著日韓協力委員會的設立，岸信介多次造訪韓國與朴正熙進行會談。進入一九七○年，岸信介為參加四月舉行的日韓協力委員會第二屆大會而前往韓國，同時將佐藤首相交付的有關「淀號劫機事件」之親筆信轉達給朴正熙，之後六月參加關釜汽船通航紀念活動時，朴正熙便頒發了一等修交勳章給岸信介。之後只要適逢日韓協力委員會，或是朴總統就任儀式便會造訪韓國的岸信介，已完全擔負起日韓間的「熱線」角色。日韓協力委員會也成為兩人定期會談的窗口；之後在金大中事件爆發、朴政權陷入前所未有危機時，也是靠此打破日韓關係僵局，找到出路。

總統狙擊事件後的日韓重大危機

然而，儘管岸信介等人努力想要解決金大中事件引發的政治問題，日韓關係依然是危機重重，一波未平、一波又起。一九七四年八月，在韓國光復節（獨立紀念日）典禮上，發生了在日韓國人青年狙擊朴正熙總統的暗殺事件。此一事件中，總統夫人陸英修遭擊身亡，成為自國交正常化以來，日韓關係最重大的危機。不過，以結果來看，自前年金大中事件起便身處困境的朴正熙政權，卻因此逆轉了情勢。

事件引發的反彈讓「反日運動」愈演愈烈；若是不提實際上乃是反政府運動的日韓條約反對運動，這次的示威抗議乃是朴正熙就任總統期間，規模最大的群眾運動。韓國得知被逮捕的在日韓國人青年曾與朝鮮總聯（在日朝鮮人總聯合會）接觸，因此要求日本解散該會。對此，日本媒體認為這是韓國壓制人民自由得到的反撲，批判朴政權是自作自受，加上田中政權的木村俊夫外相發言表示，韓國並非朝鮮半島唯一的合法政府，無疑更是在韓國人民的「憤怒」上火上加油。於是韓國發起了大規模的示威遊行，部份遊行隊伍更衝入位於首爾的日本大使館內，一發不可收拾。群眾對著日本大使館怒吼「要日本政府謝罪」，高中生、大學生組成的示威隊伍更不斷衝撞大使館（平野實《外交記者日記──大平外交的兩年（下）》）。

韓國政府察覺到到光復會、反共青年會等組織計畫要對日本人暴力相向、或是破壞日本餐飲店的招牌等，但對於到底要放任這些「推翻倭色行動」，還是要事前予以阻止，他們的態度顯得舉棋不定。而抗議隊伍就在「警戒鬆懈」的這一天「輕鬆地突破了警戒線」。總統狙擊事件發生後，針對學生的「禁止學校內外一切集會、示威、陳情、築壘抗爭等個別、集體行為」的緊急措施也予以解除了。

兩國間面臨幾近斷交的重大危機。不過，儘管韓國一方面「反映」出人民的反日情感，表現強硬的態度，但當日本派遣特使前往韓國時，韓國的國務總理便透過電視表示：「日本已經承諾，將會嚴處對韓國進行顛覆與恐怖攻擊的任何行為」，試著緩和人民的反日情緒（平野實，同前）。

由此事件可以得知，即便是重大的顛覆、破壞事件，也無法徹底地斷絕兩國的關係，兩國之間的連繫就是如此緊密（李庭植《戰後日韓關係史》）。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《大日本．滿洲帝國的遺產：強人政治與統制經濟如何影響近代日韓》，八旗文化出版

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作者：姜尚中（Kang Sang-jung）、玄武岩（Hyun Moo-am）

譯者：李雨青

透過滿洲國孕育的鬼胎

──「昭和妖怪」岸信介與「獨裁者」朴正熙的故事，

把大日本帝國、滿洲國，及戰後的日、韓精彩黏合。

計劃、統制經濟、國家社會主義，

「滿洲國試驗場」留給後世東亞的一筆重要遺產，

是無法迴避的歷史悖論。

「滿洲國」──歌頌王道樂土、五族協和，建國十餘年便海市蜃樓般消滅的帝國，在中國史上被視為偽政權而遭批判，在台灣也幾乎不可能納入「世界史」書寫的主體。本書是中文出版品中第一本把滿洲和大日本帝國合併書寫，納入興亡的世界史之體系的作品。

滿洲國，在大清帝國解體後，夾在日本、蘇聯、中國、朝鮮（當時是日本殖民地）之間，醞釀出獨特而不為人知的故事，培養了戰後日本、韓國的兩位政治巨人──岸信介與朴正熙。一位是任期最長的日本總理、安倍晉三的外祖父，一位是現在服刑的前韓國總統朴槿惠的父親。本書就是以這兩個人的故事作為主線，將二十世紀的滿洲、朝鮮與日本的歷史、政治、經濟「黏合」在一起。

滿洲帝國，無論她是民族融合的樂土，還是應該遭唾棄的傀儡國家，都已經是過眼煙雲。然而這個早夭的國家，給戰後的東亞留下了什麼「遺產」？滿洲國的魂魄，至今如何仍然附身在「東亞」的身上，帶來無可抹滅的影響？

「滿洲乃帝國之生命線」——日本視角的滿洲，如何走向滿鮮一體之路？朝鮮人在滿洲，扮演的角色又是什麼？

《大日本．滿洲帝國的遺產》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

台灣這座前日本殖民地島嶼，和海市蜃樓般消失的「滿洲國」貌似遙遠，實在關係密切。「大日本．滿洲帝國」的演變、戰前結構和包括統制經濟在內的戰後遺產，都是今天的台灣恍如了解自身前世一樣的存在，具有非常重要的借鑑意義。

台灣和滿洲國關係密切，日治時代的台灣也有非常多的台灣人到滿洲工作，包括身為滿洲國外交部長的謝介石、文學家鐘理和、及台灣總統蔡英文的父親蔡潔生等人。故從台灣視角看待「大日本．滿洲帝國」，會發現彼此之間的深層連接。而滿洲國留給今日東亞的遺產——國家社會主義和統制經濟模式，也可以檢討戰後台灣的經濟起飛模式，這些都不無啟發。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大日本．滿洲帝國的遺產》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第19卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九