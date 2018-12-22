《美國留學攻略》：決定出國留學前，這些都是你該考慮過的事

文：曾文哲

出國留學前，你該考慮的是？

很多人到了國外，錢都花了、原本的工作也辭了，才發現出國念書完全不是自己想要的，這樣真的很冤枉。因此，我們要做的第一個決定就是──我該不該出國念書？

這是一項很重大的決定，一來留學需要花費大量時間跟金錢，二來需要準備留學考試（例如托福、雅思或GRE），不管時間、金錢的成本都很高昂。因此出國前一定要好好想一想：「我，為什麼要出國？」，是為名（學歷好看）？為利（留在國外工作或回國可以加薪）？還是單純為了實現人生的夢想？

現今臺灣學生出國念書最常見的原因就是想留在當地工作，因爲歐美待遇普遍比臺灣好。如果你從事的行業在國外發展機會比較好，這就構成了出國念書的充分理由。如果沒有美國大學或研究所學歷，是幾乎不可能在美國找到工作的（拿英國或澳洲的學歷也沒用，除非你念牛津、劍橋等世界名校）。

而除了時間跟金錢，其他問題也必須考慮，在著準備出國留學前，最需要評估以下幾點。

一、經濟來源

出國留學首先要考慮的就是金錢問題。因為出國的成本很昂貴，除非能拿到獎學金或到消費水平較便宜的國家，否則學費加生活費可能會高達好幾百萬。如果念到一半就因為經費的關係不得不放棄，那多可惜！

以美國為例，研究所的學費動輒一年3到6萬美金，若加上生活費，一年200萬臺幣恐怕跑不掉。如果在紐約等大城市讀書，光房租就很可觀了，一年費用可能會上看250萬臺幣。

除了金錢花費，也要考慮到「機會成本」問題──如果你是一個上班族，你的成本除了留學的費用，還要算入這幾年在臺灣上班可以領到的薪水。為什麼呢？因為這幾年你可能存到一小筆積蓄，或是在職場上獲得升遷的機會，這些都算是犧牲掉的東西，因此也要納入考量。

當然最理想的情況是拿到全額獎學金，這樣不僅沒有金錢的煩惱，同時也很有面子，代表你是國外學校認可的「優秀人才」，面子裡子雙贏。

以下大致列出留學經費的來源，如何找尋獎助學金與留學貸款請詳見後面的章節：

獎學金：其實國外的獎學金機會並不少，後面的章節會再詳細介紹。 工讀：部分學校會提供學生校內打工機會，且時薪比臺灣高很多。 自己的積蓄：如果已經出社會當上班族，通常自己可以稍微負擔一些，但很難負擔出國所有的開銷。 家人或親戚幫忙：這點就因人而異了。其實完全靠家裡負擔費用的人沒有大家想像中那麼多，大部分留學生都是自己去找錢或貸款，美國本土的研究生更是幾乎都靠自己。 貸款：利率最低的就是國內教育部與臺北市政府提供的「留學貸款」，最長可以按年金法分16年攤還，符合特定條件的話就讀期間還可以「免利息」，詳情請參見後面章節。

二、時間成本

出國留學除了經濟，時間成本也很可觀，尤其是攻讀博士學位，通常4年絕對跑不掉；碩士學位花費時間較短，英、美甚至有許多1年就可以拿到的碩士學位，但如果目標是回臺灣找教職的話，那麼在國外念博士的意義會遠高於念碩士，畢竟找教職還是需要博士學歷。國外的碩士生大部分畢業都會投入職場，不會繼續從事學術研究。

而「準備留學考試」的時間也算在時間成本裡。最理想的狀況是利用大三、大四必修學分較少時準備，如果已經過了這個階段，可能就要空下一整年的時間，或找一份比較輕鬆的工作長期抗戰。總而言之，一定要先估算好自己的準備時間。

至於留學考試要準備多久因人而異。托福每個人的語文程度落差大，準備時間所需也不同；GRE則不管你英文好不好，都要準備一段時間。因為GRE考的是「邏輯思考與批判性思考能力」，針對的對象是「美國大學畢業生」，因此它已經假定英語是你的「母語」，不管你之前高中英文多厲害，就算指考英文考100分，還是得背許多艱澀的單字。

一般而言，如果你是全職考生，至少需完整的準備3到4個月，如果你是上班族或正在念書，那準備時間就要再拉長。預計一天念2到3小時的話，至少要預留半年的時間。

如果發現來不及準備所有考試，那會建議直接延後一年出國。千萬不要為了省這一年的時間，勉強自己去念沒興趣的學位或不喜歡的學校。人生根本不差這一年，何況這一年在臺灣還是可以做很多事，例如工作存學費、拼學術論文發表、把GRE托福分數衝高等。

三、感情與家人問題

出國前最好先取得家人的支持，才能無後顧之憂的攻讀學位。在國外除了經濟上可能需要家裡支援，一個人在異國念書是很寂寞的，更需要家人當情感上的後盾。

如果家人反對，擔心一個人在國外不安全（尤其是女生），倒是不用這麼擔心。雖然某些地區的確治安不好，但大學多半在文教區裡，學生又多，只要平常不要半夜在外遊蕩，不太會有安全上的問題。

通常學校也會有保護學生的措施，例如提供「免費護送學生從圖書館去搭地鐵或公車」的服務，校園的街道上也會設緊急鈴讓學生通報緊急事件。

當然「家家都有本難念的經」，每個人碰到的困難都不一樣，但是我們必須捫心自問：「如果不出國念書，等到2、30年後再回頭看，你會不會後悔？」。

如果答案是「可能會」、「或許會」的話，那還是鼓起勇氣衝吧，畢竟人生無法重來，很多事情現在不做，以後可能就沒機會了。

而留學生最常碰到的另一個問題就是：「我與男／女朋友或另一半分隔兩地怎麼辦？」

「與伴侶分開」也是出國留學的無形成本之一。一般來說會變成幾種情形：遠距離戀愛、一起申請學校出國留學或另一半陪你出國生活（拿F2留學生眷屬簽證，但要先結婚才行）。

念碩士學位倒還好，畢竟2年內就會回來，如果沒有要留在國外工作，關係大致還維持得住。

如果是攻讀博士學位就真的要好好想清楚了，尤其通常博士畢業後還會繼續待在國外做「博士後研究」或找教職，因此時間動輒5、6年起跳，這麼長時間的遠距離不是一般情侶受得了的。

比較常見的是先在臺灣結婚然後再帶著小孩（如果有的話）一起過去，不過前提是一定要有獎學金，而且最好是全額，否則很難養得起一整個家庭。

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作者：曾文哲

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Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航