《美國留學攻略》：推薦信應該老師寫，還是要擬草稿給老師？

文：曾文哲

準備推薦信

「推薦信（Letters of Recommendation）」也是臺灣學生較陌生的部分，因為臺灣考大學或研究所比較沒那麼重視這份文件，國外學校卻相當看重。

一般而言學校會要求至少3封推薦信。用處是讓國外的學校了解「你究竟好在哪裡」，有人願意為你的能力背書，學校對你的印象分數自然高很多。

如何選擇推薦人

大家碰到的第一個問題就是──要找誰寫推薦信？很多留學生都為這個問題困擾許久。

推薦人的首要條件是對你夠熟悉，因為推薦人與你越熟，內容可以寫得越具體，否則看起來會很像罐頭信，那沒有任何加分效果。例如「他是一名很好、很認真的學生」效果就遠不如「他上課常主動發問，對各項議題有很深入的見解，積極參與課堂討論」的寫法。

如果在臺灣有念過研究所或做過專題研究，實驗室的指導老師會是很好的人選。建議不要找與你完全不熟的教授寫推薦信，除非推薦人是很大咖的世界知名學者（可以假定國外學校一定知道這號人物），這樣即使與教授不熟，這封推薦信還是有其價值。

至於那些並非國際知名學者、跟你也不熟的老師，大概就對申請沒什麼加分效果了，頂多只能拿來湊數而已。

推薦人的第二個條件是「越有名氣」或是「與對方學校越有關聯」越好。

例如推薦人是該申請領域的國際知名學者，或是你申請目標學校的校友，都會有加分效果。

推薦人不一定非得找學校教授，也可以找職場的上司、朋友、甚至當志工的夥伴幫你寫，不過心裡要知道推薦人可以幫你突顯哪些優點。例如教授推薦「研究」的部分，職場上司則可以幫你「做人處事」的部分加分。

推薦信是老師寫，還是擬草稿給老師？

這是大家經常碰到的問題。很多人可能不知道，臺灣學生的推薦信大部分都是自己擬好草稿給老師改的。一來老師很忙，二來很多推薦人與學生並不熟，要寫完一整封有些勉強。

每位老師作風不太一樣，我的建議是，一開始要推薦信時就先問：「是否需要拿推薦信的草稿給老師？」如果教授習慣自己寫或覺得對你夠熟悉，自然會跟你說「不需要」。

如果老師要你交草稿給他，也不要覺得難過，至少這樣可以寫一些自己想要的內容，掌握整封推薦信的走向。

不方便在自己寫在SOP的東西，可以寫在推薦信裡

如果SOP（Statement of Purpose）裡寫不下，或這項優點不適合你自己來說（聽起來自吹自擂），就可以寫在推薦信裡。這樣不僅可以讓你的表現更加分，由推薦人來寫也更有可信度（雖然內容出自自己的手）。

但要注意推薦人的身分與內容是否相稱，例如讓職場的上司稱讚「學術研究能力」就怪怪的，他又不是指導教授，怎麼知道你在學校研究做得好不好呢？這看起來就會有點虛假。

事蹟越具體越好

如果推薦人自己寫推薦信，那當然內容就不用你操心。如果要自己先擬草稿給推薦人，記得內容要具體一點，可信度才會高。

首先可以操作的就是「認識時間」或「互動關係」。與推薦人認識時間越長，互動越緊密，這封推薦信可信度就越高。

如果你與推薦人認識時間長但互動不多，就強調前者，例如「我與這位學生已認識10年」。反之則強調「互動」，例如「我指導這位學生多項研究計畫，我們每週固定開會3次討論研究細節」等。

其次是將內容進行「量化」。經過量化的東西對讀者來說較有可信度，也容易評估影響力，例如「他是一位很優秀的學生」效果就不如「他的研究能力在我指導過的學生中屬一屬二」、「我指導過的學生共有三位能在大學階段就在國際期刊發表論文，他是其中之一」。

不要deadline快到才找教授寫推薦信

這是很基本的禮節，但還是有很多人忘記。教授們平常要做研究、寫論文、開會、還要備課跟上課，一定比你更忙。

除非跟教授很熟，否則不要在截止日快到才找教授寫推薦信，萬一到時教授交不出來，或是惱羞成怒在信中說你壞話，就適得其反了。

建議至少1個月前跟教授說。如果不到1個月會有些急迫，畢竟教授這個月的事情可能早就安排好了，硬是要擠出時間幫你，一定會覺得非常困擾。

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作者：曾文哲

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Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航