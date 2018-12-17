不滿總理簽署「全球移民契約」，比利時民眾上街喊「本國人優先」

聯合國大會上週剛通過「全球移民契約」，結果除了匈牙利、波蘭、斯洛伐克等東歐國家和美國退出不簽之外，已經簽署的比利時也遭到國內反對，不僅聯合政府的最大黨退出執政聯盟，昨（16）日更有超過5000名民眾聚集在布魯塞爾街頭抗議，要求簽署契約的總理米歇爾下台，並高喊「本國人優先」「受夠移民」「停止庇護」等口號，一度與警方發生衝突。

（中央社）比利時總理米歇爾（Charles Michel）近日簽署「全球移民契約」，除引發聯合政府內鬨外，今天有逾5000人上街抗議，反移民情緒在布魯塞爾升高。

聯合國（UN）164國領導人和代表10日在摩洛哥通過「全球移民契約」（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration），承諾「支持適當接納難民和尋求庇護者」，並「加強接納能力」。

但美國抨擊這項契約是「聯合國以犧牲各國主權為代價，推動全球治理之舉」後，澳洲、奧地利、捷克、匈牙利、拉脫維亞、波蘭和斯洛伐克也表達反對。

比利時米歇爾政府簽署這項協議後，對移民議題立場強硬的新法蘭德斯聯盟（NVA）退出執政聯盟，多名NVA部長辭職，除引發政治動盪，更有多個組織號召民眾今天上街示威。

今天的遊行在當地時間中午12時登場，據比利時警方估計有5500人參與，他們從布魯塞爾市中心中央火車站出發，一路遊行至歐洲理事會及歐盟執委會所在的「歐盟區」發表演說，沿途不斷高喊「民眾第一」「米歇爾下台」等口號外，還施放各色煙霧彈及大龍炮，現場聲勢浩大。

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《RTLnieuws》報導， 這次遊行是由極右翼組織Shield and Friends的創始人Dries Van Langenhove組織的，現場除了標語之外，還出現了象徵民族主義的旗幟以及煙火和鞭炮，遊行一開始本來氣氛平靜，但下午場面逐漸失控，群眾者 投擲石塊，並襲擊了一名電視台的記者， 在歐盟的建築物玻璃窗被砸毀之後，警方用催淚瓦斯和使用水槍將抗議者驅逐。

Van Langenhove沒有否認這場騷亂發生，但據他說，這些騷亂是發生在「我們的工作和我們志工糾察的工作結束」之後。《GVA》報導 ，本來在演講結束後，主辦單位就宣布活動解散， 但現場氣氛反而越來越劍拔弩張，有幾位身穿黑色衣服、戴著頭套的民眾到現場大喊大叫引發騷亂。

比利時聯合政府分裂

綜合《中央社》與《信傳媒》報導，在反對派社會主義者和綠黨的支持下，總理米歇爾（Charles Michel）獲得了大多數的國會議員支持，然而在移民議題上立場強硬的比利時國會最大黨——右翼的「新法蘭德斯聯盟（NVA）」10月就已經表示，反對總理簽署這項協議，並於12月8日宣布退出執政聯盟，新法蘭德斯聯盟的3名內閣部長也都請辭，米歇爾則在9日晚間宣布3名部長接任人選。

比利時在2014年舉行國會大選，之後花了近5個月才達成4黨共組聯合政府的協議，由於新法蘭德斯聯盟是眾議院最大黨，他們退出後，聯合政府在國會失去過半數席次、成為少數政府，未來施政可能遭遇困難。批評人士稱，NVA的舉動是在明年5月份聯邦選舉前帶領「反移民的政治風向」。

「全球移民契約」是什麼？

《世界之聲》報導，「全球移民契約」在聯合國主導下，是全球第1個各國政府通過談判達成的移民相關協議，目的是為了解決移民和移民流動等相關問題，為加強「移民有秩序、合法的安全流動」而努力。這項全球協議不具法律約束力，也就是在尊重各國主權的條件下，就國際間移民問題達成共同框架。

聯合國認為「全球移民契約」具有重要的象徵意義，幫助矯正對移民的偏見，並且幫助各國更有效的處理移民問題。今年7月，除美國以外，其餘193名聯合國成員國全部達成共識，將在12月簽署移民協議。 然而本屆全球移民峰會也面臨包括美國和奧地利等國的壓力，有大約15個成員國都表示反對該契約揚言退簽，而且拒絕派遣代表參加本次會議，該協議面臨極端民族主義和反移民勢力的壓力。

但是，在上周一（10）日的會議上，只有164國正式簽署該協議，包括匈牙利、波蘭、斯洛伐克等東歐國家在內的10個國家已經退出這份不具約束力的契約。這份契約受到歐洲政治人物的批評，他們表示，自從2015年移民入境人數激增以來，歐盟已經更嚴格審查難民和移民，然而，該契約可能導致歐洲移民增加。

《信傳媒》報導，目前，全球離開家園的難民人數創新高達2130萬，其中一半不滿18歲，僅10個國家就已經容納了世界上近三分之二的難民，例如光是在土耳其，就已經收容350萬名難民。

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核稿編輯：楊之瑜